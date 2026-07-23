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Terungkap: Mengapa Lionel Messi menyampaikan pidato ‘tenanglah, lupakan semuanya’ kepada rekan-rekan setimnya di Argentina menjelang final Piala Dunia - disertai tanggapan seorang sumber internal terhadap teori konspirasi
Momen di ruang ganti yang viral
Setelah Argentina kalah tipis 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, media sosial dibanjiri cuplikan video Messi yang sedang memberikan arahan kepada timnya. Kapten tim itu terekam dalam momen di mana ia sangat fokus, mendesak rekan-rekan senegaranya untuk tetap tenang. Bintang Inter Miami itu terdengar berulang kali berkata kepada skuadnya: "Ayo, teman-teman. Tenanglah, yang paling penting adalah tetap tenang. Mari tetap tenang. Mari fokus hanya pada permainan, tidak ada yang lain. Tenanglah, mari lupakan semuanya."
Permintaan untuk “lupakan semuanya” itu dengan cepat memicu teori konspirasi di dunia maya, dengan beberapa pihak menyarankan bahwa faktor eksternal atau drama di luar lapangan sedang membebani skuad. Mengingat besarnya momen tersebut dan tekanan untuk mempertahankan gelar juara, sifat instruksi Messi yang samar-samar membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ada makna lebih dalam di balik pernyataan itu daripada sekadar pengingat taktis.
- Getty
Ayah Mac Allister membantah rumor tersebut
Untuk mengklarifikasi situasi, Carlos Mac Allister, ayah dari gelandang Liverpool Alexis Mac Allister, menghubungi putranya untuk mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Saat berbicara kepada Radio La Red seperti dikutip oleh La Nacion, Carlos mengakui bahwa ia pun merasa khawatir dengan nada pidato tersebut. Mantan pemain Boca Juniors itu mengungkapkan bahwa putranya dengan cepat menepis segala pembicaraan mengenai kontroversi atau agenda tersembunyi di dalam tim. Menurut Alexis, Messi murni fokus pada eksekusi taktis yang diperlukan untuk menembus pertahanan tim Spanyol yang menerapkan tekanan tinggi.
"Aku mengirim pesan ke Alexis: 'Hei, apa yang terjadi di ruang ganti? Ada yang terjadi?' Aku juga sama khawatirnya. Kalau aku saja khawatir, berpikir bahwa jika ada sesuatu yang terjadi, putraku pasti langsung memberitahuku, bayangkan bagaimana perasaan orang lain!" ungkap Carlos.
"Dia bilang tidak, bahwa mereka sedang membicarakan soal turun ke lapangan untuk bermain, dalam konteks sepak bola, soal bermain, mengoper, rotasi, menciptakan segitiga, tidak menendang bola terlalu tinggi, dan tidak kehilangan penguasaan bola. Itulah yang mereka bicarakan. Lalu banyak keraguan mulai muncul. Belakangan ini, juga karena postingan yang diunggah itu, banyak orang yang mengirim pesan kepadaku dan beberapa di antaranya mengatakan hal ini kepadaku."
Mengakui keunggulan Spanyol
Carlos menjelaskan lebih lanjut mengenai instruksi taktis spesifik yang coba disampaikan Messi melalui seruannya, “tenanglah.” Menurut Alexis, pesan dari pemenang Ballon d’Or delapan kali itu murni bersifat profesional dan sepenuhnya berfokus pada aspek olahraga dalam pertandingan final tersebut. Messi menginstruksikan timnya untuk mengabaikan atmosfer yang begitu mendebarkan dan tetap berpegang pada identitas taktis mereka.
“Kamu akhirnya terus memikirkan, ‘Apa maksudnya?’ Dan kemudian hal itu menyebar,” katanya. “Tapi menurutku semua orang tahu dan memahaminya. Kami bermain melawan Spanyol dan mereka lebih baik. Ini akan terasa menyakitkan untuk sementara waktu, tapi kamu harus memahami bahwa terkadang ada orang yang lebih baik darimu. Itu tidak berarti kamu tidak memberikan yang terbaik; tim telah memberikan yang terbaik. Dan kemudian Spanyol datang dan mereka dalam performa yang lebih baik daripada kami.”
- Getty Images Sport
Kepemimpinan di dalam dan di luar lapangan
Rekaman lain dari hari itu menunjukkan ketenangan Messi yang melampaui sesi taktis di ruang ganti. Saat tim bergerak dari ruang ganti menuju lapangan, Messi terlihat memimpin dari barisan depan dengan mengenakan jaket putih Argentina sementara sorakan "Vamos muchachos" bergema di sepanjang lorong. Sebelum kedua tim keluar untuk menyanyikan lagu kebangsaan, Messi juga menunjukkan sportivitasnya yang legendaris dengan menyapa para lawannya. Meskipun pada akhirnya pertandingan final tersebut berakhir dengan kekecewaan bagi raksasa Amerika Selatan tersebut, wawasan mengenai kepemimpinan Messi ini menyoroti perkembangannya sebagai seorang kapten.
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