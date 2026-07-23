Terungkap: Mengapa Lionel Messi menyampaikan pidato ‘tenanglah, lupakan semuanya’ kepada rekan-rekan setimnya di Argentina menjelang final Piala Dunia - disertai tanggapan seorang sumber internal terhadap teori konspirasi

Untuk mengklarifikasi situasi, Carlos Mac Allister, ayah dari gelandang Liverpool Alexis Mac Allister, menghubungi putranya untuk mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Saat berbicara kepada Radio La Red seperti dikutip oleh La Nacion, Carlos mengakui bahwa ia pun merasa khawatir dengan nada pidato tersebut. Mantan pemain Boca Juniors itu mengungkapkan bahwa putranya dengan cepat menepis segala pembicaraan mengenai kontroversi atau agenda tersembunyi di dalam tim. Menurut Alexis, Messi murni fokus pada eksekusi taktis yang diperlukan untuk menembus pertahanan tim Spanyol yang menerapkan tekanan tinggi.

"Aku mengirim pesan ke Alexis: 'Hei, apa yang terjadi di ruang ganti? Ada yang terjadi?' Aku juga sama khawatirnya. Kalau aku saja khawatir, berpikir bahwa jika ada sesuatu yang terjadi, putraku pasti langsung memberitahuku, bayangkan bagaimana perasaan orang lain!" ungkap Carlos.

"Dia bilang tidak, bahwa mereka sedang membicarakan soal turun ke lapangan untuk bermain, dalam konteks sepak bola, soal bermain, mengoper, rotasi, menciptakan segitiga, tidak menendang bola terlalu tinggi, dan tidak kehilangan penguasaan bola. Itulah yang mereka bicarakan. Lalu banyak keraguan mulai muncul. Belakangan ini, juga karena postingan yang diunggah itu, banyak orang yang mengirim pesan kepadaku dan beberapa di antaranya mengatakan hal ini kepadaku."