AFP
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Mengapa laga besar Arsenal melawan Everton di Liga Premier dan pertandingan Chelsea vs Newcastle KEDUANYA akan dimulai pada pukul 17.30 hari ini
Perubahan besar-besaran pada jadwal hari Sabtu
Para pendukung yang terbiasa dengan jadwal kick-off bergiliran yang tradisional akan mendapat kejutan sore ini. Dalam langkah yang jarang terjadi, Liga Premier telah menghapus slot pukul 12.30 sepenuhnya, dan memilih untuk menayangkan dua pertandingan unggulan secara bersamaan pada slot malam hari. Pertandingan krusial Arsenal melawan Everton dan laga Chelsea melawan Newcastle United akan dimulai pada pukul 17.30 GMT.
Perubahan logistik ini merupakan konsekuensi langsung dari padatnya jadwal kompetisi Eropa. Dengan beberapa klub Inggris yang telah melaju jauh ke babak gugur kompetisi kontinental, liga terpaksa memprioritaskan waktu pemulihan daripada alur siaran yang biasa. Ini berarti para penggemar harus menunggu hingga setelah jeda siaran pukul 15:00 untuk menyaksikan aksi liga utama hari ini.
- Getty Images Sport
Melindungi para pemain
Masalah penjadwalan ini terutama dipicu oleh jadwal pertandingan Arsenal di Liga Champions. Tim asuhan Mikel Arteta bertandang ke Jerman pada Rabu untuk menjalani laga yang melelahkan yang berakhir imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen. Berdasarkan pedoman Liga Premier yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan pemain, The Gunners membutuhkan waktu istirahat minimal 72 jam di antara pertandingan.
Memindahkan pertandingan melawan Everton ke Sabtu malam memastikan ambang batas ini terpenuhi. Seandainya jadwal Arsenal tetap pada slot Minggu semula, waktu istirahatnya akan terlalu singkat mengingat komitmen klub di tengah pekan mendatang, sehingga memaksa pihak berwenang untuk memaksakan pertandingan tersebut ke slot akhir Sabtu bersamaan dengan pertandingan Chelsea yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
Dampak berantai dari kejayaan Eropa
Upaya untuk mengakomodasi tim-tim peserta kompetisi Eropa juga telah mengubah rencana Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola, yang baru saja menghadapi Real Madrid pada Rabu malam, akan bertanding melawan West Ham pada Sabtu pukul 20.00.
Dengan sembilan klub Inggris yang masih aktif di berbagai kompetisi Eropa, masalah penjadwalan seperti ini semakin sering terjadi. Dengan memajukan jadwal pertandingan domestik yang bergengsi ke waktu yang lebih larut, liga memastikan bahwa tim-tim yang mewakili Liga Premier di panggung Eropa tidak dirugikan secara tidak adil akibat kurangnya waktu istirahat, meskipun hal ini mengganggu kebiasaan menonton tradisional para penggemar di rumah.
Persaingan untuk memperebutkan empat besar Liga Premier tetap sengit
Dengan sisa sembilan pekan musim Liga Premier, pertandingan-pertandingan mendatang akan menjadi sangat menentukan bagi tim-tim yang bersaing memperebutkan gelar juara, serta empat besar klasemen. Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan keunggulan tujuh poin atas Manchester City, sementara Manchester United, Aston Villa, Chelsea, dan Liverpool masih terus bersaing memperebutkan tempat di Liga Champions musim depan.
Iklan