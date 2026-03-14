Terungkap: Mengapa laga besar Arsenal melawan Everton di Liga Premier dan pertandingan Chelsea vs Newcastle KEDUANYA akan dimulai pada pukul 17.30 hari ini

Para pendukung yang terbiasa dengan jadwal kick-off bergiliran yang tradisional akan mendapat kejutan sore ini. Dalam langkah yang jarang terjadi, Liga Premier telah menghapus slot pukul 12.30 sepenuhnya, dan memilih untuk menayangkan dua pertandingan unggulan secara bersamaan pada slot malam hari. Pertandingan krusial Arsenal melawan Everton dan laga Chelsea melawan Newcastle United akan dimulai pada pukul 17.30 GMT.

Perubahan logistik ini merupakan konsekuensi langsung dari padatnya jadwal kompetisi Eropa. Dengan beberapa klub Inggris yang telah melaju jauh ke babak gugur kompetisi kontinental, liga terpaksa memprioritaskan waktu pemulihan daripada alur siaran yang biasa. Ini berarti para penggemar harus menunggu hingga setelah jeda siaran pukul 15:00 untuk menyaksikan aksi liga utama hari ini.