Saat diperkenalkan, Mourinho menampilkan citra yang lebih tenang dan lebih kompromistis, kontras mencolok dengan sosoknya yang terkenal konfrontatif. Cristovao mencatat bahwa fenomena serupa juga terjadi ketika ia pertama kali bergabung dengan Benfica, didorong oleh keinginan untuk menegaskan kembali dirinya di level teratas.

"Dia berubah karena telah melalui banyak hal dan, entah bagaimana, keluar dari elite sepakbola dunia," ujar jurnalis itu. "Di sini, ketika dia datang, kami merasakan hal yang persis sama. Dia tampak berubah, dia tampak seperti orang lain. Lebih ramah dan lebih tenang.

"Satu hal adalah ketika dia datang, dan hal yang sangat berbeda adalah ketika situasi, pertanyaan, dan pertandingan di sekelilingnya menjadi lebih sulit. Dan soal itu saya akan mengatakan bahwa ya, dia adalah Mourinho yang lebih berumur, tetapi jauh di dalam dirinya tetap Mourinho yang sama."