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Terungkap: Mengapa kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid yang 'gila' membuat Portugal terguncang
Mourinho kembali ke Real Madrid
Mourinho telah kembali ke Madrid, mengambil alih kendali di Santiago Bernabeu 13 tahun setelah kepergian pertamanya. Manajer legendaris Portugal itu datang dengan antusiasmenya yang tetap terjaga, dengan mandat jelas untuk memulihkan dominasi di kompetisi domestik dan Eropa.
Real Madrid telah menjalani dua musim beruntun tanpa trofi, yang mendorong jajaran petinggi klub untuk kembali berpaling kepada sosok yang sangat familiar. Tujuan utama Mourinho adalah menghapus kenangan atas tahun-tahun tanpa gelar itu dan membawa trofi kembali ke ibu kota Spanyol.
- Getty Images Sport
Media Portugal terkejut dengan kepindahan itu
Penunjukan tersebut menimbulkan kejutan besar di tanah kelahiran Mourinho. Sang pelatih tiba di Madrid langsung setelah periode yang mengecewakan saat menangani Benfica, membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa salah satu klub terbesar di dunia memilih pelatih yang baru-baru ini kesulitan memenuhi ekspektasi. Jurnalis Portugal Luis Cristovao, yang mengikuti dengan saksama masa Mourinho di Lisbon, mengungkapkan ketidakpercayaannya sepenuhnya terhadap langkah tersebut.
"Setelah apa yang dia lakukan di sini, yang tidak spektakuler, juga tidak terlalu positif, kembali ke Madrid itu gila. Itu benar-benar tidak terduga," jelas Cristovao, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo.
Apakah manajer legendaris itu sudah berubah?
Saat diperkenalkan, Mourinho menampilkan citra yang lebih tenang dan lebih kompromistis, kontras mencolok dengan sosoknya yang terkenal konfrontatif. Cristovao mencatat bahwa fenomena serupa juga terjadi ketika ia pertama kali bergabung dengan Benfica, didorong oleh keinginan untuk menegaskan kembali dirinya di level teratas.
"Dia berubah karena telah melalui banyak hal dan, entah bagaimana, keluar dari elite sepakbola dunia," ujar jurnalis itu. "Di sini, ketika dia datang, kami merasakan hal yang persis sama. Dia tampak berubah, dia tampak seperti orang lain. Lebih ramah dan lebih tenang.
"Satu hal adalah ketika dia datang, dan hal yang sangat berbeda adalah ketika situasi, pertanyaan, dan pertandingan di sekelilingnya menjadi lebih sulit. Dan soal itu saya akan mengatakan bahwa ya, dia adalah Mourinho yang lebih berumur, tetapi jauh di dalam dirinya tetap Mourinho yang sama."
- Getty Imaes
Mengembalikan kejayaan di Bernabeu
Mourinho kini menghadapi tugas besar untuk membawa Real Madrid kembali ke jalur juara. Setelah mengawali musim dengan kemenangan 2-1 atas Espanyol, Madrid kini akan memburu kemenangan lain saat menghadapi Real Sociedad di Santiago Bernabeu dalam laga Liga berikutnya.
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