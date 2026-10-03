Kesulitan winger itu di level domestik tampaknya sangat terkait dengan hambatan mental yang masih membekas setelah kekecewaan di level internasional. Dalam kemenangan uji coba 4-2 Brasil atas Australia baru-baru ini, gelandang Arsenal Bruno Guimaraes memberikan penalti menit ke-80 kepada Vinicius untuk membantu membangkitkan semangatnya, sebuah gestur yang sangat diapresiasi bintang Madrid tersebut.

Setelah pertandingan, sang penyerang secara terbuka membahas kondisi mentalnya yang rapuh dan berterima kasih kepada rekan-rekannya di tim nasional atas solidaritas mereka.

"Bruno Guimaraes adalah eksekutor penalti kami saat Raphinha tidak bermain, dan saya pikir dia akan ingin mengambilnya, tetapi dia tahu bahwa saya butuh sedikit kepercayaan diri sekarang, pada saat ini," jelas Vinicius. "Rekan-rekan setim saya tahu saya butuh sedikit kepercayaan diri sekarang. Kehilangan Piala Dunia itu berat dan sulit diterima, dan bangkit kembali tidak pernah mudah."



