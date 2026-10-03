AFP
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Terungkap: Mengapa Jose Mourinho siap mencadangkan superstar Real Madrid Vinicius Jr jelang duel El Clasico krusial melawan Barcelona
Mourinho merencanakan istirahat jangka pendek
Mourinho sedang bersiap membuat keputusan besar terkait susunan pemain untuk laga Real Madrid melawan Villarreal pada 10 Oktober. Menurut Defensa Central, manajer asal Portugal itu akan mencadangkan Vinicius Jr dari starting XI-nya sebagai langkah yang disengaja untuk membantu sang pemain Brasil menemukan kembali percikan berbahayanya.
Sang penyerang menjalani awal musim baru yang secara mengejutkan membuat frustrasi, kesulitan mengendalikan pertandingan dengan flair menyerangnya yang biasa. Dribel satu lawan satu yang menjadi ciri khasnya serta keterlibatan keseluruhannya dalam rangkaian serangan Madrid di sepertiga akhir lapangan terlihat menurun. Karena itu, Mourinho siap turun tangan sebelum situasi ini sepenuhnya merusak ritme sang penyerang.
- Action Plus
Efek usai Piala Dunia mulai memakan korban
Kesulitan winger itu di level domestik tampaknya sangat terkait dengan hambatan mental yang masih membekas setelah kekecewaan di level internasional. Dalam kemenangan uji coba 4-2 Brasil atas Australia baru-baru ini, gelandang Arsenal Bruno Guimaraes memberikan penalti menit ke-80 kepada Vinicius untuk membantu membangkitkan semangatnya, sebuah gestur yang sangat diapresiasi bintang Madrid tersebut.
Setelah pertandingan, sang penyerang secara terbuka membahas kondisi mentalnya yang rapuh dan berterima kasih kepada rekan-rekannya di tim nasional atas solidaritas mereka.
"Bruno Guimaraes adalah eksekutor penalti kami saat Raphinha tidak bermain, dan saya pikir dia akan ingin mengambilnya, tetapi dia tahu bahwa saya butuh sedikit kepercayaan diri sekarang, pada saat ini," jelas Vinicius. "Rekan-rekan setim saya tahu saya butuh sedikit kepercayaan diri sekarang. Kehilangan Piala Dunia itu berat dan sulit diterima, dan bangkit kembali tidak pernah mudah."
Tak ada kepanikan dari Real Madrid
Terlepas dari penurunan posisinya jelang laga melawan Villarreal dan pengakuannya soal krisis kepercayaan diri, sama sekali tidak ada kepanikan internal terkait status sang winger di Bernabeu. Mourinho tetap memandang penyerang itu sebagai pilar yang tak tergantikan dalam proyek olahraganya dan tidak berniat menyingkirkannya dalam jangka panjang.
Staf pelatih Madrid sangat yakin bahwa periode lama di pinggir lapangan hanya akan semakin merusak kepercayaan diri sang pemain. Sebaliknya, mereka memperlakukan pencoretan kali ini sebagai reset yang sangat spesifik dan singkat. Kedalaman lini serang klub yang luar biasa memungkinkan mereka menjalankan rotasi mewah ini tanpa banyak mengorbankan daya gedor ofensif mereka.
- AFP
Menuju El Clasico
Tujuan utama di balik istirahat sementara ini adalah untuk memastikan sang penyerang berada dalam kondisi terbaik sepenuhnya untuk El Clasico pertama yang krusial musim ini melawan Barcelona pada 25 Oktober.
Setelah laga melawan Villarreal, rencananya pemain Brasil itu akan langsung kembali merebut tempatnya di susunan pemain inti. Starter yang diperkirakan saat menghadapi Roma, Sevilla, dan RB Leipzig akan menjadi pijakan penting untuk membangun kembali kebugaran pertandingannya, aksi-aksi berulang di dalam laga, dan ketajamannya dalam menyerang sebelum menghadapi rival domestik sengit mereka.
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