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Terungkap: Mengapa Jose Mourinho mengatakan dia TIDAK AKAN PERNAH merekrut sensasi Barcelona Lamine Yamal untuk Real Madrid
Mourinho mencampakkan anak emas Barcelona
Pada musim panas yang membuat ibu kota Spanyol bergemuruh dengan kembalinya ahli taktik legendaris asal Portugal itu, Mourinho tidak membuang waktu untuk langsung menarik garis pertempuran. Meski Yamal membanggakan tiga gelar La Liga dalam karier mudanya, ditambah titel Euro dan Piala Dunia, bos Real Madrid itu bersikeras bahwa pemain 19 tahun tersebut tidak punya tempat dalam rencananya.
Yamal mencatatkan 42 kontribusi gol dalam 45 pertandingan musim lalu, membuatnya menjadi salah satu unggulan terdepan untuk Ballon d'Or 2026. Namun, ketika ditanya oleh El Chiringuito apakah ia ingin membawa sensasi Barcelona itu ke Bernabeu, Mourinho menjawab tegas: "Tidak. Dia pemain hebat, tanpa keraguan, pemain muda dengan potensi luar biasa. Menjadi juara Eropa dan dunia di usianya itu bukan hal yang normal, tetapi kami punya skuad kelas atas di sini; saya tidak akan memberi ruang untuk siapa pun. Mereka sekarang adalah anak-anak saya. Dan para pemain saya adalah yang terbaik."
- Laci Perenyi
Kebangkitan Yan Diomande
Bagian dari kepercayaan diri Mourinho berasal dari investasi besar-besaran klub pada musim panas ini. Real Madrid baru-baru ini mengamankan tanda tangan Yan Diomande dari RB Leipzig dengan biaya yang mencapai rekor €140 juta. Pemain internasional Pantai Gading itu diperkirakan akan menempati posisi sayap kanan musim ini, sementara Vinicius Junior melanjutkan dominasinya di sisi berlawanan setelah menolak kepindahan menggiurkan ke Arsenal.
Membahas mantan wonderkid RB Leipzig itu, Mourinho menjelaskan: "Mencari pemain sayap [seperti Diomande] yang cepat, agresif, dan bisa bermain di kedua sisi bukan hal mudah, itu sangat sulit. Selain itu, dia masih muda, punya ruang untuk berkembang, dan masih memiliki banyak tahun di depannya di Real Madrid... Saya menganalisis profil pemain dan apa yang bisa dia berikan untuk tim saya, dan atas dasar itu, saya berkata: 'Ya, saya menginginkannya.'"
Perubahan taktik Flick di Barcelona
Saat Mourinho menyiapkan Galacticos versinya, Barcelona tengah menghadapi pergantian generasi di bawah Hansi Flick. Menyusul kepergian dua nama besar, Robert Lewandowski ke Chicago Fire dan Ferran Torres ke Paris Saint-Germain, Yamal diperkirakan akan memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi.
Meski rivalitas keduanya sangat sengit, Mourinho tetap memberikan momen langka berupa pujian terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan di Barcelona. Ketika ditanya soal kondisi terkini tim Flick, mantan bos Chelsea dan Manchester United itu mengakui: "Ya, saya suka mereka. Mereka melakukan pekerjaan yang brilian. Flick, Deco, dan tentu saja para pemainnya... Saya suka dengan apa yang saya lihat."
- Getty Images Sport
Perebutan supremasi La Liga
Kampanye mendatang dipastikan menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, dengan Yamal dan Diomande mewakili generasi berikutnya dari ikon global. Real Madrid sangat ingin menggusur Barcelona dari singgasananya setelah Flick membawa klub itu meraih gelar domestik secara beruntun.
Saat musim 2026-27 dimulai, tekanan akan berada pada Diomande untuk membenarkan banderol harganya yang sangat besar dan membuktikan Mourinho benar karena mengabaikan remaja paling bernilai di dunia. Bagi Yamal, tantangannya adalah melanjutkan lintasan bersejarahnya dan menunjukkan kepada bos Real Madrid itu apa yang ia lewatkan.
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