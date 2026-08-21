Terungkap: Mengapa Jose Mourinho mengatakan dia TIDAK AKAN PERNAH merekrut sensasi Barcelona Lamine Yamal untuk Real Madrid

Pada musim panas yang membuat ibu kota Spanyol bergemuruh dengan kembalinya ahli taktik legendaris asal Portugal itu, Mourinho tidak membuang waktu untuk langsung menarik garis pertempuran. Meski Yamal membanggakan tiga gelar La Liga dalam karier mudanya, ditambah titel Euro dan Piala Dunia, bos Real Madrid itu bersikeras bahwa pemain 19 tahun tersebut tidak punya tempat dalam rencananya.

Yamal mencatatkan 42 kontribusi gol dalam 45 pertandingan musim lalu, membuatnya menjadi salah satu unggulan terdepan untuk Ballon d'Or 2026. Namun, ketika ditanya oleh El Chiringuito apakah ia ingin membawa sensasi Barcelona itu ke Bernabeu, Mourinho menjawab tegas: "Tidak. Dia pemain hebat, tanpa keraguan, pemain muda dengan potensi luar biasa. Menjadi juara Eropa dan dunia di usianya itu bukan hal yang normal, tetapi kami punya skuad kelas atas di sini; saya tidak akan memberi ruang untuk siapa pun. Mereka sekarang adalah anak-anak saya. Dan para pemain saya adalah yang terbaik."



