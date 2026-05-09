Terungkap: Mengapa Inter siap membatalkan upaya transfer untuk bintang Tottenham meski telah mencapai kesepakatan, karena raksasa Serie A itu melakukan perubahan haluan yang mengejutkan
Kembalinya Vicario ke Italia terancam
Laporan terbaru dari Italia menyebutkan bahwa Inter mungkin akan membatalkan rencana untuk merekrut Vicario dari Tottenham pada musim panas ini. Hal ini cukup mengejutkan mengingat juara baru Serie A tersebut telah membangun fondasi yang kokoh untuk transfer tersebut.
Berbagai sumber dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa Nerazzurri telah mencapai kesepakatan prinsip dengan bintang Azzurri tersebut, yang diharapkan akan memimpin era baru di bawah mistar gawang San Siro.
Namun, kesepakatan tersebut masih membutuhkan lampu hijau akhir dari Tottenham, yang menilai kiper mereka sekitar €20 juta. Meskipun Vicario dianggap semakin dekat dengan kepindahan musim panas dari London utara, raksasa Italia tersebut kini ragu-ragu.
Perubahan sikap ini dilaporkan didorong oleh keinginan untuk mengalokasikan dana ke area lain dalam skuad saat mereka merencanakan musim 2026-27.
Josep Martinez diprediksi akan dipromosikan
Menurut Corriere dello Sport, Nerazzurri pada akhirnya mungkin memutuskan untuk tidak merekrut Vicario dan malah menggunakan anggaran transfer mereka untuk memperkuat lini lain.
Alasan utama keraguan Inter adalah munculnya Josep Martinez sebagai calon pengganti jangka panjang yang layak untuk Yann Sommer. Dengan Sommer yang diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir pada bulan Juni, jalan terbuka bagi kiper utama baru. Daripada menghabiskan sebagian besar anggaran musim panas mereka untuk Vicario, Inter sedang mempertimbangkan dengan serius untuk mempromosikan Martinez, kiper cadangan mereka saat ini.
Inter lebih condong memilih Martinez daripada Vicario
Martinez, 27 tahun, bergabung dengan klub ini dari Genoa dengan biaya transfer €14 juta pada bursa transfer musim panas 2024 dan kini dianggap sebagai pemain yang mampu mengisi posisi starter.
Pakar transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa klub ragu untuk melanjutkan pembicaraan dengan Spurs, karena mereka yakin Martinez memiliki potensi untuk memimpin lini depan musim depan.
Pemain asal Spanyol ini diprediksi akan menjadi starter dalam pertandingan-pertandingan krusial mendatang melawan Lazio di Serie A dan final Coppa Italia untuk semakin membuktikan kemampuannya.
Rencana transfer Tottenham terganggu
Strategi keuangan Inter untuk bursa transfer mendatang juga memainkan peran penting dalam kemungkinan perubahan haluan ini. Dilaporkan bahwa klub akan memiliki anggaran transfer sekitar €40 juta–€50 juta, angka yang dapat ditambah dengan hasil penjualan pemain. Dengan menghindari pengeluaran sebesar €20 juta yang diperlukan untuk mendatangkan Vicario, tim asuhan Cristian Chivu akan memiliki keleluasaan yang jauh lebih besar untuk memperkuat posisi lain di lapangan.
Perkembangan ini bisa berdampak pada rencana perekrutan musim panas Tottenham sendiri. Spurs sudah dikaitkan dengan beberapa target untuk menggantikan kiper asal Italia itu, termasuk James Trafford dari Manchester City. Jika kepindahan ke Inter gagal, klub London Utara itu mungkin harus menghadapi kiper yang kecewa karena sudah mempersiapkan diri secara mental untuk kembali ke Serie A.