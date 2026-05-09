Terungkap: Mengapa Inter siap membatalkan upaya transfer untuk bintang Tottenham meski telah mencapai kesepakatan, karena raksasa Serie A itu melakukan perubahan haluan yang mengejutkan

Laporan terbaru dari Italia menyebutkan bahwa Inter mungkin akan membatalkan rencana untuk merekrut Vicario dari Tottenham pada musim panas ini. Hal ini cukup mengejutkan mengingat juara baru Serie A tersebut telah membangun fondasi yang kokoh untuk transfer tersebut.

Berbagai sumber dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa Nerazzurri telah mencapai kesepakatan prinsip dengan bintang Azzurri tersebut, yang diharapkan akan memimpin era baru di bawah mistar gawang San Siro.

Namun, kesepakatan tersebut masih membutuhkan lampu hijau akhir dari Tottenham, yang menilai kiper mereka sekitar €20 juta. Meskipun Vicario dianggap semakin dekat dengan kepindahan musim panas dari London utara, raksasa Italia tersebut kini ragu-ragu.

Perubahan sikap ini dilaporkan didorong oleh keinginan untuk mengalokasikan dana ke area lain dalam skuad saat mereka merencanakan musim 2026-27.



