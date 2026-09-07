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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Terungkap: Mengapa gol penyeimbang krusial Riccardo Calafiori untuk Arsenal dianulir VAR saat melawan Chelsea

R. Calafiori
Arsenal
Chelsea
Arsenal vs Chelsea
Premier League

Arsenal meraih kemenangan comeback dramatis 2-1 atas Chelsea dalam derby London Premier League yang menegangkan di Stadion Emirates. Meski Morgan Rogers membawa tim tamu unggul cepat secara mengejutkan dan VAR secara kontroversial menganulir gol Riccardo Calafiori, gol-gol dari Kai Havertz dan Martin Odegaard memastikan kemenangan.

  • Arsenal bangkit dari gol kejutan cepat Chelsea

    Arsenal bangkit dari awal yang buruk untuk mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Chelsea dalam derby London Premier League yang berlangsung sengit. Arsenal tertinggal dalam waktu kurang dari dua menit di Stadion Emirates.

    Rogers dari Chelsea membuat pendukung tuan rumah terdiam dengan tendangan voli brilian untuk membuka skor. Tim tamu memanfaatkan situasi setelah Arsenal gagal menyapu bola dengan baik dari tendangan bebas lambung kapten Chelsea, Reece James. Bola liar itu kemudian jatuh dengan sempurna kepada Rogers di tepi kotak penalti. Meski tidak mengenai bola dengan sambungan yang benar-benar bersih, pemain seharga £117 juta itu melihat tendangan volinya melesat melewati David Raya ke sudut bawah gawang.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kutipan atau konteks lebih lanjut ada di sini

    Arsenal langsung menekan dan sempat mengira mereka telah menyamakan kedudukan hanya 12 menit setelah laga yang berlangsung end-to-end itu dimulai. Calafiori mendorong bola ke gawang dari jarak dekat dan memicu selebrasi liar.

    Kekacauan bermula ketika Joao Pedro gagal menyapu bola dari tendangan bebas awal Declan Rice, yang membuat para pemain Arsenal berkerumun di kotak enam yard. Ezri Konsa menyodok bola hingga membentur tiang sebelum kiper Chelsea Emi Martinez bergegas keluar untuk mengamankan bola rebound.

    Calafiori akhirnya memaksa bola melewati garis gawang, tetapi VAR segera turun tangan. Ofisial menilai Konsa berada dalam posisi offside saat bek Italia itu melepaskan tembakannya, membuat stadion sesaat tak percaya ketika tayangan ulang mengonfirmasi keputusan yang tepat.

  • Havertz mencetak gol ke gawang mantan klubnya

    Terlepas dari frustrasi pahit akibat VAR, para pendukung Arsenal tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan alasan yang sah untuk merayakan. Havertz maju untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-25 lewat upaya brilian melawan mantan klubnya.

    Striker internasional Jerman itu mengatur waktu larinya dengan sempurna, tetap dalam posisi onside saat menerima bola di sisi kanan. Havertz kemudian bergerak lincah dengan tujuan jelas di sepanjang tepi kotak penalti untuk menciptakan celah.

    Ia melepaskan tembakan kaki kiri yang keras dan melesat lurus menembus ujung jari Martinez, membawa Arsenal kembali ke pertandingan dan mengembalikan momentum mereka sebelum jeda.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Odegaard memastikan kemenangan Arsenal dalam derby

    Berbekal gol penyeimbang yang diraih dengan susah payah, Arsenal tampil kuat pada babak kedua untuk sepenuhnya membalikkan keadaan dalam derby ini. Odegaard memberikan pukulan penentu pada menit ke-50 untuk menuntaskan comeback. Playmaker berpengaruh itu menjebol gawang lawan untuk memastikan kemenangan besar 2-1, sekaligus memastikan tuan rumah meraih tiga poin penuh dari pertandingan yang kacau dan menguras tenaga.

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