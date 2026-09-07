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Terungkap: Mengapa gol penyeimbang krusial Riccardo Calafiori untuk Arsenal dianulir VAR saat melawan Chelsea
Arsenal bangkit dari gol kejutan cepat Chelsea
Arsenal bangkit dari awal yang buruk untuk mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Chelsea dalam derby London Premier League yang berlangsung sengit. Arsenal tertinggal dalam waktu kurang dari dua menit di Stadion Emirates.
Rogers dari Chelsea membuat pendukung tuan rumah terdiam dengan tendangan voli brilian untuk membuka skor. Tim tamu memanfaatkan situasi setelah Arsenal gagal menyapu bola dengan baik dari tendangan bebas lambung kapten Chelsea, Reece James. Bola liar itu kemudian jatuh dengan sempurna kepada Rogers di tepi kotak penalti. Meski tidak mengenai bola dengan sambungan yang benar-benar bersih, pemain seharga £117 juta itu melihat tendangan volinya melesat melewati David Raya ke sudut bawah gawang.
- Getty Images Sport
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Arsenal langsung menekan dan sempat mengira mereka telah menyamakan kedudukan hanya 12 menit setelah laga yang berlangsung end-to-end itu dimulai. Calafiori mendorong bola ke gawang dari jarak dekat dan memicu selebrasi liar.
Kekacauan bermula ketika Joao Pedro gagal menyapu bola dari tendangan bebas awal Declan Rice, yang membuat para pemain Arsenal berkerumun di kotak enam yard. Ezri Konsa menyodok bola hingga membentur tiang sebelum kiper Chelsea Emi Martinez bergegas keluar untuk mengamankan bola rebound.
Calafiori akhirnya memaksa bola melewati garis gawang, tetapi VAR segera turun tangan. Ofisial menilai Konsa berada dalam posisi offside saat bek Italia itu melepaskan tembakannya, membuat stadion sesaat tak percaya ketika tayangan ulang mengonfirmasi keputusan yang tepat.
Havertz mencetak gol ke gawang mantan klubnya
Terlepas dari frustrasi pahit akibat VAR, para pendukung Arsenal tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan alasan yang sah untuk merayakan. Havertz maju untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-25 lewat upaya brilian melawan mantan klubnya.
Striker internasional Jerman itu mengatur waktu larinya dengan sempurna, tetap dalam posisi onside saat menerima bola di sisi kanan. Havertz kemudian bergerak lincah dengan tujuan jelas di sepanjang tepi kotak penalti untuk menciptakan celah.
Ia melepaskan tembakan kaki kiri yang keras dan melesat lurus menembus ujung jari Martinez, membawa Arsenal kembali ke pertandingan dan mengembalikan momentum mereka sebelum jeda.
- Getty Images Sport
Odegaard memastikan kemenangan Arsenal dalam derby
Berbekal gol penyeimbang yang diraih dengan susah payah, Arsenal tampil kuat pada babak kedua untuk sepenuhnya membalikkan keadaan dalam derby ini. Odegaard memberikan pukulan penentu pada menit ke-50 untuk menuntaskan comeback. Playmaker berpengaruh itu menjebol gawang lawan untuk memastikan kemenangan besar 2-1, sekaligus memastikan tuan rumah meraih tiga poin penuh dari pertandingan yang kacau dan menguras tenaga.
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