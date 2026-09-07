Terungkap: Mengapa gol penyeimbang krusial Riccardo Calafiori untuk Arsenal dianulir VAR saat melawan Chelsea

Arsenal langsung menekan dan sempat mengira mereka telah menyamakan kedudukan hanya 12 menit setelah laga yang berlangsung end-to-end itu dimulai. Calafiori mendorong bola ke gawang dari jarak dekat dan memicu selebrasi liar.

Kekacauan bermula ketika Joao Pedro gagal menyapu bola dari tendangan bebas awal Declan Rice, yang membuat para pemain Arsenal berkerumun di kotak enam yard. Ezri Konsa menyodok bola hingga membentur tiang sebelum kiper Chelsea Emi Martinez bergegas keluar untuk mengamankan bola rebound.

Calafiori akhirnya memaksa bola melewati garis gawang, tetapi VAR segera turun tangan. Ofisial menilai Konsa berada dalam posisi offside saat bek Italia itu melepaskan tembakannya, membuat stadion sesaat tak percaya ketika tayangan ulang mengonfirmasi keputusan yang tepat.