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Terungkap: Mengapa gelandang Liverpool Curtis Jones dicoret dari laga persahabatan melawan Monaco di tengah kaitan transfer dengan Inter Milan
Tindakan pencegahan cedera menjelaskan absennya Jones
Keputusan untuk tidak memasukkan Jones ke dalam skuad untuk laga uji coba kedua terakhir pada musim panas ini bukanlah, seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak, sinyal langsung bahwa ia akan segera meninggalkan klub. Sebaliknya, keputusan taktis tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik setelah jadwal yang melelahkan selama tur klub baru-baru ini di Amerika Serikat. Menurut Liverpool Echo, Jones dicoret murni sebagai langkah pencegahan setelah pemain berusia 25 tahun itu mengeluhkan masalah kebugaran ringan dalam sesi latihan menjelang pertandingan melawan Monaco.
Meski cederanya diyakini tidak serius, waktunya secara alami mengundang sorotan mengingat status sang pemain saat ini di dalam skuad. Di bawah manajer baru Andoni Iraola, Jones telah bekerja keras untuk beradaptasi dengan sistem taktik yang baru, sambil mendapatkan menit bermain yang signifikan selama tur bergengsi di Amerika. Namun, tema berulang soal masalah kebugaran terus menghantui klub Merseyside tersebut, mengingatkan para suporter pada krisis cedera yang mengganggu sebagian besar musim sebelumnya.
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Rumor transfer dan ketidakpastian kontrak
Di luar kekhawatiran cedera yang bersifat langsung, narasi seputar Jones sangat dipengaruhi oleh masa depan jangka panjangnya di Liverpool. Gelandang itu kini memasuki tahun terakhir kontraknya, situasi yang sering kali memaksa klub mengambil langkah di bursa transfer. Tanpa peran sebagai starter yang terjamin dalam susunan lini tengah pilihan Iraola, muncul dugaan yang kian kuat bahwa lulusan akademi itu bisa terbuka untuk tantangan baru di tempat lain.
Inter muncul sebagai peminat utama untuk merekrutnya, dengan raksasa Serie A itu dilaporkan mengidentifikasi Jones sebagai target kunci untuk memperkuat opsi lini tengah mereka untuk musim Italia mendatang. Laporan menyebutkan bahwa Inter sudah mengajukan dua tawaran resmi untuk pemain Liverpool tersebut, meski kedua proposal itu dengan cepat ditolak oleh petinggi Liverpool karena tidak memenuhi valuasi internal klub terhadap sang pemain.
Iraola menghadapi masalah kebugaran yang kian menumpuk
Situasi Jones menjadi gambaran masalah yang lebih luas yang dihadapi Iraola saat ia menjalani pramusim pertamanya sebagai pelatih klub raksasa Premier League tersebut. Pelatih asal Spanyol itu mewarisi skuad yang masih dibayangi berbagai cedera ringan dan absen jangka panjang, sehingga menyulitkan upayanya untuk menerapkan gaya bermain baru. Selain Jones, Liverpool saat ini juga tidak bisa diperkuat Hugo Ekitike dan Conor Bradley, yang keduanya diperkirakan akan menepi untuk masa mendatang.
Lebih jauh lagi, lini pertahanan menjadi kian tipis karena Jeremy Jacquet masih absen, setelah belum tampil dalam pertandingan pemanasan musim panas, serta cedera yang baru-baru ini dialami Joe Gomez yang serbabisa. Penantian Giovanni Leoni untuk kembali ke kebugaran penuh hanya menambah kecemasan di balik layar di AXA Training Centre.
- Getty Images Sport
Menjelang musim baru
Terlepas dari hiruk-pikuk seputar potensi kepergiannya dan frustrasi akibat kendala fisik ringan, Jones tetap menjadi figur penting di ruang ganti Liverpool. Fleksibilitas dan kemampuan teknisnya telah dipuji oleh para manajer yang menanganinya secara bergantian, dan statusnya sebagai pemain binaan akademi memberi nilai tambah pada komposisi skuad. Harapan di dalam klub adalah agar langkah pencegahan terbaru ini cukup untuk membuatnya kembali berlatih dalam beberapa hari ke depan, sehingga ia bisa ambil bagian pada tahap akhir pramusim sebelum kompetisi dimulai. Beberapa pekan ke depan akan sangat menentukan apakah ia tetap bertahan di Liverpool atau memulai babak baru di Italia.
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