Keputusan untuk tidak memasukkan Jones ke dalam skuad untuk laga uji coba kedua terakhir pada musim panas ini bukanlah, seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak, sinyal langsung bahwa ia akan segera meninggalkan klub. Sebaliknya, keputusan taktis tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik setelah jadwal yang melelahkan selama tur klub baru-baru ini di Amerika Serikat. Menurut Liverpool Echo, Jones dicoret murni sebagai langkah pencegahan setelah pemain berusia 25 tahun itu mengeluhkan masalah kebugaran ringan dalam sesi latihan menjelang pertandingan melawan Monaco.

Meski cederanya diyakini tidak serius, waktunya secara alami mengundang sorotan mengingat status sang pemain saat ini di dalam skuad. Di bawah manajer baru Andoni Iraola, Jones telah bekerja keras untuk beradaptasi dengan sistem taktik yang baru, sambil mendapatkan menit bermain yang signifikan selama tur bergengsi di Amerika. Namun, tema berulang soal masalah kebugaran terus menghantui klub Merseyside tersebut, mengingatkan para suporter pada krisis cedera yang mengganggu sebagian besar musim sebelumnya.