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Terungkap: Mengapa Emiliano Martinez menolak tawaran rival demi menuntaskan transfer £7,5 juta ke Chelsea di tengah kaitan dengan Juventus
Chelsea mengamankan kesepakatan murah untuk pemenang Piala Dunia
Chelsea dengan cepat memperkuat barisan penjaga gawang mereka dengan merekrut Martinez dari Aston Villa dalam kesepakatan murah senilai £7,5 juta. Kiper 33 tahun itu terus mendorong kepindahan sepanjang bursa transfer musim panas, yang membuat Villa mengizinkan kepergiannya setelah kedatangan Zion Suzuki dari Parma.
Chelsea awalnya berencana tetap mengandalkan Robert Sanchez sebagai penjaga gawang utama. Namun, penampilan tidak meyakinkan pemain Spanyol itu pada laga pembuka Premier League melawan Fulham memaksa petinggi klub mengubah sikap mereka, sehingga mempercepat upaya untuk mendatangkan nomor satu yang andal.
Meski sempat hampir bergabung dengan raksasa Italia Juventus pada awal bursa transfer, Martinez menepis tawaran lain. Menurut The Guardian, mantan pemain Arsenal itu bertekad pindah ke London barat, sangat dipengaruhi oleh kesempatan untuk tampil dalam skema taktik Alonso.
- Getty Images Sport
Martinez memaparkan ambisi di Stamford Bridge
Berbicara kepada situs resmi Chelsea, kiper veteran itu mengungkapkan kepuasan besarnya setelah merampungkan transfer tersebut. "Saya senang berada di klub sepakbola ini," kata Martinez. "Datang ke Chelsea, bagi saya dan keluarga saya, adalah keputusan yang mudah dibuat dan saya benar-benar sangat bahagia, saya tidak sabar untuk segera memulai."
Pemain Argentina itu juga menyoroti dorongan kompetitifnya yang besar, sembari menegaskan bahwa ia berharap bisa bersaing untuk meraih gelar-gelar utama di bawah Alonso. "Saya ingin sukses di sini. Saya adalah seseorang yang ingin menang dalam segala hal yang saya lakukan dan saya ingin membawa itu ke klub sepakbola ini karena ini adalah klub sepakbola yang memenangkan gelar, jadi saya pikir ini adalah kecocokan yang bagus."
Degradasi brutal untuk Sanchez
Kedatangan Martinez dengan kontrak tiga tahun langsung mengubah hierarki di Stamford Bridge. Ia diperkirakan akan langsung masuk ke starting XI, sepenuhnya mengubah situasi bagi para kiper yang sudah ada.
Sanchez kini menghadapi masa depan yang suram di London barat. Mantan pemain Brighton itu secara efektif telah turun menjadi pilihan ketiga, dengan youngster Belgia Mike Penders diposisikan sebagai pelapis utama Martinez.
Chelsea menargetkan peningkatan besar setelah finis di peringkat ke-10 yang mengecewakan musim lalu. Dengan Alonso kini memegang kendali, jajaran petinggi klub berharap skuad yang telah dirombak ini mampu memberikan tantangan serius untuk lolos ke Liga Champions.
- AFP
Sanchez menuju pintu keluar
Dengan Martinez menjadi pilihan di bawah mistar, Chelsea akan mengalihkan fokus mereka untuk menyelesaikan masa depan Sanchez dalam waktu dekat. Pemain asal Spanyol itu benar-benar sudah disisihkan dan harus menemukan klub baru sebelum bursa transfer resmi ditutup. Laporan The Guardian menambahkan bahwa perwakilannya sudah menerima minat dari tim-tim di seluruh Inggris, daratan Eropa, dan Arab Saudi.
Di atas lapangan, Alonso bisa langsung memberikan debut kepada rekrutan barunya senilai £7,5 juta itu. Martinez didaftarkan sebelum tenggat hari Jumat menurut jurnalis Daily Mail Kieran Gill, yang membuatnya berpeluang tampil dalam laga hari Minggu melawan Brighton.
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