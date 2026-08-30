Chelsea dengan cepat memperkuat barisan penjaga gawang mereka dengan merekrut Martinez dari Aston Villa dalam kesepakatan murah senilai £7,5 juta. Kiper 33 tahun itu terus mendorong kepindahan sepanjang bursa transfer musim panas, yang membuat Villa mengizinkan kepergiannya setelah kedatangan Zion Suzuki dari Parma.

Chelsea awalnya berencana tetap mengandalkan Robert Sanchez sebagai penjaga gawang utama. Namun, penampilan tidak meyakinkan pemain Spanyol itu pada laga pembuka Premier League melawan Fulham memaksa petinggi klub mengubah sikap mereka, sehingga mempercepat upaya untuk mendatangkan nomor satu yang andal.

Meski sempat hampir bergabung dengan raksasa Italia Juventus pada awal bursa transfer, Martinez menepis tawaran lain. Menurut The Guardian, mantan pemain Arsenal itu bertekad pindah ke London barat, sangat dipengaruhi oleh kesempatan untuk tampil dalam skema taktik Alonso.



