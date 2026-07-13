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Terungkap: Mengapa Deco 'enggan' memperpanjang kontrak Ferran Torres di Barcelona sementara PSG terus dikaitkan dengan upaya transfer

Transfers
F. Torres
Barcelona
LaLiga
Paris Saint-Germain

Direktur olahraga Barcelona, Deco, dilaporkan ragu untuk menawarkan kontrak baru kepada Ferran Torres di Camp Nou karena adanya kendala keuangan tersembunyi yang melibatkan Manchester City. Meskipun sang penyerang tetap menjadi bagian penting dalam rotasi skuad Hansi Flick, kondisi keuangan klub yang rapuh telah memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali masa depan jangka panjang pemain timnas Spanyol tersebut.

  • Klausul tersembunyi Manchester City

    Keengganan pihak manajemen Barcelona untuk menawarkan perpanjangan kontrak baru kepada Torres secara resmi diketahui disebabkan oleh klausul yang cukup mahal yang tercantum dalam kesepakatan transfer awalnya dari Man City. Menurut The Athletic, keengganan untuk mengikat masa depan jangka panjang Torres terkait dengan klausul khusus yang dimasukkan ke dalam kesepakatan saat ia bergabung dari City pada Januari 2022.

    Klub raksasa Catalan tersebut awalnya setuju untuk membayar biaya awal sebesar €55 juta ditambah €10 juta sebagai bonus yang terkait dengan performa. Meskipun target-target tersebut telah tercapai dan dibayarkan, muncul detail baru: Barcelona akan diwajibkan membayar tambahan antara €7 juta hingga €8 juta kepada juara Liga Premier tersebut jika mereka menyetujui perpanjangan kontrak resmi dengan sang pemain.


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    Biaya yang terus meningkat bagi Blaugrana

    Jika Barcelona memutuskan untuk memperpanjang kontrak, klausul tambahan tersebut akan menaikkan total biaya kesepakatan Torres menjadi sekitar €73 juta – angka yang sangat besar bagi klub yang masih mengelola keuangannya dengan hati-hati setelah menyelesaikan perekrutan Karim Adeyemi. Kenyataan finansial tersebut membuat para pejabat klub semakin yakin bahwa menyetujui penjualan pada musim panas ini merupakan langkah yang lebih bijaksana ke depan, daripada mengalokasikan dana lebih lanjut untuk memperpanjang kontrak seorang pemain yang, paling banter, hanya menjadi opsi penting dalam skuad, bukan pemain inti yang dijamin di bawah asuhan Hansi Flick.

    Dengan melepas Torres sekarang, Barcelona akan terhindar sepenuhnya dari pembayaran tambahan kepada Man City sekaligus tetap mendapatkan biaya transfer yang memadai, serta menghindari risiko sang penyerang pada akhirnya habis masa kontraknya dan hengkang tanpa mendapatkan apa-apa.

  • PSG terus memantau situasi tersebut

    Seiring berlanjutnya perdebatan internal mengenai masa depan Torres, Paris Saint-Germain muncul sebagai tujuan yang serius bagi mantan pemain Valencia tersebut. Juara Ligue 1 itu telah memantau pasar untuk mencari pemain penyerang serba bisa sebagai tambahan skuad, dan ketidakpastian seputar status pemain asal Spanyol itu di Catalonia telah membuat tim asuhan Luis Enrique berada dalam siaga tinggi.

    Meskipun klub Prancis tersebut belum mengajukan tawaran resmi kepada Barcelona, minat tersebut dikabarkan sudah konkret. Menurut Mundo Deportivo, sang pemain sayap mungkin telah memberikan “lampu hijau” untuk kemungkinan kepindahannya ke Parc des Princes, terutama karena kedatangan pemain-pemain incaran lain di Barca berpotensi mengurangi waktu bermainnya secara signifikan selama musim mendatang.



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    Statistik Torres

    Torres berperan besar dalam produktivitas serangan Barcelona musim lalu, dengan mencatatkan 24 kontribusi gol (21 gol dan 3 assist) dari 49 penampilan di semua kompetisi. Penyerang ini dipercaya sebagai starter dalam 31 pertandingan, sementara 18 kali diturunkan sebagai pemain pengganti. Meskipun secara alami berposisi sebagai pemain sayap, Torres menunjukkan fleksibilitas yang mengesankan dengan memimpin lini depan sebagai penyerang tengah dalam 38 pertandingan tersebut.

    Di Piala Dunia yang sedang berlangsung ini, perannya bersama Spanyol sebagian besar adalah sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak. Setelah hanya sekali menjadi starter – saat melawan Cape Verde – ia masuk sebagai pemain pengganti dalam lima pertandingan berikutnya, dan secara krusial memberikan assist untuk gol penentu kemenangan La Roja atas Portugal di babak 16 besar.

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