Terungkap: Mengapa Deco 'enggan' memperpanjang kontrak Ferran Torres di Barcelona sementara PSG terus dikaitkan dengan upaya transfer

Keengganan pihak manajemen Barcelona untuk menawarkan perpanjangan kontrak baru kepada Torres secara resmi diketahui disebabkan oleh klausul yang cukup mahal yang tercantum dalam kesepakatan transfer awalnya dari Man City. Menurut The Athletic, keengganan untuk mengikat masa depan jangka panjang Torres terkait dengan klausul khusus yang dimasukkan ke dalam kesepakatan saat ia bergabung dari City pada Januari 2022.

Klub raksasa Catalan tersebut awalnya setuju untuk membayar biaya awal sebesar €55 juta ditambah €10 juta sebagai bonus yang terkait dengan performa. Meskipun target-target tersebut telah tercapai dan dibayarkan, muncul detail baru: Barcelona akan diwajibkan membayar tambahan antara €7 juta hingga €8 juta kepada juara Liga Premier tersebut jika mereka menyetujui perpanjangan kontrak resmi dengan sang pemain.



