Terungkap: Mengapa Bruno Fernandes dipaksa bermain 90 menit melawan Sabah saat kapten Manchester United itu terlihat pincang jelang derby Manchester

Fernandes menjalani awal yang melelahkan pada kampanye baru, dengan tampil di setiap menit dalam empat laga pembuka Manchester United. Pemain berusia 32 tahun itu tetap menjadi sosok penting bagi tim Carrick, dengan mencetak empat gol dalam rentang tersebut, termasuk gol krusial dalam kemenangan 4-0 atas Sabah FK di Liga Champions baru-baru ini di Old Trafford. Namun, beban kerja yang panjang itu tampaknya langsung menimbulkan dampak, dengan rekaman viral seusai laga yang memperlihatkan sang kapten berjalan pincang parah bersama staf medis saat meninggalkan stadion.

Carrick mengakui bahwa meski ia berniat merotasi skuadnya, jalannya pertandingan melawan Sabah membuat Fernandes harus tetap berada di lapangan hingga peluit akhir. Sang manajer sangat menyadari tuntutan fisik yang dibebankan kepada kapten andalannya itu, tetapi menegaskan bahwa keputusan untuk membiarkannya tetap bermain merupakan sebuah kebutuhan dalam pertandingan tersebut.



