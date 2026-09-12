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Terungkap: Mengapa Bruno Fernandes dipaksa bermain 90 menit melawan Sabah saat kapten Manchester United itu terlihat pincang jelang derby Manchester
Faktor kelelahan bagi kapten Manchester United
Fernandes menjalani awal yang melelahkan pada kampanye baru, dengan tampil di setiap menit dalam empat laga pembuka Manchester United. Pemain berusia 32 tahun itu tetap menjadi sosok penting bagi tim Carrick, dengan mencetak empat gol dalam rentang tersebut, termasuk gol krusial dalam kemenangan 4-0 atas Sabah FK di Liga Champions baru-baru ini di Old Trafford. Namun, beban kerja yang panjang itu tampaknya langsung menimbulkan dampak, dengan rekaman viral seusai laga yang memperlihatkan sang kapten berjalan pincang parah bersama staf medis saat meninggalkan stadion.
Carrick mengakui bahwa meski ia berniat merotasi skuadnya, jalannya pertandingan melawan Sabah membuat Fernandes harus tetap berada di lapangan hingga peluit akhir. Sang manajer sangat menyadari tuntutan fisik yang dibebankan kepada kapten andalannya itu, tetapi menegaskan bahwa keputusan untuk membiarkannya tetap bermain merupakan sebuah kebutuhan dalam pertandingan tersebut.
- Getty Images Sport
Carrick menjelaskan dilema pergantian pemain
Menanggapi keputusan membiarkan Fernandes tetap bermain saat pemain lain ditarik keluar, Carrick menyinggung keterbatasan aturan pergantian pemain saat ini dan kebutuhan taktis tim pada babak kedua. "Kami hanya punya lima pergantian pemain! Kami harus membuat keputusan tertentu soal seperti apa itu," kata Carrick. "Tapi, tentu saja, dia sama seperti yang lain. Dia sudah bermain sangat banyak, tetapi saya pikir kami sedang mengembangkan grup dan skuad agar bisa mengakomodasi hal itu dengan cara yang berbeda."
Pelatih United itu cepat memberi janji kepada sang pemain, dengan mengakui bahwa jeda dibutuhkan untuk memastikan daya tahan sepanjang musim yang padat. Carrick menjelaskan lebih lanjut soal situasi spesifik melawan Sabah, dengan menambahkan: "Malam ini hanya salah satu dari hal-hal seperti itu, ada keputusan yang harus dibuat dan pada akhirnya dia tetap bermain."
Kekhawatiran di lini pertahanan dan status Shaw
Fernandes bukan satu-satunya pusingan seleksi yang dihadapi Carrick jelang duel berisiko tinggi melawan Man City pada Minggu. Luke Shaw menjadi salah satu pemain yang absen mencolok dari skuad yang menghadapi Sabah, sehingga memunculkan pertanyaan soal kesiapannya untuk derby. Carrick berhati-hati saat memberikan kabar terbaru mengenai kondisi pemain internasional Inggris itu, dengan mengatakan: "Kita harus lihat nanti. Kami hanya sedikit menjaganya jelang laga malam ini. Dia belum benar-benar siap 100 persen, jadi kami tidak mengambil risiko. Kami akan melihat bagaimana kondisinya dalam beberapa hari ke depan."
Potensi absennya Shaw akan menjadi pukulan besar bagi Manchester United saat mereka bersiap menghadapi tim Man City yang tampil klinis di sepertiga akhir lapangan. Carrick sedang menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas pertahanan dengan realitas tingkat kebugaran para pemainnya.
- Getty Images Sport
Mengatur beban untuk Rashford dan Sesko
Meski cedera menjadi perhatian, Carrick dapat memberikan kabar yang lebih positif terkait Marcus Rashford, yang juga absen pada pertandingan tengah pekan. Sang manajer mengonfirmasi bahwa absennya Rashford murni karena alasan taktis untuk memastikan ia tetap berada dalam kondisi fisik puncak untuk akhir pekan. "Sedikit seperti itu, ya, dan juga mencoba membagi bebannya sedikit, sampai pada titik tertentu," jelas Carrick saat ditanya apakah keputusan itu bersifat pencegahan.
Carrick menyoroti pentingnya mengintegrasikan talenta baru seperti Benjamin Sesko, yang diuntungkan dari rotasi saat melawan Sabah. "Kami punya opsi yang bagus, jadi kami mencoba menjaga semua orang tetap bugar, tetapi juga pada titik di mana Ben bisa mendapatkan menit bermain yang bagus malam ini dan membuatnya mencapai ritme permainan," pungkas sang manajer.
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