AFP
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Terungkap: Mengapa bintang-bintang Republik Irlandia menolak berjabat tangan dalam kemenangan atas Israel
Irlandia sampaikan pernyataan kuat jelang pertandingan
Irlandia meraih kemenangan 3-0 atas Israel di UEFA Nations League pada Minggu setelah rangkaian jelang laga yang sangat memanas. Pertandingan ini menghadapi penolakan keras di Irlandia karena tindakan Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sebelum kick-off di Debrecen, Hungaria, para pemain Irlandia menunduk ke arah lapangan dengan tangan di belakang punggung saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan.
Kapten Irlandia Dara O'Shea mempertahankan sikap tersebut saat lempar koin. Ia berjabat tangan dengan ofisial pertandingan, tetapi secara mencolok melewati kapten Israel Manor Solomon, yang menetapkan suasana tegang untuk malam itu.
- AFP
Hallgrimsson merefleksikan hari-hari sulit
Manajer Irlandia Heimir Hallgrimsson menyoroti situasi sulit yang melingkupi laga tersebut setelah peluit akhir berbunyi. Pertandingan dimainkan di stadion yang nyaris kosong, dengan kiper cadangan Gavin Bazunu memilih memboikot laga itu karena keyakinan pribadinya terkait konflik tersebut.
"Dengan bermain, kami membuat sebagian orang tidak senang," kata Hallgrimsson, seperti dikutip oleh ESPN. "Dengan bermain, kami membuat yang lain senang. Saya pikir kemenangan mungkin menyenangkan semua orang, tetapi akan tetap ada orang-orang yang marah karena kami memainkan pertandingan ini."
Membiarkan sepak bola mereka yang berbicara
Terlepas dari gangguan di luar lapangan, Irlandia langsung mengendalikan pertandingan. Sejumlah kecil suporter Irlandia, yang tetap mempertahankan tiket mereka meski sebelumnya sempat terjadi pembatalan, bersorak ketika Troy Parrott membuka skor pada menit ke-13.
Adam Idah menggandakan keunggulan hanya tiga menit kemudian, sebelum Jack Moylan menambah gol ketiga pada menit ke-25. Moylan merayakan golnya dengan penuh emosi, mencium ban lengan hitamnya lalu lambang timnya.
"Tapi ini bukan tentang saya," jelas Hallgrimsson saat memuji skuadnya. "Saya pikir dalam pertandingan ini, hasrat yang ditunjukkan para pemain untuk menyampaikan pernyataan di lapangan, mereka adalah pemain sepakbola, mereka ingin menunjukkannya di lapangan, menyampaikan itu lewat kaki mereka."
- AFP
Ketegangan memuncak di babak kedua
Dengan pertandingan praktis sudah ditentukan dalam 30 menit pertama, Israel berusaha memberikan respons setelah jeda. Irlandia mengandalkan Caoimhin Kelleher, yang tampil dalam performa terbaiknya untuk menjaga nirbobol.
Gesekan yang sudah terasa sejak awal akhirnya memuncak tepat pada menit ke-60. Bentrokan antara Idah dan Raz Shlomo memicu tensi, yang berujung kartu kuning untuk kedua pemain dari wasit Jerman Harm Osmers.
Irlandia kini akan berusaha berkumpul kembali dan fokus sepenuhnya pada sepakbola saat mereka melanjutkan kampanye UEFA Nations League. Mereka berharap bisa membangun momentum dari kemenangan meyakinkan ini ketika kembali bertanding pada jeda internasional berikutnya.
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