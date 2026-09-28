Irlandia meraih kemenangan 3-0 atas Israel di UEFA Nations League pada Minggu setelah rangkaian jelang laga yang sangat memanas. Pertandingan ini menghadapi penolakan keras di Irlandia karena tindakan Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sebelum kick-off di Debrecen, Hungaria, para pemain Irlandia menunduk ke arah lapangan dengan tangan di belakang punggung saat lagu kebangsaan Israel dikumandangkan.

Kapten Irlandia Dara O'Shea mempertahankan sikap tersebut saat lempar koin. Ia berjabat tangan dengan ofisial pertandingan, tetapi secara mencolok melewati kapten Israel Manor Solomon, yang menetapkan suasana tegang untuk malam itu.