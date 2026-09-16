Insiden tabrakan itu terjadi hanya lima menit setelah Arsenal menang 2-1 atas Chelsea pada 6 September. Dalam kemelut kacau di dalam area penalti, sepatu Gabriel mengenai kepala Martinez, sehingga pemain Argentina itu membutuhkan penanganan medis segera.

Wasit Chris Kavanagh memilih untuk tidak mengusir bek tengah asal Brasil itu, dengan pandangannya terhalang oleh beberapa pemain di kotak penalti yang padat. Tim VAR meninjau insiden tersebut tetapi memutuskan untuk tidak merekomendasikan pengecekan monitor di tepi lapangan, sehingga pertandingan tetap berlanjut meski ada protes dari skuad Chelsea.

Panel Insiden Kunci Pertandingan (KMI) Premier League kini telah meninjau benturan tersebut. Kelima anggotanya memberikan suara untuk mendukung keputusan ofisial di lapangan, sehingga membebaskan bek Arsenal itu dari tindakan kekerasan.



