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Terungkap: Mengapa bintang Arsenal Gabriel lolos dari kartu merah atas tendangan ke kepala Emi Martinez saat bentrok dengan Chelsea ketika panel Premier League mencapai putusan 'bulat'
Panel mendukung wasit setelah kontroversi awal derby
Insiden tabrakan itu terjadi hanya lima menit setelah Arsenal menang 2-1 atas Chelsea pada 6 September. Dalam kemelut kacau di dalam area penalti, sepatu Gabriel mengenai kepala Martinez, sehingga pemain Argentina itu membutuhkan penanganan medis segera.
Wasit Chris Kavanagh memilih untuk tidak mengusir bek tengah asal Brasil itu, dengan pandangannya terhalang oleh beberapa pemain di kotak penalti yang padat. Tim VAR meninjau insiden tersebut tetapi memutuskan untuk tidak merekomendasikan pengecekan monitor di tepi lapangan, sehingga pertandingan tetap berlanjut meski ada protes dari skuad Chelsea.
Panel Insiden Kunci Pertandingan (KMI) Premier League kini telah meninjau benturan tersebut. Kelima anggotanya memberikan suara untuk mendukung keputusan ofisial di lapangan, sehingga membebaskan bek Arsenal itu dari tindakan kekerasan.
- Getty Images Sport
Putusan resmi menyoroti perebutan bola liar
Menjelaskan keputusan bulat mereka, KMI menunjuk padatnya area kotak penalti sebagai faktor utama yang meringankan.
"Panel dengan suara bulat mendukung keputusan wasit untuk tidak mengeluarkan kartu merah," konfirmasi panel tersebut melalui situs resmi Premier League. "Banyak pemain berada di tanah saat berebut dan menantang untuk bola liar, dan aksi Gabriel tidak dianggap sebagai tindakan kekerasan atau pelanggaran serius."
Keputusan itu mempertahankan catatan Gabriel yang tak pernah menerima kartu merah langsung dalam 265 penampilannya bersama Arsenal. Sejak datang dari Lille pada 2020, ia telah mengoleksi 32 kartu kuning dan mengalami dua kali pengusiran, yang keduanya merupakan hasil dari dua pelanggaran yang berbuah kartu dalam satu pertandingan.
Para pengamat dibuat tercengang oleh lolos "beruntung"
Terlepas dari keputusan resmi tersebut, mantan kapten Manchester United Wayne Rooney mengecam keras tekel itu di program Match of the Day milik BBC. Ia berpendapat bahwa tayangan ulang gerak lambat memperlihatkan tindakan yang sangat ceroboh dan luput dari hukuman.
"Anda memang tidak benar-benar melihatnya pada pandangan pertama, tetapi kemudian saat melihat tayangan ulang dan diperlambat," kata Rooney setelah pertandingan. "Martinez sudah menguasai bola di tangannya dan Gabriel menendangnya di kepala, dia mengayunkan kaki dan sangat berlebihan. Dia sangat beruntung tetap berada di lapangan."
Sesama pundit Ashley Young juga tak habis pikir, bahkan mempertanyakan keseluruhan proses peninjauan VAR. Young menambahkan: "Saya setuju. Saat bola ada di lapangan dan Martinez menguasainya, Gabriel mengangkat kaki terlalu tinggi. Saya tidak yakin mengapa itu tidak ditinjau VAR atau apakah mereka benar-benar mempelajarinya karena dia sama sekali tidak dekat dengan bola. Dia lolos dari hukuman di situ."
- Getty Images Sport
Arsenal mempertahankan start sempurna saat Chelsea kesulitan
Penangguhan itu memberi kesempatan bagi tim asuhan Mikel Arteta untuk melakukan comeback krusial dan mempertahankan start 100 persen mereka di kampanye baru ini. Setelah rekrutan senilai £117 juta, Morgan Rogers, mengejutkan Emirates dalam dua menit pertama, Kai Havertz menyamakan kedudukan melawan mantan klubnya sebelum kapten Martin Odegaard mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-50.
Sementara sang juara bertahan melanjutkan laju sempurna mereka dalam perburuan gelar dengan empat kemenangan dari empat pertandingan, Chelsea asuhan Xabi Alonso masih terus dihantui rapuhnya lini belakang. The Blues kini telah menjalani 20 pertandingan Premier League beruntun tanpa clean sheet, sebuah catatan yang harus segera mereka benahi.
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