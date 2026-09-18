Barcelona mungkin sudah menyesali keputusan transfer besar pada musim panas ini setelah bursa yang kacau. Klub Catalan itu dilaporkan menolak kesempatan untuk merekrut striker muda Spanyol, Espi, ketika ia ditawarkan ke pasar.

Alih-alih mengamankan kepindahan ke Camp Nou, penyerang berusia 21 tahun itu pada akhirnya bergabung dengan rival sejarah sengit, Madrid. Espi kini menikmati awal yang sangat menjanjikan di bawah sorotan terang Santiago Bernabeu.

Menurut media Spanyol Cadena SER, penyerang berbakat itu secara eksplisit sempat ditawarkan kepada Barcelona sebelum kepindahannya ke Madrid. Namun, Barca pada akhirnya memilih mencari opsi lain untuk memperkuat lini serang mereka saat membenahi skuad.