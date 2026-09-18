Getty Images Sport
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Terungkap: Mengapa Barcelona menolak Carlos Espi sebelum kepindahan penyerang itu ke Real Madrid yang menjadi titik terobosannya
Kegagalan transfer Barcelona
Barcelona mungkin sudah menyesali keputusan transfer besar pada musim panas ini setelah bursa yang kacau. Klub Catalan itu dilaporkan menolak kesempatan untuk merekrut striker muda Spanyol, Espi, ketika ia ditawarkan ke pasar.
Alih-alih mengamankan kepindahan ke Camp Nou, penyerang berusia 21 tahun itu pada akhirnya bergabung dengan rival sejarah sengit, Madrid. Espi kini menikmati awal yang sangat menjanjikan di bawah sorotan terang Santiago Bernabeu.
Menurut media Spanyol Cadena SER, penyerang berbakat itu secara eksplisit sempat ditawarkan kepada Barcelona sebelum kepindahannya ke Madrid. Namun, Barca pada akhirnya memilih mencari opsi lain untuk memperkuat lini serang mereka saat membenahi skuad.
- Getty Images Sport
Banderol harga dan waktu bermain
Sebelum jendela transfer musim panas dibuka, Espi telah sangat mengesankan para pemandu bakat saat bermain untuk Levante. Ia mencetak 13 gol di semua kompetisi, sekaligus menegaskan dirinya sebagai salah satu talenta domestik paling menjanjikan di negaranya.
Namun, Barca dengan tegas menolak valuasi €25 juta yang dipatok Levante untuk penyerang muda tersebut. Dengan Raphinha mengambil peran yang semakin berpengaruh di susunan pemain inti, petinggi klub merasa mereka tidak bisa menjamin Espi menit bermain reguler yang ia butuhkan.
Alhasil, dewan klub memutuskan untuk tidak membuat komitmen finansial besar bagi pemain yang hanya dipandang sebagai opsi rotasi skuad. Keraguan ini segera membuka jalan bagi Madrid untuk bergerak cepat dan mengamankan tanda tangannya yang banyak diburu.
Kehidupan setelah Robert Lewandowski
Barcelona mati-matian menyisir pasar untuk mencari nomor sembilan baru setelah kepergian Robert Lewandowski ke klub MLS Chicago Fire. Prioritas utama mereka adalah Julian Alvarez, tetapi Atletico Madrid terang-terangan menolak menjualnya meski ada tawaran yang melebihi €100 juta.
Dipaksa menilai opsi alternatif di pasar yang sulit, Barcelona dengan cepat menyusun daftar singkat target sekunder. Daftar cadangan ini kabarnya mencakup Eli Junior Kroupi, Espi, dan penyerang Arsenal Gabriel Jesus yang sedang tidak diutamakan.
Pada akhirnya, Barcelona memutuskan mengejar opsi yang paling ramah anggaran yang tersedia bagi mereka. Mereka merampungkan transfer senilai €10 juta untuk Jesus, sekaligus secara definitif mengakhiri minat singkat mereka pada pemain menonjol Levante berusia 21 tahun itu.
- AFP
Memberikan dampak instan
Meski pada akhirnya Barca memilih Jesus, Espi sama sekali tidak membuang waktu untuk membuktikan nilainya di ibu kota Spanyol. Walaupun belum menjadi starter yang tak terbantahkan untuk Real Madrid, pemain muda itu mampu memaksimalkan menit bermainnya yang masih terbatas di lapangan.
Ia sudah mencetak dua gol krusial dengan warna barunya yang terkenal. Kontribusinya yang paling menonjol datang Selasa lalu, saat ia melepaskan gol kemenangan dramatis pada menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan 3-2 atas Elche yang mendebarkan.
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