Terungkap: Marseille masih berhutang uang kepada Arsenal karena TIDAK memainkan Ethan Nwaneri, setelah klub raksasa Ligue 1 itu tidak terkesan dengan pemain muda The Gunners

Dalam perkembangan yang tak terduga terkait masa peminjaman Nwaneri di Velodrome, Marseille dilaporkan harus menanggung biaya yang lebih tinggi karena gelandang tersebut terus-menerus duduk di bangku cadangan. Menurut L’Equipe, kesepakatan biaya peminjaman antara kedua klub dikaitkan secara terbalik dengan frekuensi penampilan sang pemain. Pada dasarnya, semakin sering Nwaneri bermain, semakin sedikit yang harus dibayarkan Marseille kepada Arsenal. Namun, karena pemain berusia 18 tahun itu gagal memberikan dampak, raksasa Prancis tersebut kini harus menanggung biaya yang lebih besar dari yang mereka perkirakan semula.

Kesepakatan tersebut dirancang untuk memastikan lulusan Hale End ini mendapatkan menit bermain yang signifikan di Ligue 1, namun rencana tersebut justru berbalik menjadi bumerang. Nwaneri belum pernah menjadi starter dalam satu pertandingan pun untuk OM selama dua bulan terakhir, karena pihak klub dilaporkan memiliki "kesan yang terus-menerus tentang sikap acuh tak acuh" terkait penampilannya dan sikapnya. Kurangnya urgensi ini membuatnya tergeser dalam hierarki tim pada saat ia diharapkan menjadi titik fokus serangan mereka.