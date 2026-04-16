Terungkap: Marseille masih berhutang uang kepada Arsenal karena TIDAK memainkan Ethan Nwaneri, setelah klub raksasa Ligue 1 itu tidak terkesan dengan pemain muda The Gunners
Sanksi denda atas ketidakhadiran
Dalam perkembangan yang tak terduga terkait masa peminjaman Nwaneri di Velodrome, Marseille dilaporkan harus menanggung biaya yang lebih tinggi karena gelandang tersebut terus-menerus duduk di bangku cadangan. Menurut L’Equipe, kesepakatan biaya peminjaman antara kedua klub dikaitkan secara terbalik dengan frekuensi penampilan sang pemain. Pada dasarnya, semakin sering Nwaneri bermain, semakin sedikit yang harus dibayarkan Marseille kepada Arsenal. Namun, karena pemain berusia 18 tahun itu gagal memberikan dampak, raksasa Prancis tersebut kini harus menanggung biaya yang lebih besar dari yang mereka perkirakan semula.
Kesepakatan tersebut dirancang untuk memastikan lulusan Hale End ini mendapatkan menit bermain yang signifikan di Ligue 1, namun rencana tersebut justru berbalik menjadi bumerang. Nwaneri belum pernah menjadi starter dalam satu pertandingan pun untuk OM selama dua bulan terakhir, karena pihak klub dilaporkan memiliki "kesan yang terus-menerus tentang sikap acuh tak acuh" terkait penampilannya dan sikapnya. Kurangnya urgensi ini membuatnya tergeser dalam hierarki tim pada saat ia diharapkan menjadi titik fokus serangan mereka.
Faktor De Zerbi dan penolakan terhadap Beye
Kedatangan Nwaneri di Marseille didorong oleh harapan untuk bermain di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Sayangnya, pelatih asal Italia itu meninggalkan klub dengan cara yang kacau tak lama setelah bursa transfer Januari ditutup. Meskipun Nwaneri menikmati awal yang gemilang dengan mencetak gol pada debutnya, kedatangan manajer baru Habib Beye membuat posisinya merosot tajam. Beye tampak kurang sabar terhadap apa yang dianggapnya sebagai kurangnya intensitas dari pemain muda tersebut.
Betapa beratnya perjuangan Nwaneri terlihat jelas baru-baru ini saat Marseille menghadapi Monaco. Meskipun pemain inti Mason Greenwood absen, Beye memilih untuk memainkan Hamad Junior Traore sebagai starter, bukan pemain pinjaman dari Arsenal itu. Ini merupakan sinyal jelas bahwa manajer saat ini tidak mempercayai Nwaneri untuk tampil maksimal dalam pertandingan-pertandingan penting, yang semakin memastikan bahwa Marseille harus membayar lebih banyak uang kepada Arsenal karena menit bermainnya tetap stagnan.
Sikap tegas Arteta terhadap para pemain muda
Kembali ke London Utara, Mikel Arteta telah memberi sinyal bahwa status sebagai lulusan akademi tidak akan melindungi Nwaneri saat ia kembali. Manajer The Gunners itu secara terbuka menekankan pentingnya performa yang konsisten dan berkualitas tinggi, dengan menyatakan: "Yang harus menjadi ciri khas klub sepak bola ini adalah mengejar keunggulan dan mencari yang terbaik, terlepas dari apakah Anda berasal dari akademi atau dari luar negeri... Mereka harus membuktikannya. Bukan hanya seminggu, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun. Anda harus mempertahankan performa dan itu harus berada di level tertinggi jika kami ingin menang dan berada di posisi yang kami inginkan." Sikap tanpa kompromi ini menunjukkan bahwa masa sulit yang dialami Nwaneri di Prancis dapat berdampak jangka panjang bagi kariernya di Emirates.
Laba bersih dan hengkang di musim panas
Aspek finansial terkait masa depan Nwaneri juga mulai menjadi sorotan seiring upaya Arsenal untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Karena ia merupakan talenta binaan klub, penjualan potensialnya akan dianggap sebagai keuntungan murni berdasarkan aturan keuangan Liga Premier. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub mungkin akan mempertimbangkan tawaran untuk Nwaneri dan Myles Lewis-Skelly pada musim panas ini, dengan nilai gabungan sekitar £100 juta ($135 juta).
Dengan Borussia Dortmund yang dilaporkan memantau situasi ini, masa depan Nwaneri sebagai pemain Arsenal mungkin akan segera berakhir. Kegagalannya untuk tampil mengesankan di Marseille tidak hanya membuat klub Prancis tersebut mengeluarkan biaya pinjaman yang lebih besar, tetapi juga mungkin telah meyakinkan petinggi Arsenal bahwa menjual sang remaja adalah langkah paling bijaksana untuk mendanai fase perekrutan Arteta selanjutnya. Kembalinya sang pemain ke London pada akhir musim tampaknya sudah pasti, meskipun masa tinggalnya di sana mungkin tidak akan berlangsung lama.