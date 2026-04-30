Terungkap: Manajer Liga Premier yang sedang diminati muncul sebagai 'kandidat terkuat' untuk bersaing dengan Michael Carrick memperebutkan posisi manajer Manchester United

Iraola muncul sebagai kandidat terkuat yang akan bersaing dengan Michael Carrick untuk posisi pelatih kepala permanen Manchester United berikutnya, menurut The Telegraph. United tetap bersikukuh bahwa mereka akan menjalankan proses seleksi secara menyeluruh dan berbicara dengan manajer lain, meskipun ekspektasi semakin kuat bahwa Carrick akan ditunjuk begitu tiket Liga Champions berhasil diamankan. Meski demikian, akan tetap mengejutkan jika Carrick pada akhirnya tidak diberikan posisi tersebut, mengingat ia telah membalikkan keadaan United setelah pemecatan Ruben Amorim pada awal Januari.

Namun, United waspada terhadap terulangnya situasi tahun 2019 ketika Ole Gunnar Solskjaer dipromosikan dari pelatih sementara menjadi permanen di tengah desakan agar ia mendapatkan posisi tersebut. United akan berbicara dengan kandidat lain dan Iraola sangat dikagumi oleh klub atas kerja yang telah dilakukannya di Bournemouth dan - khususnya - gaya kepelatihan serta gaya permainan menyerangnya. Ada kesan bahwa ia akan cocok dengan apa yang sedang diupayakan United di bawah struktur olahraga baru yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe.