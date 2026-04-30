Terungkap: Manajer Liga Premier yang sedang diminati muncul sebagai 'kandidat terkuat' untuk bersaing dengan Michael Carrick memperebutkan posisi manajer Manchester United
Iraola masuk dalam radar saat Man Utd mencari pemain yang cocok dengan DNA tim
Iraola muncul sebagai kandidat terkuat yang akan bersaing dengan Michael Carrick untuk posisi pelatih kepala permanen Manchester United berikutnya, menurut The Telegraph. United tetap bersikukuh bahwa mereka akan menjalankan proses seleksi secara menyeluruh dan berbicara dengan manajer lain, meskipun ekspektasi semakin kuat bahwa Carrick akan ditunjuk begitu tiket Liga Champions berhasil diamankan. Meski demikian, akan tetap mengejutkan jika Carrick pada akhirnya tidak diberikan posisi tersebut, mengingat ia telah membalikkan keadaan United setelah pemecatan Ruben Amorim pada awal Januari.
Namun, United waspada terhadap terulangnya situasi tahun 2019 ketika Ole Gunnar Solskjaer dipromosikan dari pelatih sementara menjadi permanen di tengah desakan agar ia mendapatkan posisi tersebut. United akan berbicara dengan kandidat lain dan Iraola sangat dikagumi oleh klub atas kerja yang telah dilakukannya di Bournemouth dan - khususnya - gaya kepelatihan serta gaya permainan menyerangnya. Ada kesan bahwa ia akan cocok dengan apa yang sedang diupayakan United di bawah struktur olahraga baru yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe.
Kepergian dari Bournemouth membuka peluang bagi United
Iraola telah memutuskan untuk meninggalkan Bournemouth pada akhir musim ini setelah menolak sejumlah tawaran perpanjangan kontrak. Penggantinya, Marco Rose, telah diumumkan, sementara Iraola berharap bisa hengkang setelah membawa Bournemouth ke kompetisi Eropa. Manajer asal Spanyol berusia 43 tahun ini telah diincar oleh Crystal Palace, sementara Oliver Glasner—yang juga sempat dipertimbangkan oleh United namun tampaknya sudah tidak masuk dalam pertimbangan—juga akan hengkang pada akhir musim ini saat kontraknya berakhir.
Iraola – bersama Marco Silva, yang belum menandatangani kontrak baru dengan Fulham, dan Xabi Alonso – juga termasuk di antara manajer yang sedang dipertimbangkan Chelsea saat mereka mencari kandidat utama untuk menggantikan Liam Rosenior. Meskipun Iraola tertarik tinggal di London, daya tarik Old Trafford tetap signifikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Iraola mungkin akan kesulitan memenuhi tuntutan ‘klub besar’ karena ia adalah manajer yang suka melatih ‘proyek’, tetapi hal ini dibantah oleh orang-orang terdekatnya yang mengatakan bahwa ia ambisius dan lebih dari mampu.
Faktor Carrick dan target Liga Champions
Kriteria Manchester United untuk pelatih kepala barunya mencakup preferensi terhadap sosok yang memiliki pengalaman di Liga Premier. Jika United berhasil memastikan tiket ke Liga Champions akhir pekan ini saat menghadapi Liverpool, hal itu hanya akan semakin memperkuat desakan agar Carrick ditunjuk. Mantan gelandang tersebut telah memenangkan sembilan dari 13 pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya, membawa United naik dari peringkat ketujuh ke peringkat ketiga. Mencapai target tersebut tampaknya akan memperkuat posisinya, namun United tidak ingin mengabaikan kandidat-kandidat potensial lainnya.
Carrick bertemu dengan salah satu pemilik United, Sir Jim Ratcliffe, pekan lalu di tempat latihan klub di Carrington untuk berbincang santai. Setelah itu, Carrick mengatakan bahwa ia tidak “mengejar-ngejar” petinggi klub untuk mendapatkan keputusan mengenai masa depannya. “Semua akan menjadi jelas ketika waktunya tiba,” katanya. Klub enggan untuk melangkah ke tahap berikutnya dan menimbulkan gangguan sebelum status empat besar mereka dipastikan secara matematis.
Calon-calon alternatif yang tersingkir
Daftar calon potensial semakin menyempit belakangan ini karena beberapa target telah memutuskan untuk berkarier di tempat lain. Perpanjangan kontrak Thomas Tuchel bersama Inggris membuatnya tidak lagi menjadi opsi, sementara Roberto De Zerbi telah bergabung dengan Tottenham Hotspur dengan kontrak jangka panjang meskipun memiliki pendukung di Old Trafford. Luis Enrique akan menjadi kandidat impian, namun ia tampaknya akan menandatangani kontrak baru bersama Paris Saint-Germain.
Mauricio Pochettino mungkin tertarik, tetapi tidak tersedia, setidaknya hingga keterlibatan Amerika Serikat di Piala Dunia musim panas ini berakhir. United sebelumnya telah mengindikasikan bahwa mereka siap menunggu hingga turnamen berakhir untuk mendapatkan manajer yang tepat, tetapi Pochettino tampaknya tidak masuk dalam daftar calon, begitu pula dengan Julian Nagelsmann dari Jerman. Hal ini menjadikan Iraola sebagai alternatif utama dari luar untuk menggantikan favorit internal, Carrick.