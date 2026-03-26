Terungkap: Man Utd membatalkan klausul kontrak Casemiro yang semula menjamin perpanjangan kontrak satu musim lagi
Klausul perpanjangan otomatis dicabut
Kontrak awal gelandang veteran tersebut mencakup klausul perpanjangan satu tahun di Old Trafford jika ia tampil sebagai starter dalam 35 pertandingan Liga Premier musim ini, menurut Manchester Evening News. Meskipun usianya sudah 34 tahun, mantan bintang Real Madrid itu tetap menjadi andalan di lini depan dan secara statistik berada di jalur yang tepat untuk mencapai tonggak tersebut sebelum akhir musim. Setelah diskusi tingkat tinggi pada bulan Januari, kedua belah pihak memilih untuk membatalkan perjanjian tersebut. Langkah ini bertepatan dengan konfirmasi resmi bahwa Casemiro akan hengkang pada akhir musim, memastikan United tidak terikat pada tahun kelima kontraknya senilai £350.000 per minggu dan memberikan pemain tersebut kebebasan penuh atas tujuan masa depannya.
Hilangkan segala konsekuensinya
Kesepakatan bersama tersebut berarti Casemiro berhak tampil sebagai starter di setiap pertandingan sisa tanpa konsekuensi di luar lapangan. Hal ini menghilangkan tekanan untuk mengatur menit bermainnya semata-mata karena alasan finansial. Michael Carrick, yang mengambil alih pada Januari, sangat mengandalkan pengalaman pemain Brasil tersebut, dengan Casemiro telah tampil sebagai starter dalam 28 dari 29 penampilannya di Liga Premier. Dengan menghapus klausul tersebut, pihak manajemen menghindari skenario di mana mereka mungkin harus meminta Carrick untuk menepikan gelandang tersebut guna mencegah pemicu otomatis, sehingga memungkinkan manajer untuk memilih starting XI terkuatnya saat United berupaya meraih hasil akhir yang kuat.
Tidak ada perubahan keputusan meskipun ada tekanan dari para penggemar
Meskipun beberapa pendukung meminta agar keputusan tersebut ditinjau kembali menyusul peningkatan performa pemain asal Brasil itu belakangan ini, klub tetap berkomitmen untuk melakukan perombakan total di lini tengah. Pihak klub telah memberi tahu sang pemain bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang, sehingga Casemiro meminta agar rencana kepergiannya diumumkan ke publik agar ia bisa mendapat perpisahan yang layak. Pihak manajemen yakin bahwa energi baru diperlukan di lini tengah untuk memajukan proyek ini. The Red Devils dilaporkan memiliki daftar pemain yang ingin mereka datangkan pada jendela transfer musim panas ini, termasuk gelandang Brighton Carlos Baleba dan bintang muda Nottingham Forest Elliot Anderson.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun fokus utamanya saat ini tetap pada upaya mengakhiri musim dengan gemilang bersama United, klub tujuan Casemiro selanjutnya akan tetap menjadi bahan perbincangan hingga akhir musim. Namanya masih dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Arab Saudi dan Amerika Serikat, namun klub Italia Inter dilaporkan juga tertarik untuk merekrutnya.
Casemiro saat ini sedang bersama tim nasional Brasil, dan kemungkinan besar akan turun saat negaranya menghadapi Prancis dan Kroasia selama jeda internasional. Setelah itu, gelandang tersebut akan kembali beraksi bersama Man Utd di Liga Premier melawan Leeds United.