Terungkap: Man Utd berencana memecat lima pemain bergaji tinggi untuk menghemat lebih dari £1 juta dalam anggaran gaji
Lima pemain bintang dipastikan hengkang dari Old Trafford
Skala eksodus yang diperkirakan terjadi di Old Trafford cukup besar, dengan lima pemain inti yang sudah mapan diperkirakan akan hengkang. Kepergian Casemiro pada akhir musim telah dipastikan, sementara Jadon Sancho diperkirakan akan hengkang secara permanen begitu kontraknya saat ini berakhir pada bulan Juni. United juga berupaya mengubah status peminjaman beberapa pemain menjadi transfer permanen. Marcus Rashford dan Rasmus Hojlund, yang saat ini masing-masing bermain di Barcelona dan Napoli, berada dalam daftar pemain yang akan dilepas bersama kiper Andre Onana, yang menghabiskan musim ini di Trabzonspor.
Setan Merah berencana melakukan perombakan finansial besar-besaran
Dengan menghapus nama-nama bintang senior dan pemain pinjaman ternama dari daftar skuad, United berharap dapat menghemat sekitar £62 juta ($82 juta) per tahun selama musim Liga Champions. Langkah ini dianggap penting untuk memenuhi Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan sekaligus memastikan klub dapat bersaing merekrut talenta-talenta elit pada bursa transfer mendatang. Rencana tersebut mencakup penghentian investasi mahal yang gagal memberikan hasil yang konsisten. Meskipun beberapa kepergian sudah pasti, yang lain bergantung pada klausul transfer permanen yang diaktifkan oleh klub-klub Eropa.
Kualifikasi Liga Champions menimbulkan urgensi keuangan
Saat ini United berada di peringkat ketiga Liga Premier, namun kesuksesan di lapangan membawa konsekuensi finansial tersendiri. Kualifikasi ke Liga Champions memicu kenaikan gaji sebesar 25% bagi sebagian besar skuad. Kenaikan otomatis ini, ditambah dengan utang transfer sebesar £190 juta ($251 juta) yang jatuh tempo tahun ini, menjadikan pelepasan pemain seperti Casemiro dan Sancho sebagai suatu keharusan, bukan sekadar pilihan. Kepergian Onana dan renegosiasi kontrak Harry Maguire juga menjadi pilar utama dari strategi ini. Meskipun Maguire diperkirakan akan tetap bertahan dengan gaji yang lebih rendah, dana yang dihemat kemungkinan akan dialihkan untuk kontrak baru yang menguntungkan bagi bintang muda Kobbie Mainoo dan pengganti jangka panjang untuk Casemiro.
Prioritas perekrutan
Prioritas utama United musim panas ini adalah mencari pengganti jangka panjang untuk Casemiro, dengan Elliott Anderson dari Nottingham Forest, Sandro Tonali dari Newcastle, dan Adam Wharton dari Crystal Palace termasuk di antara target utama. Namun, United juga bisa membidik gelandang tengah kedua, dan hal itu akan menjadi sangat penting jika Manuel Ugarte hengkang. Gelandang asal Uruguay ini mengalami kesulitan besar sejak pindah dari Paris Saint-Germain pada 2024 dan diketahui menginginkan waktu bermain yang lebih reguler.