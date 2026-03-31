Terungkap: Man Utd akan menghadapi masalah besar terkait Andre Onana jika Michael Carrick berhasil membawa klub kembali ke Liga Champions
Kembalinya Liga Champions memicu kenaikan gaji
Manchester United tengah menghadapi dilema terkait masa depan Andre Onana, demikian dilaporkan sumber kepada ESPN, mengingat gaji kiper tersebut akan melonjak jika mereka lolos ke kompetisi Eropa.
Onana bergabung dengan klub Turki Trabzonspor melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim pada bulan September, sebuah langkah yang sebagian difasilitasi oleh pengurangan gaji yang signifikan bagi Onana di United setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa untuk musim 2025-26.
Namun, dengan tim asuhan Michael Carrick yang berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier dan berada di jalur untuk lolos ke Liga Champions, gaji Onana diprediksi akan kembali ke level semula.
Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa ada kekhawatiran di United bahwa kenaikan gaji tersebut akan mempersulit upaya menarik minat terhadap pemain berusia 29 tahun itu selama musim panas, karena klub berusaha menyeimbangkan keuangan sambil berpotensi melepasnya.
Beban keuangan akibat keluarnya secara permanen
Tidak adanya kewajiban atau opsi untuk menjadikan kepindahannya ke Trabzonspor permanen berarti pemain internasional Kamerun ini akan kembali ke Old Trafford pada musim panas ini. Hal ini membuat klub berpotensi harus menanggung sebagian gaji Onana jika mereka ingin menegosiasikan kepindahannya lagi, baik secara permanen maupun dengan status pinjaman. Onana masih memiliki sisa kontrak dua tahun yang ditandatanganinya saat bergabung dari Inter Milan pada 2023.
Ini merupakan situasi yang rumit bagi tim perekrutan, yang menyadari bahwa gaji yang lebih tinggi membuat sang pemain kurang menarik bagi calon pembeli di Eropa atau Turki.
Jika United gagal menemukan pihak yang bersedia menanggung seluruh gaji Onana, mereka mungkin terpaksa harus menanggung sebagian gajinya di tempat lain, yang pada akhirnya akan berdampak lebih lanjut pada anggaran transfer musim panas mereka.
Onana bertekad memperjuangkan tempatnya di Old Trafford
Meskipun ada ketidakpastian seputar posisinya di klub, kiper tersebut belum siap untuk menyerah pada kariernya di Liga Premier. Sumber-sumber yang dekat dengan Onana mengatakan kepada ESPN bahwa ia lebih memilih untuk kembali bergabung dengan skuad United dalam latihan pramusim dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya.
Perwakilan Onana mengharapkan pembicaraan dengan klub sebelum akhir Mei untuk mengklarifikasi perannya di bawah Carrick.
Mantan pemain Ajax ini yakin bahwa ia masih memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan di level tertinggi dan ingin mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya selama pertandingan persahabatan musim panas. Namun, pihak manajemen mungkin memiliki rencana lain karena mereka ingin merampingkan skuad dan mengelola gaji yang bisa membengkak setelah kampanye domestik yang sukses.
Lammens berhasil mendapatkan jersey nomor satu
Namun, United sangat puas dengan performa Senne Lammens sejak kedatangannya dari Royal Antwerp dan berharap kiper asal Belgia itu tetap menjadi kiper utama musim depan.
Preferensi terhadap Lammens ini semakin mempersulit keinginan Onana untuk kembali, karena klub sudah berencana untuk merombak skuad pendukung di posisi penjaga gawang daripada memanggil kembali pemain pinjaman tersebut.