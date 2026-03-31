Terungkap: Man Utd akan menghadapi masalah besar terkait Andre Onana jika Michael Carrick berhasil membawa klub kembali ke Liga Champions

Manchester United tengah menghadapi dilema terkait masa depan Andre Onana, demikian dilaporkan sumber kepada ESPN, mengingat gaji kiper tersebut akan melonjak jika mereka lolos ke kompetisi Eropa.

Onana bergabung dengan klub Turki Trabzonspor melalui kesepakatan pinjaman selama satu musim pada bulan September, sebuah langkah yang sebagian difasilitasi oleh pengurangan gaji yang signifikan bagi Onana di United setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa untuk musim 2025-26.

Namun, dengan tim asuhan Michael Carrick yang berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier dan berada di jalur untuk lolos ke Liga Champions, gaji Onana diprediksi akan kembali ke level semula.

Sumber-sumber mengatakan kepada ESPN bahwa ada kekhawatiran di United bahwa kenaikan gaji tersebut akan mempersulit upaya menarik minat terhadap pemain berusia 29 tahun itu selama musim panas, karena klub berusaha menyeimbangkan keuangan sambil berpotensi melepasnya.







