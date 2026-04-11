Terungkap: Kontrak baru Nico Schlotterbeck bersama Dortmund memiliki klausul pelepasan khusus senilai '€50 juta–€60 juta' untuk 'klub impiannya' - termasuk Real Madrid
Dortmund berhasil mempertahankan salah satu pemain andalannya
Negosiasi antara Dortmund dan Schlotterbeck telah menjadi bahan spekulasi selama berbulan-bulan karena klub tersebut berupaya mempertahankan salah satu aset pertahanan terpenting mereka. Terobosan akhirnya tercapai, dengan sang bek tengah menandatangani kontrak yang mengikatnya di Signal Iduna Park selama lima tahun ke depan. Dengan mengamankan perpanjangan kontrak ini, Dortmund berhasil mengatasi situasi keuangan yang rumit. Seandainya pemain berusia 26 tahun itu memasuki tahun terakhir kontraknya yang sebelumnya, klub terpaksa mempertimbangkan penjualan dengan harga diskon pada musim panas ini untuk menghindari kehilangan dia tanpa mendapatkan apa-apa pada 2027.
Klausul khusus 'Piala Dunia' bagi para pemain elit Eropa
Meskipun berita utamanya adalah durasi kontrak, rupanya dalam ketentuan-ketentuan kecilnya terdapat detail yang akan menarik minat para klub elit Eropa. Menurut laporan dari BILD, perjanjian baru tersebut mencakup klausul pelepasan senilai antara €50 juta hingga €60 juta. Hal ini memberi Schlotterbeck kendali tertentu atas perkembangan kariernya meskipun telah menandatangani komitmen jangka panjang. Jika ia menunjukkan performa luar biasa di Piala Dunia mendatang, ia dapat menggunakan klausul tersebut untuk pindah ke salah satu "klub impian"nya, seperti Real Madrid dan Bayern Munich. Apa yang disebut sebagai "klausul Piala Dunia" telah disepakati sebagai bagian dari negosiasi. Klausul keluar ini seharusnya berlaku mulai musim panas mendatang, tetapi dirancang khusus untuk sekelompok kecil klub papan atas.
Sikap Bayern Munich dan keraguan internal
Meskipun Bayern sering dikaitkan dengan talenta-talenta terbaik Jerman, kemungkinan perekrutan Schlotterbeck tampaknya kecil dalam waktu dekat. Dalam situasi saat ini, Bayern tampaknya tidak akan merekrut pemain internasional Jerman tersebut setelah mereka memperpanjang kontrak Dayot Upamecano hingga awal 2026. Dengan masa depan pemain Prancis itu yang sudah terjamin, raksasa Bavaria tersebut mungkin merasa lini pertahanan mereka sudah cukup kuat. Selain itu, pendapat internal di Sabener Strasse tampaknya terpecah mengenai kesesuaian pemain Dortmund tersebut dengan sistem mereka. Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, tampaknya belum sepenuhnya yakin dengan kualitas Schlotterbeck atau apakah ia sesuai dengan standar Bayern.
Perpanjangan kontrak taktis untuk Dortmund
Bagi Dortmund, perpanjangan kontrak ini memberikan stabilitas dalam jangka pendek, meskipun klausul pelepasan tetap menjadi ancaman besar. Dengan mengikat Schlotterbeck melalui kontrak baru, mereka memastikan akan menerima biaya transfer yang signifikan jika ia hengkang, alih-alih mengambil risiko kehilangan pemain dengan harga murah saat kontraknya yang lama akan berakhir. Masih harus dilihat apakah ada klub yang bersedia membayar biaya sebesar €50-60 juta pada musim panas ini, namun keberadaan klausul tersebut benar-benar mengubah dinamika situasinya.