Terungkap: Kontrak baru Nico Schlotterbeck bersama Dortmund memiliki klausul pelepasan khusus senilai '€50 juta–€60 juta' untuk 'klub impiannya' - termasuk Real Madrid

Meskipun berita utamanya adalah durasi kontrak, rupanya dalam ketentuan-ketentuan kecilnya terdapat detail yang akan menarik minat para klub elit Eropa. Menurut laporan dari BILD, perjanjian baru tersebut mencakup klausul pelepasan senilai antara €50 juta hingga €60 juta. Hal ini memberi Schlotterbeck kendali tertentu atas perkembangan kariernya meskipun telah menandatangani komitmen jangka panjang. Jika ia menunjukkan performa luar biasa di Piala Dunia mendatang, ia dapat menggunakan klausul tersebut untuk pindah ke salah satu "klub impian"nya, seperti Real Madrid dan Bayern Munich. Apa yang disebut sebagai "klausul Piala Dunia" telah disepakati sebagai bagian dari negosiasi. Klausul keluar ini seharusnya berlaku mulai musim panas mendatang, tetapi dirancang khusus untuk sekelompok kecil klub papan atas.