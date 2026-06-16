Getty Images Sport
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Terungkap: Klausul pelepasan terkait Piala Dunia dalam kontrak Thomas Tuchel bersama Timnas Inggris berarti masa jabatannya hingga Euro 2028 tidak dijamin
Klausul kinerja memunculkan ultimatum terkait Piala Dunia
FA telah mengonfirmasi bahwa masa jabatan Tuchel sebagai manajer Inggris bisa berakhir lebih awal jika Three Lions tampil di bawah ekspektasi pada Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Meskipun pelatih asal Jerman itu mendapat perpanjangan kontrak selama dua tahun pada bulan Februari, kesepakatan tersebut sangat bergantung pada kemampuan timnya memenuhi ekspektasi selama turnamen mendatang.
Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Inggris, Mark Bullingham, mengungkapkan bahwa badan pengatur tersebut telah memasukkan "klausul kinerja" ke dalam kontrak tersebut. Hal ini memastikan bahwa FA memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian pelatih jika kampanye di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada berakhir dengan kegagalan. Berbicara di markas tim di Kansas City, Bullingham menyatakan: “Ada klausul kinerja dalam setiap kontrak di FA, tetapi saya tidak akan merinci apa saja isinya.”
- Getty Images Sport
Mengapa FA bertindak sebelum turnamen dimulai
Keputusan untuk memperpanjang kontrak Tuchel sebelum pertandingan Piala Dunia dimulai merupakan langkah strategis yang dirancang untuk menghilangkan gangguan. Seandainya FA menunda keputusan tersebut, Tuchel akan memasuki turnamen dengan kontrak aslinya yang akan berakhir pada saat turnamen usai, yang berpotensi memicu spekulasi intens mengenai masa depannya serta minat dari klub-klub top Eropa.
Bullingham membela waktu perpanjangan kontrak tersebut, dengan menjelaskan bahwa manajer sekelas Tuchel tidak akan bertahan di bursa transfer tanpa batas waktu. "Kenyataannya, dia adalah manajer papan atas yang akan banyak diminati dan kami tahu bahwa kami memiliki seseorang yang melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan kami tidak bisa hanya berharap seseorang akan menunggu dan membiarkannya begitu saja serta melihat bagaimana kelanjutannya," jelas sang CEO. Dia menambahkan bahwa untuk turnamen di kandang sendiri seperti Euro 2028, FA menginginkan manajer yang "telah berpengalaman dan berhasil."
FA tetap memegang kendali atas masa depan
Meskipun klausul kinerja melindungi FA jika hasilnya mengecewakan, badan pengatur tersebut juga tetap yakin bahwa mereka dapat mencegah Tuchel dibujuk untuk pindah ke klub lain. Ketika ditanya apakah ada klausul pemutusan kontrak yang memungkinkan manajer tersebut hengkang atas kemauannya sendiri, Bullingham tetap teguh pada posisi kuat FA.
"Kami dapat mengikatnya pada kontrak," tegas Bullingham, menegaskan bahwa FA bermaksud mempertahankan Tuchel di jabatannya selama tim mencapai target-targetnya. Untuk saat ini, pelatih asal Jerman itu tetap menjadi orang yang ditugaskan untuk mengakhiri puasa gelar Inggris yang sudah lama berlangsung, namun jaring pengaman Euro 2028 hanya sekuat hasil yang diraihnya di Amerika Utara bulan ini.
- AFP
Tekanan semakin meningkat meski permulaan berjalan sempurna
Rekor statistik Tuchel sejak mengambil alih tim sangat sempurna; mantan manajer Chelsea ini berhasil memenangkan kedelapan pertandingan kompetitifnya tanpa kebobolan satu gol pun.
Namun, pilihan susunan pemainnya tidak luput dari kontroversi. Para penggemar sebelumnya bereaksi dengan "keterkejutan, cemoohan, dan rasa tidak percaya yang mendalam" setelah Tuchel mendapat kritik terkait gaya permainannya akibat penampilan yang tidak terkoordinasi, yang terjadi setelah ia mencoret bintang-bintang seperti Adam Wharton dan Jack Grealish pada jendela transfer sebelumnya.
Terlepas dari kekecewaan eksternal tersebut, fokus internal tetap sepenuhnya tertuju pada Grup L. Inggris akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Kroasia pada hari Rabu, diikuti dengan pertandingan melawan Ghana dan Panama.