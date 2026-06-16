Terungkap: Klausul pelepasan terkait Piala Dunia dalam kontrak Thomas Tuchel bersama Timnas Inggris berarti masa jabatannya hingga Euro 2028 tidak dijamin

FA telah mengonfirmasi bahwa masa jabatan Tuchel sebagai manajer Inggris bisa berakhir lebih awal jika Three Lions tampil di bawah ekspektasi pada Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Meskipun pelatih asal Jerman itu mendapat perpanjangan kontrak selama dua tahun pada bulan Februari, kesepakatan tersebut sangat bergantung pada kemampuan timnya memenuhi ekspektasi selama turnamen mendatang.

Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Inggris, Mark Bullingham, mengungkapkan bahwa badan pengatur tersebut telah memasukkan "klausul kinerja" ke dalam kontrak tersebut. Hal ini memastikan bahwa FA memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian pelatih jika kampanye di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada berakhir dengan kegagalan. Berbicara di markas tim di Kansas City, Bullingham menyatakan: “Ada klausul kinerja dalam setiap kontrak di FA, tetapi saya tidak akan merinci apa saja isinya.”