Terungkap: Klausul pelepasan Cristian Romero yang memungkinkan dirinya hengkang dari Tottenham ke dua klub tertentu, sementara Atletico Madrid mempertimbangkan tawaran baru pada bursa transfer musim panas

Meskipun menjadi incaran serius Atletico Madrid pada musim panas lalu, Romero akhirnya memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Tottenham pada bulan Agustus. Hal ini terjadi setelah jajaran manajemen Atletico menolak memenuhi harga yang diminta sebesar £46 juta (€55 juta) yang saat itu bersedia dinegosiasikan oleh Spurs. Untuk melindungi aset mereka, klub asal London tersebut menawarkan kapten mereka kontrak baru yang menggiurkan hingga tahun 2029, menjadikannya sebagai pilar utama dalam proyek Liga Champions mereka.

Meskipun Romero memperpanjang kontraknya, pemenang Piala Dunia ini memastikan ia tetap membuka peluang untuk pindah ke Spanyol. Bek tengah tersebut dilaporkan memasukkan klausul pelepasan khusus dalam perjanjian barunya yang hanya berlaku untuk tiga klub: Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona.

Menurut laporan dari MARCAdan TyCSports, meskipun nilai pasarnya secara umum diperkirakan oleh Spurs sekitar €70 juta, klausul "preferensial" khusus ini memungkinkan trio klub Spanyol tersebut untuk mendapatkan jasanya dengan biaya tetap sebesar €60 juta. Ini merupakan isyarat yang jelas dari sang pemain kepada para peminatnya di La Liga, terutama Atleti.