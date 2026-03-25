Terungkap: Klausul pelepasan Cristian Romero yang memungkinkan dirinya hengkang dari Tottenham ke dua klub tertentu, sementara Atletico Madrid mempertimbangkan tawaran baru pada bursa transfer musim panas
Klausul rahasia yang menguntungkan klub-klub raksasa La Liga
Meskipun menjadi incaran serius Atletico Madrid pada musim panas lalu, Romero akhirnya memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Tottenham pada bulan Agustus. Hal ini terjadi setelah jajaran manajemen Atletico menolak memenuhi harga yang diminta sebesar £46 juta (€55 juta) yang saat itu bersedia dinegosiasikan oleh Spurs. Untuk melindungi aset mereka, klub asal London tersebut menawarkan kapten mereka kontrak baru yang menggiurkan hingga tahun 2029, menjadikannya sebagai pilar utama dalam proyek Liga Champions mereka.
Meskipun Romero memperpanjang kontraknya, pemenang Piala Dunia ini memastikan ia tetap membuka peluang untuk pindah ke Spanyol. Bek tengah tersebut dilaporkan memasukkan klausul pelepasan khusus dalam perjanjian barunya yang hanya berlaku untuk tiga klub: Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona.
Menurut laporan dari MARCAdan TyCSports, meskipun nilai pasarnya secara umum diperkirakan oleh Spurs sekitar €70 juta, klausul "preferensial" khusus ini memungkinkan trio klub Spanyol tersebut untuk mendapatkan jasanya dengan biaya tetap sebesar €60 juta. Ini merupakan isyarat yang jelas dari sang pemain kepada para peminatnya di La Liga, terutama Atleti.
Atletico tetap bertekad untuk merekrut Romero
Bagian olahraga Colchoneros, yang kini dipimpin oleh Mateu Alemany, tak pernah benar-benar kehilangan minatnya terhadap pemain berusia 27 tahun itu. Diego Simeone tetap menjadi pengagum setia rekan senegaranya tersebut, yang terkenal memuji kepemimpinan dan perkembangan teknis Romero setelah pertandingan Liga Champions baru-baru ini di London.
Romero sendiri tidak banyak berbuat untuk membantah spekulasi tersebut, dengan tetap menjalin hubungan dekat dengan sejumlah pemain Argentina yang saat ini berada di skuad Atletico. Selama pertandingan-pertandingan Eropa baru-baru ini, ia terlihat menghabiskan waktu bersama rekan-rekan setimnya di tim nasional dan menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan pasti mengenai masa depannya di Tottenham Hotspur Stadium ketika ditanyai oleh media.
Posisi Spurs yang genting dan minat United
Prospek masa depan Romero bisa berubah drastis tergantung pada performa Tottenham di kompetisi domestik. Saat ini, Tottenham hanya unggul satu poin dari zona degradasi; jika mereka secara mengejutkan terdegradasi ke Championship, hal itu hampir pasti akan memicu eksodus para pemain bintang klub, dengan Romero menjadi yang terdepan dalam daftar pemain yang hengkang.
Namun, Atletico tidak akan memiliki jalan mulus untuk mendapatkan mantan pemain Atalanta tersebut. Manchester United juga memantau situasi ini dengan cermat dan dapat menjadi pesaing berat jika mereka memutuskan untuk memenuhi tuntutan finansial dari kontrak menggiurkan yang saat ini dimiliki sang pemain. Piala Dunia yang akan digelar pada bulan Juli juga menjadi risiko bagi pembeli yang tertarik, karena penampilan gemilang lainnya di turnamen tersebut dapat membuat nilai pasarnya melonjak melampaui struktur klausul yang ada saat ini.
Perencanaan strategis di bawah kepemimpinan Mateu Alemany
Menjelang bursa transfer musim panas, tugas menangani kesepakatan rumit ini berada di pundak Alemany. Pejabat eksekutif tersebut harus mempertimbangkan apakah akan langsung mengaktifkan klausul senilai €60 juta atau mencoba menegosiasikan biaya yang lebih rendah, terutama jika kondisi tim Tottenham terus memburuk.
Komitmen finansialnya sangat besar, dan gaji Romero saat ini di Spurs digambarkan sebagai angka yang substansial, artinya Atletico perlu menyeimbangkan anggaran gaji mereka untuk mengakomodasi pemain asal Argentina tersebut. Namun demikian, klausul La Liga yang dimiliki sang bek tetap menjadi jalur paling realistis bagi Simeone untuk akhirnya mendapatkan pemain bertahan impiannya.