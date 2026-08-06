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Terungkap: Klausul kontrak cerdik Manchester United yang dirancang untuk menghindari saga Marcus Rashford lainnya
Akhir dari kenaikan gaji otomatis
Manchester United menghabiskan sebagian besar dari 10 tahun terakhir dengan kesulitan melepas pemain yang tampil di bawah standar atau hanya menjadi pelapis karena klausul umum yang membuat gaji melonjak saat lolos ke Liga Champions. Secara tradisional, petinggi Old Trafford menerapkan kenaikan gaji 25 persen untuk seluruh skuad setiap kali tiket ke kompetisi elite Eropa berhasil diamankan.
Pertama kali dilaporkan oleh The Telegraph, Ineos memperkenalkan struktur kontrak baru pada akhir 2023 untuk perekrutan dan perpanjangan kontrak di masa mendatang demi kembali mengendalikan beban gaji Manchester United. Di bawah kebijakan yang telah dirombak ini, kenaikan gaji 25 persen setelah lolos ke Liga Champions tidak lagi dijamin untuk semua orang di ruang ganti; sebaliknya, menurut The Sun, para pemain kini harus mencatat setidaknya 60 persen menit bermain kompetitif sepanjang satu musim untuk memicu kenaikan gaji tersebut. Perubahan ini memastikan hanya mereka yang berkontribusi signifikan di lapangan yang memetik imbalan finansial dari kesuksesan klub.
- Getty Images Sport
Masalah warisan Marcus Rashford
Kebutuhan akan perubahan ini disorot oleh situasi yang sedang berlangsung terkait Marcus Rashford. Penyerang Inggris itu masih menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di United dan dilaporkan pernah menolak tawaran pada masa lalu karena ia tidak bersedia menerima pemotongan gaji di tempat lain. Yang krusial, kontraknya saat ini yang berdurasi lima tahun disepakati pada Juli 2023, tepat sebelum klub meresmikan pembatasan gaji baru tersebut.
Meski menjalani masa peminjaman di Barcelona musim lalu dan tidak berkontribusi membawa United kembali ke Liga Champions, Rashford masih akan mengantongi £4 juta pada musim panas ini berkat sebuah klausul dalam kontraknya. Skenario ini persis seperti yang ingin dicegah oleh ambang batas baru 60 persen tersebut.
Dampak bagi Zirkzee dan Ugarte
Manfaat dari sistem baru itu sudah mulai terlihat ketika melihat kasus Joshua Zirkzee dan Manuel Ugarte. Zirkzee gagal memenuhi ambang batas penampilan yang dibutuhkan musim lalu, yang berarti gajinya tetap tidak berubah memasuki musim baru, sebuah situasi yang langsung menguntungkan United dalam mengelola tagihan gaji mereka.
Ugarte juga gagal memenuhi ambang batas tersebut, setelah mencatatkan kurang dari sepertiga dari total menit bermain yang tersedia musim lalu. Dampak finansialnya terhadap klub juga semakin berkurang setelah kemunduran yang baru-baru ini dialaminya; meski cedera lutut serius merusak rencana transfer pada musim panas, FIFA menanggung gajinya sebesar £120.000 per pekan selama ia menjalani pemulihan, karena cedera itu terjadi saat menjalankan tugas di Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Mengatasi masalah beban gaji
Pemain-pemain lain dari era sebelumnya juga terus menjadi tantangan bagi tim rekrutmen. Peminjaman terbaru André Onana ke Turki terbukti kurang menguntungkan bagi United karena kenaikan gajinya, sehingga memunculkan lagi persoalan kontrak saat ia memasuki tahun terakhirnya musim panas mendatang.
Karier Mason Mount di Old Trafford sangat terganggu oleh cedera, dengan hanya mencatatkan 25 kali menjadi starter di Premier League dalam tiga tahun. Setelah hanya bermain sekitar 30 persen dari total menit bermain United musim lalu, mantan gelandang Inggris itu tidak akan memenuhi syarat untuk kenaikan gaji terkait Liga Champions dalam skema baru. Namun, di bawah aturan lama, minimnya waktu bermain tidak menghentikan kenaikan gajinya, yang makin memperumit strategi kepergian apa pun jika klub memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda.
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