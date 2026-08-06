Manchester United menghabiskan sebagian besar dari 10 tahun terakhir dengan kesulitan melepas pemain yang tampil di bawah standar atau hanya menjadi pelapis karena klausul umum yang membuat gaji melonjak saat lolos ke Liga Champions. Secara tradisional, petinggi Old Trafford menerapkan kenaikan gaji 25 persen untuk seluruh skuad setiap kali tiket ke kompetisi elite Eropa berhasil diamankan.

Pertama kali dilaporkan oleh The Telegraph, Ineos memperkenalkan struktur kontrak baru pada akhir 2023 untuk perekrutan dan perpanjangan kontrak di masa mendatang demi kembali mengendalikan beban gaji Manchester United. Di bawah kebijakan yang telah dirombak ini, kenaikan gaji 25 persen setelah lolos ke Liga Champions tidak lagi dijamin untuk semua orang di ruang ganti; sebaliknya, menurut The Sun, para pemain kini harus mencatat setidaknya 60 persen menit bermain kompetitif sepanjang satu musim untuk memicu kenaikan gaji tersebut. Perubahan ini memastikan hanya mereka yang berkontribusi signifikan di lapangan yang memetik imbalan finansial dari kesuksesan klub.