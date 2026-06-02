Terungkap: Keistimewaan unik yang dinikmati Lionel Messi di skuad Argentina - sang GOAT peraih Piala Dunia ini mendapat perlakuan istimewa
Perlakuan istimewa bagi kapten
Messi telah diberi kamar pribadi selama turnamen berlangsung. Sementara anggota skuad lainnya berbagi akomodasi, pemain berusia 38 tahun itu tinggal sendirian di kamar 202 di markas mereka di Kansas City, yang lokasinya strategis karena bersebelahan dengan kamar teman-teman dekatnya, Rodrigo De Paul dan Nicolas Otamendi. Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini sebelumnya berbagi kamar dengan Sergio Aguero hingga legenda Manchester City itu terpaksa pensiun. Selama kampanye sukses tahun 2022, sang kapten juga meminta untuk tinggal sendirian, sebuah tradisi yang ia pilih untuk dilanjutkan saat Argentina berupaya mempertahankan gelar mereka di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Masalah kebugaran menjelang turnamen
Namun, ada beberapa kekhawatiran kecil terkait kondisi kebugaran sang penyerang menjelang pertandingan-pertandingan mendatang. Para penggemar sempat dibuat cemas pada bulan Mei ketika ia ditarik keluar saat Inter Miami meraih kemenangan dramatis 6-4 atas Philadelphia Union. Setelah pertandingan, klub mengungkapkan bahwa pemain andalan mereka itu secara khusus meminta untuk diganti setelah mengalami "kelelahan otot pada paha belakang kirinya".
Pelatih kepala Lionel Scaloni mencatat bahwa laporan medis mengenai pemain bintangnya tersebut tidak "terlalu buruk", namun staf pelatih tetap bersikap hati-hati. Akibatnya, penyerang veteran tersebut terlihat berlatih sendiri terpisah dari kelompok utama pada hari Senin untuk memastikan ia siap sepenuhnya menghadapi tantangan yang akan datang.
Persiapan tim dan pemain yang absen
Argentina tergabung di Grup J pada ajang bergengsi ini bersama Aljazair, Austria, dan Yordania yang baru pertama kali ikut serta dalam turnamen ini. Scaloni mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemain, yang secara mencolok tidak memasukkan sembilan pemain dari skuad juara 2022, termasuk bintang-bintang muda seperti Alejandro Garnacho dan Franco Mastantuono, serta penyerang berpengalaman Paulo Dybala.
Tim nasional telah bekerja keras untuk menjaga tingkat kebugaran seluruh pemain, dengan beberapa pemain lain termasuk Emiliano Martinez, Leandro Paredes, dan Nico Gonzalez juga menyelesaikan sesi latihan individu khusus. Terlepas dari rintangan kecil ini, juara bertahan ini mendapat dorongan semangat dengan kabar bahwa Julian Alvarez dan Cristian Romero telah pulih sepenuhnya untuk pertandingan pemanasan mendatang.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Argentina?
La Albiceleste akan menjalani dua laga persahabatan melawan Honduras dan Islandia sebagai bagian dari persiapan akhir mereka menjelang turnamen. Pasukan Scaloni kemudian akan memulai upaya mempertahankan gelar juara mereka melawan Aljazair pada 16 Juni di Kansas City. Mereka akan kembali bertanding pada 22 Juni melawan Austria di Texas, sebelum menutup jadwal babak penyisihan grup melawan Yordania pada 27 Juni.