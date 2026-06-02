Terungkap: Keistimewaan unik yang dinikmati Lionel Messi di skuad Argentina - sang GOAT peraih Piala Dunia ini mendapat perlakuan istimewa

Namun, ada beberapa kekhawatiran kecil terkait kondisi kebugaran sang penyerang menjelang pertandingan-pertandingan mendatang. Para penggemar sempat dibuat cemas pada bulan Mei ketika ia ditarik keluar saat Inter Miami meraih kemenangan dramatis 6-4 atas Philadelphia Union. Setelah pertandingan, klub mengungkapkan bahwa pemain andalan mereka itu secara khusus meminta untuk diganti setelah mengalami "kelelahan otot pada paha belakang kirinya".

Pelatih kepala Lionel Scaloni mencatat bahwa laporan medis mengenai pemain bintangnya tersebut tidak "terlalu buruk", namun staf pelatih tetap bersikap hati-hati. Akibatnya, penyerang veteran tersebut terlihat berlatih sendiri terpisah dari kelompok utama pada hari Senin untuk memastikan ia siap sepenuhnya menghadapi tantangan yang akan datang.