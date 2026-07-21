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Terungkap: Ke mana Lionel Messi pergi alih-alih bergabung dengan skuad Argentina dalam parade bus terbuka setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol
Kembalinya yang tenang ke Rosario
Menurut media Spanyol Mundo Deportivo, Messi mendarat di bandara internasional Rosario pada Selasa dini hari. Setelah terbang dengan pesawat pribadi dari Miami, pemain berusia 39 tahun itu diantar dengan mobil berkaca gelap ke kediaman keluarganya di kawasan eksklusif Fisherton. Ia sengaja menghindari para penggemar yang telah berkumpul untuk menyambutnya pada dini hari itu.
Sementara itu, sebagian besar skuad Argentina terbang kembali ke Buenos Aires pada Senin sore. Mereka disambut oleh kerumunan yang bersorak-sorai di dekat bandara internasional Ezeiza, dengan ribuan pendukung mengikuti iring-iringan bus terbuka mereka kembali ke kompleks latihan tim nasional meskipun mereka kalah tipis dari Spanyol di New Jersey.
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Mengatasi patah hati
Keputusan untuk tidak menggelar perayaan besar-besaran mencerminkan dampak emosional yang mendalam akibat kekalahan di MetLife Stadium pada hari Minggu. Messi, yang menangis tersedu-sedu setelah peluit akhir dibunyikan, menyampaikan perasaannya kepada para pengikutnya di Instagram pada hari Senin. "Rasa sakitnya sangat mendalam dan luka ini akan sulit untuk sembuh," tulisnya.
Namun, ia mengajak semua orang untuk fokus pada hal-hal positif: "Pada hal-hal baik: pada pertandingan-pertandingan yang berhasil kami balikkan keadaan dengan memberikan segalanya dan yang akan selamanya terukir dalam ingatan, serta dukungan dari seluruh negara yang, bersama dengan kerja keras dan usaha tim ini, membawa kami kembali menjadi salah satu yang terbaik di dunia."
Masa depan internasional yang tidak pasti
Seiring meredanya kegemparan pasca final, spekulasi yang intens kini mengemuka mengenai apakah Messi akan terus membela Argentina. Penyerang tersebut belum mengeluarkan pernyataan publik apa pun terkait kelanjutan karier internasionalnya di bawah asuhan Lionel Scaloni. Sudah menjadi konsensus umum bahwa turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada akan menjadi penampilan keenam sekaligus terakhirnya di Piala Dunia.
Messi telah menikmati rentetan kesuksesan spektakuler bersama tim nasional dalam beberapa tahun terakhir, dengan meraih gelar Copa America pada 2021 dan 2024, Finalissima pada 2022, serta gelar juara dunia di Qatar. Belum diketahui apakah ia akan memutuskan untuk menambah prestasi dalam karier internasionalnya yang legendaris, namun untuk saat ini, prioritasnya adalah beristirahat bersama anggota keluarga terdekatnya jauh dari sorotan publik.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Messi?
Messi akan menghabiskan beberapa hari ke depan untuk beristirahat di Rosario sebelum kembali ke klubnya. Inter Miami memiliki jadwal pertandingan mendatang di Amerika Serikat, dan ia akan segera bergabung kembali dalam sesi latihan tim tersebut. Di kancah internasional, Argentina memiliki dua jendela waktu yang dijadwalkan untuk pertandingan persahabatan pada akhir tahun 2026, yang bisa menjadi kesempatan baginya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir.
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