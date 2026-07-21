Terungkap: Ke mana Lionel Messi pergi alih-alih bergabung dengan skuad Argentina dalam parade bus terbuka setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol

Menurut media Spanyol Mundo Deportivo, Messi mendarat di bandara internasional Rosario pada Selasa dini hari. Setelah terbang dengan pesawat pribadi dari Miami, pemain berusia 39 tahun itu diantar dengan mobil berkaca gelap ke kediaman keluarganya di kawasan eksklusif Fisherton. Ia sengaja menghindari para penggemar yang telah berkumpul untuk menyambutnya pada dini hari itu.

Sementara itu, sebagian besar skuad Argentina terbang kembali ke Buenos Aires pada Senin sore. Mereka disambut oleh kerumunan yang bersorak-sorai di dekat bandara internasional Ezeiza, dengan ribuan pendukung mengikuti iring-iringan bus terbuka mereka kembali ke kompleks latihan tim nasional meskipun mereka kalah tipis dari Spanyol di New Jersey.