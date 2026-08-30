Terungkap: Kapten Manchester United Bruno Fernandes buka suara soal situasi ruang ganti yang 'canggung' setelah tiba-tiba menggantikan Harry Maguire sebagai kapten permanen

Pemain internasional Portugal itu mengakui bahwa tawaran awal dari Ten Hag sempat membuatnya sedikit terkejut. Berbicara kepada LIFEJACKET, Fernandes merinci ketegangan yang langsung muncul, dengan mengatakan: "Sejujurnya, [ketika] saya ditanya apakah saya ingin menjadi kapten klub, itu agak canggung bagi saya karena jelas saya belum berbicara dengan Harry soal itu."

Namun, Maguire dengan cepat turun tangan untuk meredakan situasi. Ten Hag sudah memberi tahu bek tengah itu tentang keputusannya, sehingga Maguire bisa mendekati penerusnya secara langsung. "Tapi dia sudah mengetahuinya sebelum saya, jadi saya pikir manajer berbicara dengannya sebelum berbicara dengan saya," tambah Fernandes. "Jadi dia sangat baik; dia datang dan berbicara kepada saya soal itu, dan dia mengatakan bahwa jika dia harus kehilangan ban kapten, itu akan diberikan kepada seseorang seperti saya.

"Jadi itu membuat saya sedikit lebih tenang tentang situasinya, juga karena saya dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat sebelumnya karena dia sudah menjadi kapten, saya menjadi kapten saat dia tidak ada di sana."



