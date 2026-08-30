Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Paris Saint-Germain v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Terungkap: Kapten Manchester United Bruno Fernandes buka suara soal situasi ruang ganti yang 'canggung' setelah tiba-tiba menggantikan Harry Maguire sebagai kapten permanen

B. Fernandes
Manchester United
H. Maguire
Premier League

Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan momen "canggung" ketika ia diminta mengambil alih kepemimpinan klub dari Harry Maguire. Gelandang Portugal itu mengakui sempat menyimpan kekhawatiran tentang dinamika antara dirinya dan Maguire, sebelum percakapan penting meluruskan situasi di Old Trafford.

  • Pergantian kepemimpinan yang mendadak

    Erik ten Hag mengambil keputusan berani untuk mencopot Maguire dari jabatan kapten Manchester United menjelang musim 2023-24 setelah bek Inggris itu menjalani periode performa yang sulit. Mantan manajer itu pada akhirnya menyerahkan peran bergengsi tersebut kepada Fernandes, yang sebelumnya kerap mengenakan ban kapten untuk sementara.

    Meski mendapat kehormatan memimpin Manchester United secara permanen, transisi itu tidak terjadi tanpa tantangan. Fernandes kini menjelaskan bahwa dampak langsung dari keputusan sang manajer menciptakan suasana yang tidak nyaman, terutama karena ia belum membahas pergantian mendadak itu dengan rekan setimnya terlebih dahulu.


    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Melunakkan transisi yang 'canggung'

    Pemain internasional Portugal itu mengakui bahwa tawaran awal dari Ten Hag sempat membuatnya sedikit terkejut. Berbicara kepada LIFEJACKET, Fernandes merinci ketegangan yang langsung muncul, dengan mengatakan: "Sejujurnya, [ketika] saya ditanya apakah saya ingin menjadi kapten klub, itu agak canggung bagi saya karena jelas saya belum berbicara dengan Harry soal itu."

    Namun, Maguire dengan cepat turun tangan untuk meredakan situasi. Ten Hag sudah memberi tahu bek tengah itu tentang keputusannya, sehingga Maguire bisa mendekati penerusnya secara langsung. "Tapi dia sudah mengetahuinya sebelum saya, jadi saya pikir manajer berbicara dengannya sebelum berbicara dengan saya," tambah Fernandes. "Jadi dia sangat baik; dia datang dan berbicara kepada saya soal itu, dan dia mengatakan bahwa jika dia harus kehilangan ban kapten, itu akan diberikan kepada seseorang seperti saya.

    "Jadi itu membuat saya sedikit lebih tenang tentang situasinya, juga karena saya dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat sebelumnya karena dia sudah menjadi kapten, saya menjadi kapten saat dia tidak ada di sana."


  • Menjaga persatuan sikap

    Ikatan antara kedua pemain itu tampaknya tetap utuh meski pergantian kapten terjadi secara terbuka. Fernandes menegaskan bahwa hubungan kerja mereka tidak terganggu, dengan keduanya tetap memikul tanggung jawab atas standar tim.

    "Jadi kami tahu ini akan menjaga komunikasi [tentang] hal-hal yang perlu kami bereskan di ruang ganti, atau apa pun itu," lanjut Fernandes. "Dan itu tidak berubah sejak saat itu, karena tentu saja saya memegang ban kapten, tetapi saya selalu membuat Harry tahu [bahwa dia] juga bagian dari ban kapten, karena saya pikir dia pantas mendapatkan respek itu dalam hal semua yang telah dia lakukan untuk klub dan juga semua yang telah dia lakukan untuk saya sejak saya bergabung dengan klub."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester United berupaya bangkit saat menghadapi Ipswich

    Fernandes dan Maguire kini akan mengalihkan perhatian mereka ke tantangan berikutnya bagi Manchester United di bawah pelatih kepala baru Michael Carrick. Manchester United akan menghadapi Ipswich Town pada Minggu dengan target bangkit setelah kekalahan memalukan 2-0 dari Hull City pada pekan pembuka.

    Dengan Manchester United membutuhkan respons, kepemimpinan Fernandes akan sangat krusial saat Carrick berupaya mengawali masa tugas permanennya dengan positif dan membawa tim meraih hasil pertama yang sangat dibutuhkan pada musim ini.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS