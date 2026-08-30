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Terungkap: Kapten Manchester United Bruno Fernandes buka suara soal situasi ruang ganti yang 'canggung' setelah tiba-tiba menggantikan Harry Maguire sebagai kapten permanen
Pergantian kepemimpinan yang mendadak
Erik ten Hag mengambil keputusan berani untuk mencopot Maguire dari jabatan kapten Manchester United menjelang musim 2023-24 setelah bek Inggris itu menjalani periode performa yang sulit. Mantan manajer itu pada akhirnya menyerahkan peran bergengsi tersebut kepada Fernandes, yang sebelumnya kerap mengenakan ban kapten untuk sementara.
Meski mendapat kehormatan memimpin Manchester United secara permanen, transisi itu tidak terjadi tanpa tantangan. Fernandes kini menjelaskan bahwa dampak langsung dari keputusan sang manajer menciptakan suasana yang tidak nyaman, terutama karena ia belum membahas pergantian mendadak itu dengan rekan setimnya terlebih dahulu.
- Getty Images Sport
Melunakkan transisi yang 'canggung'
Pemain internasional Portugal itu mengakui bahwa tawaran awal dari Ten Hag sempat membuatnya sedikit terkejut. Berbicara kepada LIFEJACKET, Fernandes merinci ketegangan yang langsung muncul, dengan mengatakan: "Sejujurnya, [ketika] saya ditanya apakah saya ingin menjadi kapten klub, itu agak canggung bagi saya karena jelas saya belum berbicara dengan Harry soal itu."
Namun, Maguire dengan cepat turun tangan untuk meredakan situasi. Ten Hag sudah memberi tahu bek tengah itu tentang keputusannya, sehingga Maguire bisa mendekati penerusnya secara langsung. "Tapi dia sudah mengetahuinya sebelum saya, jadi saya pikir manajer berbicara dengannya sebelum berbicara dengan saya," tambah Fernandes. "Jadi dia sangat baik; dia datang dan berbicara kepada saya soal itu, dan dia mengatakan bahwa jika dia harus kehilangan ban kapten, itu akan diberikan kepada seseorang seperti saya.
"Jadi itu membuat saya sedikit lebih tenang tentang situasinya, juga karena saya dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat sebelumnya karena dia sudah menjadi kapten, saya menjadi kapten saat dia tidak ada di sana."
Menjaga persatuan sikap
Ikatan antara kedua pemain itu tampaknya tetap utuh meski pergantian kapten terjadi secara terbuka. Fernandes menegaskan bahwa hubungan kerja mereka tidak terganggu, dengan keduanya tetap memikul tanggung jawab atas standar tim.
"Jadi kami tahu ini akan menjaga komunikasi [tentang] hal-hal yang perlu kami bereskan di ruang ganti, atau apa pun itu," lanjut Fernandes. "Dan itu tidak berubah sejak saat itu, karena tentu saja saya memegang ban kapten, tetapi saya selalu membuat Harry tahu [bahwa dia] juga bagian dari ban kapten, karena saya pikir dia pantas mendapatkan respek itu dalam hal semua yang telah dia lakukan untuk klub dan juga semua yang telah dia lakukan untuk saya sejak saya bergabung dengan klub."
- Getty Images Sport
Manchester United berupaya bangkit saat menghadapi Ipswich
Fernandes dan Maguire kini akan mengalihkan perhatian mereka ke tantangan berikutnya bagi Manchester United di bawah pelatih kepala baru Michael Carrick. Manchester United akan menghadapi Ipswich Town pada Minggu dengan target bangkit setelah kekalahan memalukan 2-0 dari Hull City pada pekan pembuka.
Dengan Manchester United membutuhkan respons, kepemimpinan Fernandes akan sangat krusial saat Carrick berupaya mengawali masa tugas permanennya dengan positif dan membawa tim meraih hasil pertama yang sangat dibutuhkan pada musim ini.
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