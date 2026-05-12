Terungkap: Kapan tribun Kop baru Wrexham akan dibuka, sementara Rob Mac & Ryan Reynolds membuat prediksi menarik untuk Red Dragons yang sedang mengejar promosi ke Liga Premier

Para penggemar Wrexham telah menanti-nantikan kabar mengenai renovasi Stadion Racecourse yang ikonik, dan Wakil Ketua Mac kini secara resmi mengonfirmasi kapan fase "penonton di tribun" akan dimulai.

Dalam wawancara dengan Collider Interviews, Mac membuat pengumuman resmi untuk mengelola ekspektasi para pendukung. Ia menyatakan: “Saya akan mengatakannya secara terbuka, karena lebih mudah setelah diumumkan secara terbuka. Stadion ini akan siap untuk dimulainya musim 2027-28. Stadion ini akan dibuka untuk umum, dan itu berarti penonton akan duduk di tribun. Bukan musim depan, tapi musim setelahnya. Akan ada orang-orang yang duduk di kursi, menonton sepak bola.”



