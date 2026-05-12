Terungkap: Kapan tribun Kop baru Wrexham akan dibuka, sementara Rob Mac & Ryan Reynolds membuat prediksi menarik untuk Red Dragons yang sedang mengejar promosi ke Liga Premier
Batas waktu untuk tribun Kop yang baru
Para penggemar Wrexham telah menanti-nantikan kabar mengenai renovasi Stadion Racecourse yang ikonik, dan Wakil Ketua Mac kini secara resmi mengonfirmasi kapan fase "penonton di tribun" akan dimulai.
Dalam wawancara dengan Collider Interviews, Mac membuat pengumuman resmi untuk mengelola ekspektasi para pendukung. Ia menyatakan: “Saya akan mengatakannya secara terbuka, karena lebih mudah setelah diumumkan secara terbuka. Stadion ini akan siap untuk dimulainya musim 2027-28. Stadion ini akan dibuka untuk umum, dan itu berarti penonton akan duduk di tribun. Bukan musim depan, tapi musim setelahnya. Akan ada orang-orang yang duduk di kursi, menonton sepak bola.”
Peningkatan kapasitas dan ambisi Hollywood
Rencana revisi untuk tribun Kop jauh lebih ambisius daripada desain aslinya. Klub telah mengajukan permohonan izin perencanaan yang telah diperbarui pada musim panas lalu untuk menambah 2.250 kursi, sehingga total kapasitas tribun tersebut menjadi 7.750.
Setelah selesai, Racecourse Ground yang bersejarah akan kembali menjadi stadion empat sisi dengan kapasitas keseluruhan melebihi 18.000.
Reynolds memuji ketekunan rekannya dalam mengatasi kendala logistik yang telah memperlambat pembangunan. Reynolds menambahkan: “Orang ini mampu mewujudkan berbagai hal. Jika Anda memberi tahu Rob tentang sesuatu yang mustahil, Anda akan melihat pupil matanya tiba-tiba membesar dan sesuatu terjadi di dalam dirinya.” Dorongan ini sangat penting saat klub bersiap untuk perjalanan mereka melalui EFL dengan Liga Premier sebagai target akhir, meskipun masih jauh.
Tempat kelas dunia di Wales Utara
Proyek renovasi ini bukan hanya soal kesuksesan di tingkat domestik; ini juga tentang mengembalikan prestise internasional bagi Wrexham. Tribun baru ini akan memungkinkan stadion tersebut memenuhi standar Kategori 4 UEFA.
Peringkat ini merupakan yang tertinggi yang dapat dicapai oleh venue-venue di Eropa, artinya Racecourse berpotensi menjadi tuan rumah pertandingan Liga Champions, Liga Europa, dan Kejuaraan Eropa di masa depan.
Mempersiapkan masa depan demi mewujudkan impian PL
Seiring dengan terus melesatnya Wrexham di bawah sorotan Hollywood, infrastruktur harus mampu mengimbangi kesuksesan di lapangan. Kop yang baru akan dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk area penonton berdiri yang aman, ruang VIP, dan tempat duduk yang lebih ramah akses. Stadion ini telah ditetapkan sebagai salah satu kandidat tuan rumah dalam pencalonan Inggris Raya untuk Piala Dunia Wanita 2035.
Meskipun penundaan hingga 2027 mungkin mengecewakan bagi sebagian orang, para pemilik klub menegaskan bahwa penantian ini akan sepadan untuk memastikan venue ikonik ini layak mendukung ambisi besar klub.