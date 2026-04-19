Terungkap: Kapan Romelu Lukaku akan mengakhiri masa pengasingannya di Napoli & bagaimana mantan striker Man Utd itu akan dihukum di tengah spekulasi ancaman sanksi

Pihak manajemen Napoli tidak memandang enteng sikap menentang Lukaku, dan klub telah mengonfirmasi bahwa ia telah didenda karena tinggal di Belgia tanpa izin. Ketegangan mencapai titik didih ketika sang striker memilih untuk mencari nasihat medis independen terkait masalah otot fleksor pinggulnya daripada melapor kepada staf klub. Ketidakpercayaan yang dirasakan ini menyebabkan keretakan hubungan di depan publik, dengan klub merilis pernyataan yang menjanjikan untuk menentukan apakah sang pemain akan terus berlatih bersama skuad untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Direktur olahraga Giovanni Manna telah vokal mengenai tindakan disiplin yang menanti pemain berusia 32 tahun tersebut. Sebelum pertandingan melawan AC Milan baru-baru ini, Manna mengungkapkan kekecewaan klub, dengan menyatakan: "Kami tidak senang dengan hal ini. Integritas, rasa hormat, dan nilai-nilai tim adalah yang utama. Membicarakan hal ini sekarang tidak perlu, karena Romelu tidak ada di sini. Dia sedang berlatih di Belgia. Saya pikir dan berharap dia akan kembali dalam waktu seminggu. Tapi dia tahu akan ada konsekuensinya." Sikap tegas direktur olahraga tersebut menunjukkan bahwa meskipun sang striker akan kembali ke lapangan, posisinya tetap rapuh di mata para pengambil keputusan di Stadion Diego Armando Maradona.







