Terungkap: Kapan Romelu Lukaku akan mengakhiri masa pengasingannya di Napoli & bagaimana mantan striker Man Utd itu akan dihukum di tengah spekulasi ancaman sanksi
Tanggal kembalinya Lukaku telah ditetapkan
Menurut Corriere dello Sport, Lukaku telah menyampaikan melalui agennya bahwa ia akan kembali ke markas latihan Napoli di Castel Volturno pada hari Senin. Langkah ini menandai berakhirnya kebuntuan selama sebulan yang bermula ketika sang striker tidak kembali ke klub setelah jeda internasional bulan Maret. Mantan penyerang Manchester United dan Chelsea ini belum pernah bertemu langsung dengan manajer Antonio Conte sejak kemenangan klub 1-0 atas Cagliari pada 20 Maret.
Kembalinya Lukaku terjadi pada saat yang kritis bagi Partenopei, yang hanya memiliki lima pertandingan tersisa di musim Serie A 2025-26. Meskipun sang pemain siap untuk kembali bergabung, musimnya sejauh ini sangat mengecewakan. Cedera hamstring parah yang dideritanya pada pramusim membatasi penampilannya hanya 64 menit dalam tujuh penampilan sebagai pemain pengganti. Ketidakhadirannya membuat Conte harus mencari solusi untuk lini serang yang kesulitan meniru dominasi musim lalu.
Denda dan sanksi disiplin
Pihak manajemen Napoli tidak memandang enteng sikap menentang Lukaku, dan klub telah mengonfirmasi bahwa ia telah didenda karena tinggal di Belgia tanpa izin. Ketegangan mencapai titik didih ketika sang striker memilih untuk mencari nasihat medis independen terkait masalah otot fleksor pinggulnya daripada melapor kepada staf klub. Ketidakpercayaan yang dirasakan ini menyebabkan keretakan hubungan di depan publik, dengan klub merilis pernyataan yang menjanjikan untuk menentukan apakah sang pemain akan terus berlatih bersama skuad untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Direktur olahraga Giovanni Manna telah vokal mengenai tindakan disiplin yang menanti pemain berusia 32 tahun tersebut. Sebelum pertandingan melawan AC Milan baru-baru ini, Manna mengungkapkan kekecewaan klub, dengan menyatakan: "Kami tidak senang dengan hal ini. Integritas, rasa hormat, dan nilai-nilai tim adalah yang utama. Membicarakan hal ini sekarang tidak perlu, karena Romelu tidak ada di sini. Dia sedang berlatih di Belgia. Saya pikir dan berharap dia akan kembali dalam waktu seminggu. Tapi dia tahu akan ada konsekuensinya." Sikap tegas direktur olahraga tersebut menunjukkan bahwa meskipun sang striker akan kembali ke lapangan, posisinya tetap rapuh di mata para pengambil keputusan di Stadion Diego Armando Maradona.
Kesetiaan Conte diuji hingga batasnya
Situasi ini telah menempatkan Conte dalam posisi yang sulit, mengingat dia adalah sosok utama yang mendorong kedatangan Lukaku ke Napoli melalui transfer senilai €30 juta (£26 juta/$35 juta) dari Chelsea. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa rekan setim yang menyoroti dampak emosional dari kehilangan pribadi yang dialaminya, rencana taktis sang manajer telah hancur berantakan akibat absennya sang striker. Dengan hanya satu gol liga yang dicetaknya musim ini, status tak tergantikan yang pernah dinikmati Lukaku di bawah asuhan Conte tampaknya telah sirna.
Perjuangan terakhir untuk memperebutkan tiket Liga Champions
Saat Lukaku bersiap untuk duel tatap muka dengan Conte dan Manna, Napoli harus tetap fokus di lapangan. Mereka saat ini berada di posisi kedua klasemen Serie A, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Inter. Meskipun peluang merebut gelar juara di akhir musim masih terbuka secara matematis, tujuan utama mereka adalah mengamankan tiket Liga Champions dan menahan laju AC Milan yang sedang naik daun. Klub ini telah beradaptasi dengan baik selama Lukaku absen, dengan baru-baru ini mempercayakan Giovane—yang didatangkan pada Januari—untuk memimpin lini depan.
Apakah Lukaku benar-benar akan tampil dalam lima pertandingan terakhir masih harus dilihat. Mengingat pembicaraan tentang kemungkinan dia dilarang bermain hingga akhir musim, beberapa hari latihan ke depan akan menentukan apakah dia bisa menyelamatkan kariernya di Napoli atau apakah kepergiannya pada musim panas sudah tak terhindarkan. Untuk saat ini, fokusnya adalah pada reintegrasi profesional, namun konsekuensi yang dijanjikan oleh dewan direksi berarti saga ini jauh dari selesai.