Terungkap: Kapan Pep Guardiola akan mengambil keputusan terkait masa depannya di Man City seiring dengan semakin gencarnya rumor kepergiannya

Tuntutan mental dan fisik selama hampir satu dekade di Etihad Stadium jelas sangat membebani mantan pelatih Barcelona tersebut. Komentar-komentar belakangan ini semakin memperkuat rumor tentang kepergiannya yang akan segera terjadi, dengan Guardiola menggunakan nada yang tampak penuh renungan saat membahas aspek-aspek pekerjaannya yang akan sulit ia tinggalkan.

Saat berbicara kepada TNT Sports menjelang pertandingan melawan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions, pria asal Catalan itu terdengar seperti seorang manajer yang sedang mempersiapkan perpisahan saat ia dengan jujur menceritakan malam-malam besar di Eropa yang akan sangat dirindukannya: "Pertandingan-pertandingan itu, tentu saja akan saya rindukan, saya memiliki cinta yang luar biasa di tempat ini. Orang-orang di Madrid mungkin tidak mengharapkannya, tapi saya sangat menghormati institusi ini." Ia menambahkan: "Saya akan merindukan tidak bisa pergi ke Camp Nou, saya akan merindukan Bayern Munich... Saya akan merindukan malam-malam ini karena sangat istimewa." Rasa rindu itu juga meluas ke kompetisi domestik. "Saya juga akan merindukan Selhurst Park, saya menyukainya," jelasnya. "Liga Premier, stadion-stadion ini... Goodison Park - stadion-stadion ini adalah salah satu alasan saya menyukai Inggris. Piala FA! Melawan tim-tim Liga Satu... Saya sangat menyukainya! Tapi suatu hari nanti semuanya akan berakhir, bukan?"