AFP
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Kapan Pep Guardiola akan mengambil keputusan terkait masa depannya di Man City seiring dengan semakin gencarnya rumor kepergiannya
Tekanan semakin meningkat agar segera diambil keputusan
Meskipun memiliki kontrak yang berlaku hingga Juni 2027, manajer berusia 55 tahun itu belum memastikan apakah ia akan menyelesaikan sisa kontraknya atau hengkang pada musim panas ini. Meskipun laporan awal menyebutkan bahwa ia mungkin akan memanfaatkan jeda internasional bulan Maret untuk merenung, The Telegraph memahami bahwa Guardiola ingin menunggu hingga akhir musim pada bulan Mei untuk menganalisis posisi tim dan bagaimana perasaannya secara pribadi sebelum memutuskan untuk melanjutkan musim berikutnya. Meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa City telah secara resmi menanyakan rencana Guardiola menjelang jendela transfer mendatang, diketahui juga bahwa klub tidak berniat untuk memaksanya. Mereka mempertahankan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan mutlak dengan pelatih asal Catalan tersebut, yang berarti mereka tidak akan mendesaknya untuk memberikan jawaban, tetapi keheningan ini mulai terasa memekakkan telinga.
- Getty Images Sport
Para pemain yang menjadi incaran transfer sedang menanti kabar
Ketidakpastian di bangku cadangan sudah mulai menimbulkan gejolak di departemen perekrutan City. Direktur olahraga Hugo Viana memimpin strategi transfer klub, namun ia menyadari bahwa situasi kepelatihan tetap menjadi perhatian utama bagi para calon pemain baru. Target utama kabarnya mungkin ragu untuk menandatangani kontrak tanpa mengetahui apakah pria yang telah meraih 16 trofi di Manchester itu akan tetap ada untuk memimpin mereka musim depan.
Bukan hanya pemain baru yang terpengaruh - masa depan skuad saat ini juga masih belum pasti. Kapten Bernardo Silva diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir musim panas ini, dan perombakan besar-besaran mungkin akan terjadi. Tanpa jawaban pasti dari Guardiola, klub menghadapi musim panas yang rumit dalam hal perencanaan yang juga harus memperhitungkan Piala Dunia yang akan datang dan potensi perubahan filosofi taktis jika manajer baru ditunjuk.
Rasa rindu memicu spekulasi tentang kepergian
Tuntutan mental dan fisik selama hampir satu dekade di Etihad Stadium jelas sangat membebani mantan pelatih Barcelona tersebut. Komentar-komentar belakangan ini semakin memperkuat rumor tentang kepergiannya yang akan segera terjadi, dengan Guardiola menggunakan nada yang tampak penuh renungan saat membahas aspek-aspek pekerjaannya yang akan sulit ia tinggalkan.
Saat berbicara kepada TNT Sports menjelang pertandingan melawan Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions, pria asal Catalan itu terdengar seperti seorang manajer yang sedang mempersiapkan perpisahan saat ia dengan jujur menceritakan malam-malam besar di Eropa yang akan sangat dirindukannya: "Pertandingan-pertandingan itu, tentu saja akan saya rindukan, saya memiliki cinta yang luar biasa di tempat ini. Orang-orang di Madrid mungkin tidak mengharapkannya, tapi saya sangat menghormati institusi ini." Ia menambahkan: "Saya akan merindukan tidak bisa pergi ke Camp Nou, saya akan merindukan Bayern Munich... Saya akan merindukan malam-malam ini karena sangat istimewa." Rasa rindu itu juga meluas ke kompetisi domestik. "Saya juga akan merindukan Selhurst Park, saya menyukainya," jelasnya. "Liga Premier, stadion-stadion ini... Goodison Park - stadion-stadion ini adalah salah satu alasan saya menyukai Inggris. Piala FA! Melawan tim-tim Liga Satu... Saya sangat menyukainya! Tapi suatu hari nanti semuanya akan berakhir, bukan?"
- (C)Getty Images
Mencari calon penerus
Meskipun City masih berharap sang pelatih kepala tetap bertahan dalam jangka panjang, rencana cadangan sudah disiapkan. Klub tersebut dikabarkan sedang memantau beberapa nama besar sebagai antisipasi jika terjadi kekosongan posisi. Mantan asisten pelatih Enzo Maresca berada di urutan teratas daftar calon, bersama mantan kapten City Vincent Kompany dan Xabi Alonso, yang pernah bermain di bawah asuhan Guardiola selama masa jabatannya di Bayern Munich.
Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada lapangan saat City berjuang untuk meraih trofi domestik. Mereka tertinggal sembilan poin dari Arsenal dalam perebutan gelar juara, namun telah memastikan gelar Carabao Cup setelah mengalahkan tim asuhan Mikel Arteta di final. Dengan pertandingan perempat final Piala FA melawan Liverpool yang akan datang, Guardiola bertekad untuk menjaga para pemainnya tetap fokus pada tugas yang ada. Namun, hingga peluit akhir berbunyi pada bulan Mei, pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin Man City musim depan akan terus menggantung di Etihad.