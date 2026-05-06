Terungkap: Kapan Neymar akan mengambil keputusan soal kepindahannya ke MLS - dengan bintang Brasil itu dikabarkan akan bersatu kembali dengan Lionel Messi di Inter Miami dan kemungkinan pindah ke Cincinnati
Jalur perjalanan mimpi Amerika Neymar
Neymar saat ini telah kembali ke tanah airnya bersama Santos, namun pemain berusia 34 tahun itu diperkirakan akan mencari satu tantangan besar terakhir di luar negeri. Dengan MLS yang kini menjadi surga bagi para ikon sepak bola dunia, pemain asal Brasil ini diprediksi akan mengikuti jejak yang telah ditempuh oleh teman-teman dekatnya di Florida. Namun, pengumuman resmi mengenai masa depannya harus ditunda hingga situasi di kancah internasional mereda.
Jurnalis Ben Jacobs menjelaskan situasi saat ini, dengan mencatat bahwa kebugaran dan waktu tetap menjadi rintangan terbesar bagi mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut. "Cincinnati dan Neymar bisa menjalin kerja sama jika dia tetap bugar," kata Jacobs kepada acara baru talkSPORT 'The S Word'. "Neymar tidak akan mengambil keputusan sampai setelah Piala Dunia, meskipun dia harus masuk ke skuad Piala Dunia terlebih dahulu."
Inter Miami dan kejutan dari Cincinnati
Meskipun dunia sepak bola telah lama menanti-nantikan bergabungnya Neymar dalam 'reuni Barca' di Inter Miami bersama Messi dan Suarez, Cincinnati kini muncul sebagai pesaing yang serius. Kepindahan ke klub rival di Wilayah Timur ini akan menjadi pernyataan niat yang kuat bagi klub asal Ohio tersebut, yang berupaya bersaing dengan deretan bintang di Miami.
Penyerang asal Brasil ini memegang rekor transfer termahal dalam sejarah setelah pindah ke PSG seharga €222 juta (£192 juta/$261 juta) pada 2017, namun beberapa tahun terakhirnya diwarnai oleh berbagai cedera. Setiap klub MLS yang berminat akan memantau kondisi fisiknya dengan cermat jika ia tampil di Piala Dunia mendatang, sebelum memutuskan untuk menandatangani kontrak sebagai pemain bintang.
Salah dan Casemiro juga masuk dalam radar MLS
Neymar bukanlah satu-satunya nama besar yang saat ini diburu oleh klub-klub Amerika. Mohamed Salah, yang telah mengonfirmasi niatnya untuk meninggalkan Liverpool musim panas ini setelah sembilan tahun penuh gelar di Anfield, menjadi target utama. San Diego FC, yang dipimpin oleh pemilik keturunan Inggris-Mesir Sir Mohamed Mansour, termasuk di antara klub-klub yang terus memantau ketat penyerang produktif tersebut.
Mengenai Salah, Jacobs menambahkan: "Salah adalah yang paling diincar karena semua orang di MLS telah meremehkannya. Saya berbicara dengan Sir Mohamed Mansour, pemilik San Diego, dan dia adalah orang Inggris-Mesir, jangan lupa... Saya masih mendengar bahwa meskipun ada masalah itu, dia tetap mendorong hal ini, jadi Salah dan San Diego mungkin patut diperhatikan." Sementara itu, gelandang Manchester United Casemiro juga hampir hengkang dari Old Trafford, dengan Inter Miami dan LA Galaxy sama-sama tertarik pada pemain veteran asal Brasil tersebut.
Masa depan Lewandowski mengambil arah yang berbeda
Meskipun MLS yakin dapat mendatangkan beberapa pemain bintang, mereka mungkin akan kehilangan Robert Lewandowski dari Barcelona. Pemain internasional Polandia itu sempat dikaitkan erat dengan kepindahan ke Chicago Fire, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa striker veteran tersebut tampaknya lebih condong memilih benua lain untuk babak baru kariernya setelah empat musim di Catalonia.
"Mengenai Robert Lewandowski, saya merasa minat MLS telah sedikit mereda dan dia sekarang lebih mungkin pindah ke Arab Saudi. Jadi, kita harus menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya," kata Jacobs. Meskipun berpotensi kehilangan Lewandowski, masuknya talenta seperti Casemiro dan kemungkinan Neymar menunjukkan bahwa MLS siap untuk melakukan perekrutan terbesar sejak kedatangan Messi pada tahun 2023.