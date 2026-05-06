Terungkap: Kapan Neymar akan mengambil keputusan soal kepindahannya ke MLS - dengan bintang Brasil itu dikabarkan akan bersatu kembali dengan Lionel Messi di Inter Miami dan kemungkinan pindah ke Cincinnati

Neymar saat ini telah kembali ke tanah airnya bersama Santos, namun pemain berusia 34 tahun itu diperkirakan akan mencari satu tantangan besar terakhir di luar negeri. Dengan MLS yang kini menjadi surga bagi para ikon sepak bola dunia, pemain asal Brasil ini diprediksi akan mengikuti jejak yang telah ditempuh oleh teman-teman dekatnya di Florida. Namun, pengumuman resmi mengenai masa depannya harus ditunda hingga situasi di kancah internasional mereda.

Jurnalis Ben Jacobs menjelaskan situasi saat ini, dengan mencatat bahwa kebugaran dan waktu tetap menjadi rintangan terbesar bagi mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut. "Cincinnati dan Neymar bisa menjalin kerja sama jika dia tetap bugar," kata Jacobs kepada acara baru talkSPORT 'The S Word'. "Neymar tidak akan mengambil keputusan sampai setelah Piala Dunia, meskipun dia harus masuk ke skuad Piala Dunia terlebih dahulu."