Getty Images
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Kapan JJ Gabriel, pemain muda berbakat berusia 15 tahun, bisa melakukan debut kompetitifnya bersama Man Utd - sementara ‘Kid Messi’ menanti debutnya di tim senior pada pramusim
Penundaan peluncuran perdana di Norwegia
Harapan terhadap Gabriel sangat tinggi, namun United bertekad untuk menangani perkembangan pemain berusia 15 tahun ini dengan sangat hati-hati. Bakat muda di lini serang ini secara mengejutkan masuk dalam rombongan yang bertolak ke Norwegia untuk tur pramusim baru-baru ini, sehingga memicu spekulasi bahwa ia bisa menjadi salah satu pemain termuda dalam sejarah klub yang tampil untuk tim utama.
Namun, Gabriel harus menunggu debutnya di tim senior meskipun namanya masuk dalam skuad untuk kemenangan 5-0 dalam laga pramusim melawan Rosenborg. Ia hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat para lulusan akademi lainnya menjadi sorotan utama.
- Getty Images
Jadwal perkenalan JJ Gabriel sebagai pemain senior
Carrick tampaknya mengambil pendekatan yang terukur dalam pengembangan Gabriel, memastikan pemain muda itu terlindungi dari sorotan media yang intens. Meski demikian, Gabriel tetap menjalankan tanggung jawab di luar lapangan layaknya pemain senior, dengan ikut serta dalam sesi meet-and-greet.
Menurut Manchester Evening News, babak-babak awal Carabao Cup saat ini menjadi peluang paling realistis bagi Gabriel untuk melakukan debut kompetitifnya. Penyerang ini baru akan genap berusia 16 tahun pada 6 Oktober, yang berarti ia masih belum memenuhi syarat untuk beberapa pendaftaran pemain senior, namun babak ketiga atau keempat Piala Liga bisa menjadi panggung yang sempurna untuk penampilan singkatnya.
Sebuah pesan tentang kesabaran
Ada keyakinan di kalangan Carrington bahwa waktunya akan tiba dengan sendirinya seiring perkembangan fisiknya yang semakin sejalan dengan kemampuan teknisnya. Untuk saat ini, ia tetap menjadi bintang utama dalam skuad muda yang sangat diunggulkan, dengan staf senior memantau perkembangannya setiap hari untuk menentukan kapan ia benar-benar siap menghadapi tuntutan fisik di lingkungan Liga Premier.
Sementara itu, Gabriel mengunggah pesan singkat di Instagram yang berbunyi: "Kesabaran." Meskipun ia tidak diturunkan dalam laga di Norwegia, penyerang muda ini tetap menarik banyak perhatian di sekitar stadion. Para pendukung mengantre untuk berfoto dengannya dan meminta tanda tangan, yang menunjukkan betapa besarnya antusiasme yang sudah mengelilingi salah satu talenta akademi United yang paling menjanjikan.
- Getty
Kebangkitan seorang jenius
Gabriel telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris. Setelah menjalani masa pembinaan di akademi Chelsea, Arsenal, dan West Ham, ia bergabung dengan United pada tahun 2022. Penyerang ini langsung memberikan dampak dengan mencetak dua gol pada debutnya di tim U-18 melawan Leeds. Musim lalu, Gabriel mencetak 26 gol dan memberikan empat assist dalam 29 penampilan di Liga Premier U-18 dan Piala Pemuda FA. Performa gemilang ini membuatnya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier U-18.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami