Terungkap: Kapan JJ Gabriel, pemain muda berbakat berusia 15 tahun, bisa melakukan debut kompetitifnya bersama Man Utd - sementara ‘Kid Messi’ menanti debutnya di tim senior pada pramusim

Harapan terhadap Gabriel sangat tinggi, namun United bertekad untuk menangani perkembangan pemain berusia 15 tahun ini dengan sangat hati-hati. Bakat muda di lini serang ini secara mengejutkan masuk dalam rombongan yang bertolak ke Norwegia untuk tur pramusim baru-baru ini, sehingga memicu spekulasi bahwa ia bisa menjadi salah satu pemain termuda dalam sejarah klub yang tampil untuk tim utama.

Namun, Gabriel harus menunggu debutnya di tim senior meskipun namanya masuk dalam skuad untuk kemenangan 5-0 dalam laga pramusim melawan Rosenborg. Ia hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan saat para lulusan akademi lainnya menjadi sorotan utama.