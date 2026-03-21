Terungkap: Kapan JJ Gabriel Bisa Melakukan Penampilan Perdana di Tim Utama Man Utd, dengan Debutnya Tertunda Akibat Aturan Liga Premier
Bintang masa depan Manchester United?
Manchester United dikenal di seluruh dunia karena sering mempromosikan talenta binaan akademi ke tim utama, dengan pemain seperti George Best, Sir Bobby Charlton, David Beckham, Ryan Giggs, dan Paul Scholes yang semuanya termasuk dalam daftar panjang lulusan akademi yang kemudian menjadi bintang dunia. Gabriel tampaknya menjadi bintang muda akademi terbaru dengan masa depan yang sangat cerah di depannya dan telah menarik perhatian berkat penampilannya yang gemilang bersama tim U-18. Pemain berusia 15 tahun ini telah mencetak 20 gol dalam 22 pertandingan musim ini, yang membuatnya mendapat pengakuan dari Marcus Rashford dan pujian dari Bryan Mbeumo.
Kapan Gabriel bisa melakukan debutnya bersama Man Utd?
Gabriel belum bisa melakukan debutnya bersama United musim ini karena peraturan Liga Premier menyatakan bahwa pemain harus berusia 15 tahun pada tanggal 31 Agustus musim yang bersangkutan agar diizinkan bermain. Pemain muda Manchester United ini baru genap berusia 15 tahun pada bulan Oktober, yang berarti ia baru saja melewatkan batas waktu tersebut. Namun, ia diprediksi akan melakukan debutnya bersama United dalam tur pramusim klub pada musim panas nanti. Menurut The Sun, Gabriel bisa saja dipercepat prosesnya musim panas ini dan menjadi salah satu dari beberapa pemain muda yang ikut dalam tur klub. Manchester United mungkin juga akan mengandalkan pemain muda karena banyak pemain tim utama mereka yang mungkin terlambat kembali setelah musim panas karena partisipasi mereka di Piala Dunia 2026. Pemain mana pun yang lolos dari babak penyisihan grup mungkin tidak akan kembali ke klub hingga awal Agustus, hanya beberapa minggu sebelum musim baru dimulai pada 22 Agustus.
Apa yang dikatakan Carrick tentang Gabriel?
Manajer United saat ini, Carrick, ditanya mengenai Gabriel dan menegaskan bahwa ia yakin remaja itu memiliki potensi yang sangat besar. "Dia tampil sangat bagus, JJ. Kami memiliki beberapa pemain muda yang sangat bagus di akademi dan kami berusaha sebisa mungkin untuk memanggil para pemain muda itu [ke tim utama]," katanya kepada wartawan awal bulan ini.
"Kami selalu berusaha memberikan kesempatan kepada para pemain untuk datang berlatih dan merasakan atmosfernya. JJ adalah talenta besar, hal itu sudah jelas terlihat, dan dia telah menjalani musim yang sangat bagus bersama tim U18. Kami jelas sangat menghargainya, tapi kesabaran sangat penting dalam mengelola segala hal yang menyertainya dan bekerja sama dengannya dalam pengembangan, seperti yang kami lakukan dengan semua pemain muda lainnya, serta memilih momen yang tepat untuk naik ke level berikutnya. Apa yang dia lakukan saat berlatih, dia melakukannya dengan baik seperti yang diharapkan, dan bagus memiliki pemain muda yang bergabung dengan kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Gabriel?
Para penggemar United akan menanti-nantikan perkembangan Gabriel dalam beberapa bulan ke depan dan berharap tim asuhan Carrick bisa menutup musim dengan gemilang. Hasil imbang melawan Bournemouth pada laga terakhir membuat Setan Merah berada dalam posisi yang kuat untuk lolos ke Liga Champions musim depan. United kini berada di peringkat ketiga, unggul empat poin dari Aston Villa—yang masih memiliki satu pertandingan tersisa—dan unggul enam poin dari Liverpool di peringkat kelima.
