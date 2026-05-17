Terungkap: Kapan Chelsea menargetkan Xabi Alonso membawa gelar Liga Premier - dengan manajer baru The Blues yang terinspirasi oleh "para pejuang mental" ala Jurgen Klopp

Alonso telah diberi target yang jelas oleh pemilik Chelsea setelah kedatangannya yang penuh sorotan di London Barat. Menurut Daily Mail, petinggi klub mengharapkan mantan pelatih Bayer Leverkusen itu mampu membawa gelar Liga Premier dalam tiga musim ke depan, sebuah target yang mencerminkan baik besarnya investasi di Stamford Bridge maupun rekam jejak sang manajer baru.

Kontrak empat tahun yang ditandatangani Alonso memberinya jaminan keamanan, namun tekanan internal untuk meraih kesuksesan sudah terasa sejak awal. Setelah masa transisi dan performa yang naik-turun, pimpinan The Blues meyakini bahwa pelatih asal Spanyol ini adalah potongan terakhir yang dibutuhkan untuk menantang dominasi Manchester City, Arsenal, dan Liverpool di era modern.



