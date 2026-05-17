Terungkap: Kapan Chelsea menargetkan Xabi Alonso membawa gelar Liga Premier - dengan manajer baru The Blues yang terinspirasi oleh "para pejuang mental" ala Jurgen Klopp
Chelsea menetapkan batas waktu ambisius untuk meraih gelar
Alonso telah diberi target yang jelas oleh pemilik Chelsea setelah kedatangannya yang penuh sorotan di London Barat. Menurut Daily Mail, petinggi klub mengharapkan mantan pelatih Bayer Leverkusen itu mampu membawa gelar Liga Premier dalam tiga musim ke depan, sebuah target yang mencerminkan baik besarnya investasi di Stamford Bridge maupun rekam jejak sang manajer baru.
Kontrak empat tahun yang ditandatangani Alonso memberinya jaminan keamanan, namun tekanan internal untuk meraih kesuksesan sudah terasa sejak awal. Setelah masa transisi dan performa yang naik-turun, pimpinan The Blues meyakini bahwa pelatih asal Spanyol ini adalah potongan terakhir yang dibutuhkan untuk menantang dominasi Manchester City, Arsenal, dan Liverpool di era modern.
Menyalurkan semangat 'mentality monsters'
Dalam upaya untuk merombak budaya di Cobham, Alonso dilaporkan mencari inspirasi dari rival lamanya. Manajer baru Chelsea ini ingin menanamkan etos 'mentality monsters' yang dipopulerkan oleh Jurgen Klopp selama masa jabatannya yang legendaris di Liverpool. Alonso meyakini bahwa kualitas teknis saja tidak cukup dan bahwa skuad saat ini membutuhkan transformasi psikologis untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi.
Pendekatan ini melibatkan peningkatan standar yang ketat dan tuntutan komitmen total dari setiap pemain. Dengan mengadopsi sikap pantang menyerah dan gigih ini, Alonso berharap dapat menjembatani kesenjangan antara Chelsea dan para pemimpin klasemen saat ini, memastikan timnya mampu mempertahankan perburuan gelar sepanjang musim yang melelahkan dengan 38 pertandingan.
Perubahan kepemimpinan di Stamford Bridge
Yang menarik, mantan gelandang Liverpool dan Real Madrid, Alonso, ditunjuk dengan jabatan 'manajer' alih-alih 'pelatih kepala', menjadikannya bos Chelsea pertama dalam 13 tahun yang memegang gelar tersebut.
Perubahan jabatan ini menandakan pergeseran dari model kolaboratif yang diterapkan di bawah kepemimpinan sebelumnya dan menunjukkan bahwa Alonso akan memiliki keputusan akhir dalam hal-hal penting terkait sepak bola, termasuk perekrutan dan perencanaan jangka panjang. Langkah ini dipandang sebagai cara untuk menghindari perebutan kekuasaan yang telah mengganggu klub dalam beberapa tahun terakhir.
Jendela transfer musim panas yang penuh gejolak semakin mendekat
Dengan semakin dekatnya batas waktu perebutan gelar Liga Premier, Chelsea tengah bersiap untuk menjalani musim panas yang sibuk di bursa transfer guna memberikan Alonso sumber daya yang dibutuhkannya. Rencana untuk bursa transfer yang padat telah disusun, dengan klub dilaporkan telah mengidentifikasi beberapa target utama untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan—dua area yang dianggap membutuhkan perkuatan segera agar sesuai dengan gaya permainan berintensitas tinggi sang manajer.