Terungkap: 'Kandidat terkuat' untuk menggantikan Liam Rosenior sebagai manajer Chelsea berikutnya

Pihak manajemen klub telah mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan sepanjang musim ini, bukan hanya dalam penunjukan Rosenior. Dalam pernyataan resmi, The Blues menegaskan bahwa mereka akan menjalani masa "introspeksi" untuk memastikan penunjukan berikutnya sesuai dengan model yang mereka anut.

Menjelaskan suasana internal dan alasan di balik pergantian manajer yang mendadak, jurnalis Ben Jacobs memposting di X: "Sumber mengatakan beberapa pemain senior telah kehilangan kepercayaan terhadap pelatih kepala Chelsea. Proses menyeluruh untuk mencari pengganti diharapkan dilakukan, dengan Chelsea menyadari bahwa beberapa pelatih berkualitas tersedia musim panas ini.

"Fokus saat ini adalah pada stabilitas dan memberikan lingkungan terbaik bagi para pemain untuk menyelesaikan musim dengan kuat. Para pemain dan staf telah diberi tahu sebelum pengumuman dibuat. Keputusan diambil oleh tim kepemimpinan klub.

"Sumber mengatakan ada pengakuan bahwa beberapa keputusan salah telah diambil, tidak hanya dalam penunjukan Rosenior, tetapi sepanjang musim, dengan pelajaran yang kini diambil menjelang perekrutan pelatih kepala baru."