Terungkap: 'Kandidat terkuat' untuk menggantikan Liam Rosenior sebagai manajer Chelsea berikutnya
Upaya mencari stabilitas dimulai
Chelsea secara resmi memecat Rosenior setelah rentetan hasil buruk berupa lima kekalahan beruntun di Liga Premier tanpa mencetak gol. Pemecatan tersebut terjadi setelah para pemain senior dilaporkan kehilangan kepercayaan terhadap pelatih berusia 41 tahun itu, yang selama masa jabatannya membuat klub terpuruk tujuh poin di bawah zona kualifikasi Liga Champions. Calum McFarlane kembali untuk masa jabatan sementara keduanya musim ini guna menstabilkan tim sementara petinggi klub memulai proses perekrutan yang menyeluruh.
Belajar dari kesalahan di masa lalu
Pihak manajemen klub telah mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan sepanjang musim ini, bukan hanya dalam penunjukan Rosenior. Dalam pernyataan resmi, The Blues menegaskan bahwa mereka akan menjalani masa "introspeksi" untuk memastikan penunjukan berikutnya sesuai dengan model yang mereka anut.
Menjelaskan suasana internal dan alasan di balik pergantian manajer yang mendadak, jurnalis Ben Jacobs memposting di X: "Sumber mengatakan beberapa pemain senior telah kehilangan kepercayaan terhadap pelatih kepala Chelsea. Proses menyeluruh untuk mencari pengganti diharapkan dilakukan, dengan Chelsea menyadari bahwa beberapa pelatih berkualitas tersedia musim panas ini.
"Fokus saat ini adalah pada stabilitas dan memberikan lingkungan terbaik bagi para pemain untuk menyelesaikan musim dengan kuat. Para pemain dan staf telah diberi tahu sebelum pengumuman dibuat. Keputusan diambil oleh tim kepemimpinan klub.
"Sumber mengatakan ada pengakuan bahwa beberapa keputusan salah telah diambil, tidak hanya dalam penunjukan Rosenior, tetapi sepanjang musim, dengan pelajaran yang kini diambil menjelang perekrutan pelatih kepala baru."
Pilihan-pilihan yang dilaporkan sedang dipertimbangkan
Andoni Iraola muncul sebagai kandidat terdepan setelah mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Bournemouth, meskipun nama-nama seperti Edin Terzic dan Eddie Howe dilaporkan masih dalam pembahasan. Namun, figur seperti Julian Nagelsmann dan Luis Enrique tampaknya tidak mungkin bergabung karena penilaian sebelumnya atau perpanjangan kontrak baru di klub lain.
Menanggapi kelayakan berbagai kandidat dan status pencarian saat ini, Jacobs menambahkan di X: "Chelsea belum secara resmi berbicara dengan kandidat mana pun untuk menggantikan Liam Rosenior. Namun, Andoni Iraola diperkirakan akan menjadi salah satu nama terdepan yang akan didekati.
"Julian Nagelsmann menjadi bagian dari proses yang mengantarkan penunjukan Mauricio Pochettino. Saat itu, sumber di Chelsea mengatakan dia tidak dianggap cocok. Pihak Nagelsmann juga menunjukkan bahwa dia tidak yakin dengan model tersebut. Luis Enrique diperkirakan akan memperpanjang kontraknya di PSG dan pernah diwawancarai oleh Clearlake-Boehly di masa lalu. Tidak ada harapan dia menjadi kandidat atau tersedia.
"Eddie Howe, Francesco Fariola, Filipe Luis, dan Edin Terzic semuanya memiliki pendukung di dalam klub dan pernah dibahas dalam pembicaraan untuk lowongan sebelumnya. Cesc Fabregas fokus pada upaya membawa Como lolos ke kompetisi Eropa, namun memiliki ambisi jangka panjang untuk melatih di Inggris.
"Marco Silva belum memperpanjang kontraknya di Fulham dan Oliver Glasner saat ini berstatus bebas agen. Keduanya belum pernah menjadi bagian dari pencarian manajer Chelsea sebelumnya. Pembicaraan dengan calon-calon potensial kini akan berlangsung saat Chelsea menyusun daftar pendek."
Minggu yang menentukan bagi pelatih sementara
McFarlane dihadapkan pada tugas berat saat mempersiapkan skuadnya untuk semifinal Piala FA hari Minggu melawan Leeds United di Wembley. Di luar kompetisi piala, Chelsea harus melewati lima laga liga tersisa untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa dan mengejar ketertinggalan dari Liverpool yang berada di peringkat kelima. Kemampuan dewan direksi dalam menjalankan proses perekrutan yang sukses akan diuji saat mereka berupaya menyelesaikan penunjukan pelatih tetap sebelum jendela transfer musim panas dibuka, guna menghindari gejolak lebih lanjut.