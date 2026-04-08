Terungkap: Harry Maguire MENOLAK tawaran untuk bergabung dengan Inter Miami, juara MLS Cup, demi memperpanjang kontraknya di Man Utd

Maguire mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa karena dapat melanjutkan perjalanannya bersama klub ini, sambil menekankan keinginan bersama untuk membantu skuad saat ini kembali ke puncak sepak bola Inggris. Ia mencatat bahwa ambisi bersama di ruang ganti tetap menjadi motivasi utama di balik keputusannya untuk tetap bertahan di Old Trafford.

Bek timnas Inggris itu menyatakan: "Tekad seluruh klub untuk berjuang meraih trofi-trofi besar terlihat jelas oleh semua orang dan saya yakin bahwa momen-momen terbaik kita bersama masih menanti di depan. Anda bisa merasakan ambisi dan potensi skuad yang menarik ini."

Dia menambahkan: "Mewakili Manchester United adalah kehormatan tertinggi. Ini adalah tanggung jawab yang membuat saya dan keluarga saya bangga setiap hari. Saya sangat senang dapat memperpanjang perjalanan saya di klub yang luar biasa ini setidaknya hingga delapan musim dan terus bermain di hadapan para pendukung istimewa kami untuk menciptakan lebih banyak momen menakjubkan bersama."