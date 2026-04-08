Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Harry Maguire MENOLAK tawaran untuk bergabung dengan Inter Miami, juara MLS Cup, demi memperpanjang kontraknya di Man Utd
- Getty
Maguire menolak rayuan Beckham
Pemain timnas Inggris tersebut memilih untuk tetap bertahan di Old Trafford meskipun mendapat tawaran menarik dari Inter Miami, klub MLS milik David Beckham. Menurut The Sun, Maguire menolak kesempatan untuk bergabung dengan Messi di Miami dan memilih memperpanjang kontraknya selama satu tahun bersama United. Meskipun sempat dianggap tidak lagi dibutuhkan di Old Trafford, ia kini telah membuktikan diri sebagai pilar utama dalam proyek sementara Michael Carrick, dengan tampil sebagai starter di setiap pertandingan sejak pergantian manajer di United pada awal tahun ini.
- Getty Images Sport
Berkomitmen pada perjuangan bersama
Maguire mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa karena dapat melanjutkan perjalanannya bersama klub ini, sambil menekankan keinginan bersama untuk membantu skuad saat ini kembali ke puncak sepak bola Inggris. Ia mencatat bahwa ambisi bersama di ruang ganti tetap menjadi motivasi utama di balik keputusannya untuk tetap bertahan di Old Trafford.
Bek timnas Inggris itu menyatakan: "Tekad seluruh klub untuk berjuang meraih trofi-trofi besar terlihat jelas oleh semua orang dan saya yakin bahwa momen-momen terbaik kita bersama masih menanti di depan. Anda bisa merasakan ambisi dan potensi skuad yang menarik ini."
Dia menambahkan: "Mewakili Manchester United adalah kehormatan tertinggi. Ini adalah tanggung jawab yang membuat saya dan keluarga saya bangga setiap hari. Saya sangat senang dapat memperpanjang perjalanan saya di klub yang luar biasa ini setidaknya hingga delapan musim dan terus bermain di hadapan para pendukung istimewa kami untuk menciptakan lebih banyak momen menakjubkan bersama."
Kepemimpinan dan ketangguhan profesional
Petinggi klub memuji ketangguhan dan sikap profesional Maguire, serta menganggapnya sebagai mentor yang sangat penting bagi skuad muda yang saat ini sedang menjalani transisi taktis. Kebangkitannya kembali juga menarik perhatian manajer timnas Inggris Thomas Tuchel, yang baru-baru ini memanggil kembali sang bek ke timnas menjelang Piala Dunia mendatang.
Mendukung peran sang veteran dalam visi jangka panjang United, direktur sepak bola Jason Wilcox menambahkan: “Harry mewakili mentalitas dan ketangguhan yang dibutuhkan untuk tampil bagi Manchester United. Dia adalah profesional sejati yang membawa pengalaman dan kepemimpinan yang tak ternilai bagi skuad muda dan ambisius kami. Harry, seperti semua orang di klub ini, sangat bertekad untuk membantu Manchester United meraih kesuksesan yang konsisten dan berkelanjutan.”
- Getty Images Sport
Penangguhan dan tuduhan dari Asosiasi Sepak Bola
Meskipun masa depannya sudah jelas, bek tengah ini harus absen sementara di Liga Premier menyusul kartu merah yang diterimanya dalam laga melawan Bournemouth baru-baru ini. Absennya dia di kompetisi domestik, ditambah dengan tuduhan perilaku tidak pantas dari FA yang masih menunggu keputusan, dapat mempersulit keterlibatannya dalam jadwal padat Setan Merah ke depan. Dia tidak akan diturunkan saat tim asuhan Carrick menjamu Leeds pada hari Senin.