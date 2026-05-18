Terungkap: Harry Kane menuntut gaji yang sama dengan Jamal Musiala dalam pembicaraan perpanjangan kontrak di Bayern Munich
Ikon Bayern menginginkan kesetaraan gaji dengan Musiala
Kapten The Three Lions ini telah menjadi titik fokus dalam perencanaan jangka panjang Bayern, dan meskipun kembalinya ke Liga Premier sempat menjadi topik pembicaraan, Kane kini berfokus untuk tetap bertahan di Allianz Arena. Namun, muncul kendala signifikan dalam negosiasi terkait gaji sang pemain berusia 32 tahun di masa depan. Laporan dari Kicker menunjukkan bahwa persyaratan finansial kemungkinan akan bergantung pada struktur gaji klub, dengan Kane menuntut gaji yang setara dengan gaji tahunan Musiala yang sangat tinggi.
Secara luas diyakini bahwa Kane tidak akan menerima paket gaji yang lebih rendah dari pemain internasional Jerman tersebut, terutama mengingat minat dari Liga Pro Saudi, di mana ia berpotensi mendapatkan gaji dua kali lipat dari gajinya saat ini. Terlepas dari kompleksitas finansial tersebut, Bayern tetap optimis untuk mencapai kesepakatan, karena mereka saat ini memegang kartu terkuat dalam negosiasi. Prioritas klub adalah mempertahankan pemain andalan mereka, yang telah beradaptasi dengan mulus dalam kehidupan di Munich baik di dalam maupun di luar lapangan.
Kapten Inggris menolak tawaran untuk kembali ke Liga Premier
Sejak kepindahannya dari Tottenham pada tahun 2023, media Inggris terus berspekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Liga Premier untuk memecahkan rekor 260 gol milik Alan Shearer. Kane saat ini telah mencetak 213 gol di liga utama Inggris, tetapi ia tampaknya tidak memiliki keinginan untuk segera mengejar rekor tersebut. Meskipun ada klausul pelepasan yang banyak orang duga akan ia gunakan musim panas ini, sang striker justru mendesak agar kontraknya diperpanjang sehingga ia bisa tetap bermain di Jerman hingga Juni 2030, saat usianya hampir menginjak 37 tahun.
Meskipun Bayern dilaporkan telah mengusulkan perpanjangan kontrak satu tahun yang lebih sederhana dengan opsi untuk 2029, pihak striker justru mendesak komitmen yang lebih lama. Langkah ini mencerminkan kepuasan mendalam Kane terhadap perkembangannya di Bundesliga dan gaya hidup yang dinikmati keluarganya di Munich. Setelah berhasil meraih dua gelar liga, penyerang ini sangat ingin meraih lebih banyak trofi domestik dan Eropa di bawah bimbingan Vincent Kompany.
Performa yang memecahkan rekor memicu tuntutan perpanjangan kontrak
Pengaruh Kane dalam negosiasi ini diperkuat oleh penampilannya yang luar biasa di lapangan. Setelah mencetak hat-trick yang mematikan melawan Koln untuk menutup musim liga, ia berhasil menambah koleksi golnya menjadi 58 gol—sebuah angka yang mengagumkan—untuk musim ini. Performa gemilang ini membuatnya dengan mudah melampaui rekor sebelumnya milik Robert Lewandowski, yaitu 55 gol dalam satu musim, dan kini ia telah menjadi top skor Bundesliga selama tiga tahun berturut-turut.
Sinergi antara Kane dan rekan-rekan serangnya, Michael Olise dan Luis Diaz, telah menjadikan Bayern sebagai tim penyerang yang paling ditakuti di Eropa. Ketiganya membantu klub ini mengakhiri musim liga dengan mencetak 122 gol, sebuah rekor yang memecahkan rekor sebelumnya. Tingkat produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat meyakinkan petinggi Bayern bahwa Kane layak mendapatkan setiap sen dari gaji yang dimintanya, karena mereka ingin membangun dinasti di sekitar kemampuan penyelesaian akhir dan kepemimpinan kelas dunia yang dimilikinya.
Hasrat untuk menjuarai Liga Champions menjadi alasan utama ia tetap bertahan di Munich
Di luar aspek finansial dan domestik, motivasi utama Kane tetaplah Liga Champions. Pihak terdekatnya telah mengisyaratkan bahwa musim 2025–26 telah memberinya keyakinan bahwa peluang untuk menjuarai Liga Champions sangat besar di Allianz Arena. Setelah bertahun-tahun tanpa gelar bersama Tottenham, rasa kesuksesan di Jerman telah membangkitkan hasratnya untuk meraih trofi-trofi terbesar dalam sepak bola, termasuk potensi meraih treble.
Fokus utama Kane dan Bayern saat ini adalah final DFB-Pokal melawan Stuttgart pada 23 Mei mendatang. Kemenangan di Berlin akan memastikan gelar ganda domestik, memberikan akhir yang sempurna untuk musim di mana Kane telah membuktikan nilainya sebagai striker paling andal di dunia sepak bola. Dengan masa depannya tampaknya akan tetap di Munich, rintangan terakhir yang tersisa adalah kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak dan kesetaraan yang ia dambakan dengan Musiala.