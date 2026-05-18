Terungkap: Harry Kane menuntut gaji yang sama dengan Jamal Musiala dalam pembicaraan perpanjangan kontrak di Bayern Munich

Kapten The Three Lions ini telah menjadi titik fokus dalam perencanaan jangka panjang Bayern, dan meskipun kembalinya ke Liga Premier sempat menjadi topik pembicaraan, Kane kini berfokus untuk tetap bertahan di Allianz Arena. Namun, muncul kendala signifikan dalam negosiasi terkait gaji sang pemain berusia 32 tahun di masa depan. Laporan dari Kicker menunjukkan bahwa persyaratan finansial kemungkinan akan bergantung pada struktur gaji klub, dengan Kane menuntut gaji yang setara dengan gaji tahunan Musiala yang sangat tinggi.

Secara luas diyakini bahwa Kane tidak akan menerima paket gaji yang lebih rendah dari pemain internasional Jerman tersebut, terutama mengingat minat dari Liga Pro Saudi, di mana ia berpotensi mendapatkan gaji dua kali lipat dari gajinya saat ini. Terlepas dari kompleksitas finansial tersebut, Bayern tetap optimis untuk mencapai kesepakatan, karena mereka saat ini memegang kartu terkuat dalam negosiasi. Prioritas klub adalah mempertahankan pemain andalan mereka, yang telah beradaptasi dengan mulus dalam kehidupan di Munich baik di dalam maupun di luar lapangan.







