Terungkap: Harga yang diminta Marc Cucurella saat Chelsea menetapkan biaya transfer di tengah minat dari Real Madrid dan Barcelona

Atlético Madrid muncul sebagai peminat utama Cucurella, yang memandang pemain berusia 27 tahun itu sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Tim asuhan Diego Simeone diperkirakan akan memulai negosiasi resmi dengan Chelsea dalam beberapa pekan mendatang, dengan harapan dapat menuntaskan kesepakatan sebelum pihak-pihak lain yang tertarik mengukuhkan rencana mereka. Klub asal Spanyol tersebut telah menjalin kontak melalui direktur olahraga Mateu Alemany dalam upaya untuk mengungguli para pesaingnya.

Meskipun Atletico ingin bergerak cepat, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam penilaian antara kedua klub. Laporan menunjukkan bahwa Atleti saat ini menargetkan kesepakatan senilai di bawah £43 juta (€50 juta/$58 juta). Sementara itu, menurut talkSPORT, Chelsea bertahan pada angka yang mendekati £61 juta (€70 juta/$82 juta), mengingat sang pemain masih memiliki sisa kontrak tiga tahun.



