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Terungkap: Harga yang diminta Marc Cucurella saat Chelsea menetapkan biaya transfer di tengah minat dari Real Madrid dan Barcelona
Atlético Madrid memimpin perburuan gelar di Spanyol
Atlético Madrid muncul sebagai peminat utama Cucurella, yang memandang pemain berusia 27 tahun itu sebagai target utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Tim asuhan Diego Simeone diperkirakan akan memulai negosiasi resmi dengan Chelsea dalam beberapa pekan mendatang, dengan harapan dapat menuntaskan kesepakatan sebelum pihak-pihak lain yang tertarik mengukuhkan rencana mereka. Klub asal Spanyol tersebut telah menjalin kontak melalui direktur olahraga Mateu Alemany dalam upaya untuk mengungguli para pesaingnya.
Meskipun Atletico ingin bergerak cepat, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam penilaian antara kedua klub. Laporan menunjukkan bahwa Atleti saat ini menargetkan kesepakatan senilai di bawah £43 juta (€50 juta/$58 juta). Sementara itu, menurut talkSPORT, Chelsea bertahan pada angka yang mendekati £61 juta (€70 juta/$82 juta), mengingat sang pemain masih memiliki sisa kontrak tiga tahun.
- Getty Images Sport
Barcelona dan Real Madrid waspada
Persaingan untuk mendapatkan Cucurella tidak hanya terjadi di Metropolitano, karena baik Barcelona maupun Real Madrid terus memantau ketersediaannya. Kembalinya sang bek ke Catalonia akan memiliki nilai sentimental tersendiri, mengingat ia tumbuh besar di akademi La Masia yang terkenal. Pemain itu sendiri secara terbuka mengakui bahwa akan "sulit untuk menolak" tawaran dari klub masa kecilnya, meskipun kendala finansial yang dihadapi Barca berarti mereka mungkin perlu melepas beberapa pemain sebelum mengajukan tawaran resmi.
Real Madrid juga dikaitkan dengan bek kiri ini, meskipun prioritas mereka saat ini tetap pada bek tengah baru setelah mendatangkan pesaing untuk Trent Alexander-Arnold di sayap sebelahnya. Namun, daya tarik energi dan profil teknis Cucurella menjadikannya alternatif yang menarik bagi Los Blancos. Dengan reputasinya yang meroket berkat konsistensi di liga domestik dan kesuksesan di level internasional, Chelsea berada dalam posisi yang kuat untuk menuntut biaya transfer yang tinggi bagi pemain yang telah berhasil mengatasi awal yang sulit dalam kariernya di London.
Pandangan kritis terhadap kebijakan pengembangan pemain muda Chelsea
Meskipun dikenal sebagai pemain yang konsisten, Cucurella baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terkait arah klub. Setelah tersingkir secara mengecewakan dengan skor 5-2 dari Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, bek tersebut menyerukan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pemain muda dan berpengalaman. “Kami kekurangan pengalaman,” kata Cucurella kepada The Athletic. “Bagi banyak pemain, ini adalah kali pertama mereka bermain dalam pertandingan sekelas itu, dan kami harus menanggung akibatnya... Saya mengerti ini adalah bagian dari kebijakan klub, dan bahwa mereka ingin mengambil arah ini - merekrut pemain muda dan menatap masa depan. Namun, bagi kami semua yang masih di sini dan ingin meraih prestasi besar, momen seperti ini membuat Anda merasa kecewa."
- Getty Images Sport
Masa depan bergantung pada penilaian
Chelsea tetap tenang menghadapi situasi ini, berkat perpanjangan kontrak yang ditandatangani Cucurella tahun lalu. Namun, petinggi klub tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya seiring upaya mereka terus menyempurnakan skuad. Pada akhirnya, The Blues hanya akan mengizinkan kepergiannya jika harga yang diminta sebesar £61 juta terpenuhi. Setelah berinvestasi besar-besaran untuk memboyongnya dari Brighton pada 2022, klub bertekad untuk mengembalikan sebagian besar biaya transfer tersebut. Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas dan Piala Dunia 2026, penampilan Cucurella di panggung internasional dapat semakin menentukan seberapa tinggi tawaran yang diajukan untuk bintang Spanyol tersebut.