Terungkap: Harga jual yang sangat tinggi yang diminta Chelsea untuk Enzo Fernandez - sementara Jose Mourinho masih berminat untuk membawa pemain Argentina peraih Piala Dunia itu ke Real Madrid

The Blues tidak bersedia melepas salah satu aset paling berharga mereka dengan harga murah, meskipun sang pemain tampaknya tertarik untuk pindah ke ibu kota Spanyol.

Setelah melakukan investasi yang memecahkan rekor untuk mendatangkan gelandang tersebut ke Stamford Bridge, Chelsea bertekad untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan jika mereka memutuskan untuk melepasnya selama jendela transfer musim panas.

Menurut The Athletic, Chelsea siap melepas Fernandez jika ada klub yang bersedia memenuhi harga yang mereka tetapkan sebesar £120 juta ($158 juta). Penilaian ini mencerminkan betapa pentingnya pemain asal Argentina tersebut bagi skuad serta kontraknya yang masih panjang, yang saat ini berlaku hingga tahun 2032.

Meskipun angkanya sangat fantastis, hal ini menetapkan tolok ukur yang jelas bagi Real Madrid jika mereka ingin mengajukan tawaran resmi.



