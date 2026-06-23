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Terungkap: Harga jual yang sangat tinggi yang diminta Chelsea untuk Enzo Fernandez - sementara Jose Mourinho masih berminat untuk membawa pemain Argentina peraih Piala Dunia itu ke Real Madrid
Chelsea menetapkan standar tinggi untuk kesepakatan Fernandez
The Blues tidak bersedia melepas salah satu aset paling berharga mereka dengan harga murah, meskipun sang pemain tampaknya tertarik untuk pindah ke ibu kota Spanyol.
Setelah melakukan investasi yang memecahkan rekor untuk mendatangkan gelandang tersebut ke Stamford Bridge, Chelsea bertekad untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan jika mereka memutuskan untuk melepasnya selama jendela transfer musim panas.
Menurut The Athletic, Chelsea siap melepas Fernandez jika ada klub yang bersedia memenuhi harga yang mereka tetapkan sebesar £120 juta ($158 juta). Penilaian ini mencerminkan betapa pentingnya pemain asal Argentina tersebut bagi skuad serta kontraknya yang masih panjang, yang saat ini berlaku hingga tahun 2032.
Meskipun angkanya sangat fantastis, hal ini menetapkan tolok ukur yang jelas bagi Real Madrid jika mereka ingin mengajukan tawaran resmi.
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Mourinho diberi wewenang penuh dalam urusan transfer
Upaya merekrut Fernandez merupakan bagian dari pergeseran strategis yang lebih luas di Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho. Berbeda dengan para pendahulunya, manajer berpengalaman ini diberi kewenangan yang cukup besar dalam hal perekrutan pemain—sesuatu yang jarang terjadi di klub ini. Ia dilaporkan sebagai arsitek utama kebijakan saat ini, yang beralih dari merekrut pemain muda berbakat ke pemain berpengalaman yang telah teruji di lapangan.
Pendekatan baru ini tercermin dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Hotel Santo Mauro, Madrid, di mana sang manajer bertemu dengan pejabat klub dan agen Jorge Mendes. Mourinho dengan tegas sedang membangun tim untuk meraih kemenangan segera, setelah berhasil mengamankan kesepakatan untuk Marc Cucurella, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva, sambil berupaya mengembalikan kesuksesan instan ke Bernabeu.
Persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi di lini tengah
Kedatangan Bernardo Silva dari Manchester City telah meningkatkan kualitas skuad Madrid secara signifikan, dengan Mourinho berencana untuk memainkan pemain internasional Portugal yang kreatif ini dalam berbagai peran.
Manajer tersebut memandang Silva sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai gelandang nomor delapan, nomor sepuluh, atau bahkan sebagai penyerang sayap di sisi kanan, tergantung pada lawan yang dihadapi.
Namun, kemungkinan kedatangan Fernandez akan menciptakan persaingan yang lebih ketat di lini tengah yang sudah diisi oleh pemain-pemain seperti Jude Bellingham dan Arda Guler.
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Real Madrid mempertimbangkan strategi keuangan
Keputusan untuk merekrut Fernandez pada akhirnya akan bergantung pada apakah Florentino Perez bersedia menyetujui pengeluaran finansial besar-besaran lainnya.
Los Blancos memang sudah aktif di bursa transfer, namun harga yang diminta sebesar £120 juta ($150 juta) untuk pemain Chelsea tersebut tetap menjadi hambatan terbesar. Klub saat ini sedang menyeimbangkan keuangan mereka dengan memprioritaskan pelepasan pemain dan pemutusan kontrak sebelum menyelesaikan transfer-transfer besar mereka.
Dengan masa depan pemain sayap bintang Vinicius Junior yang juga masih belum pasti karena negosiasi kontrak barunya masih ditunda, dewan direksi harus memutuskan berapa banyak dana yang bersedia mereka keluarkan untuk memenuhi tuntutan Mourinho.