Terungkap: Glen Hoddle ditawari untuk memimpin Tottenham bersama Ossie Ardiles sebelum kedatangan Roberto De Zerbi sebagai pelatih kepala baru
Seruan mendesak dari para legenda klub
Hoddle telah buka-bukaan mengenai upayanya untuk kembali ke bangku cadangan guna menyelamatkan klub kesayangannya dari degradasi. Setelah kekalahan memalukan 3-0 di kandang dari Nottingham Forest pada akhir Maret, hasil yang membuat klub berada di ambang bencana, Hoddle dan Ardiles menghubungi petinggi klub untuk menawarkan jasa mereka.
Kekalahan dari Forest terbukti menjadi pukulan terakhir bagi Tudor, yang dipecat setelah hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan. Dengan klub menghadapi ancaman nyata degradasi pertama dalam 49 tahun, Hoddle merasa bahwa suntikan "DNA Spurs" diperlukan untuk membangkitkan semangat ruang ganti yang terpecah belah dan basis penggemar yang semakin frustrasi.
Usulan untuk menyatukan London Utara
Dalam wawancara di acara The Jeff Stelling Show, Hoddle menjelaskan alasan di balik tawaran tersebut dan keinginannya untuk membawa stabilitas ke Stadion Tottenham Hotspur.
"Mereka tidak pernah mendatangi kami. Kami yang melakukannya, Ossie (Ardiles) dan saya, setelah pertandingan melawan Forest, kami merasa ada masalah serius di sana," ungkap Hoddle. "Ossie dan saya menegaskan bahwa kami akan masuk ke sana jika mereka menginginkan kami masuk ke sana, mungkin bersama seorang legenda yang lebih muda (sebagai pelatih) juga. Klub itu membutuhkan perhatian, seperti membutuhkan orang-orang yang masuk ke sana untuk menyatukan para penggemar, pemilik, dan tim, dan itulah mengapa kami mengatakan akan melakukannya."
Penunjukan De Zerbi
Terlepas dari daya tarik emosional kembalinya Hoddle dan Ardiles, dewan direksi Tottenham justru memilih kecerdasan taktis mantan manajer Brighton, Roberto De Zerbi. Hoddle, yang telah mendukung klub ini sejak kecil, menegaskan bahwa ia tidak merasa kecewa atas keputusan untuk mengambil arah yang berbeda dengan pelatih asal Italia tersebut.
"Mereka mengatakan sedang mencari opsi lain, jadi saya tidak mempermasalahkannya," aku Hoddle. "Saya tidak peduli siapa pun itu, saya adalah penggemar setia Spurs sejak usia delapan tahun, jadi selama mereka memilih orang yang tepat. De Zerbi telah bergabung dan semua orang harus bersatu dan bekerja sama, tetapi mereka memiliki tugas yang berat, bukan? Saya hanya ingin mereka tetap bertahan di liga, baik saya terlibat atau tidak."
Perjuangan berat demi kelangsungan hidup
Meskipun De Zerbi berhasil meraih kemenangan penting pertama melawan Wolves pada Sabtu lalu, tugas yang menanti di depan masih sangat berat. Tottenham saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Premier, tertinggal dua poin dari zona aman, dan harapan mereka untuk bertahan di liga terancam oleh daftar cedera yang semakin panjang, yang berpotensi menggagalkan musim mereka sepenuhnya. Klub telah mengonfirmasi bahwa bintang mereka, Xavi Simons, dipastikan absen hingga setidaknya Oktober karena cedera lutut serius, sementara Dominic Solanke diragukan tampil dalam empat pertandingan terakhir akibat cedera otot paha belakang.