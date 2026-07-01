Terungkap: Gaji mingguan Sandro Tonali yang telah disepakati dengan Tottenham seiring tawaran terbaru yang semakin mendekati tuntutan biaya transfer yang sangat tinggi dari Newcastle

Tottenham semakin yakin dapat merealisasikan kesepakatan untuk Tonali, seiring klub tersebut semakin mendekati nilai pasar yang ditetapkan oleh Newcastle United. The Magpies tetap teguh pada pendirian mereka, namun Sky Sportdi Italia melaporkan bahwa Spurs kini siap menawarkan biaya transfer yang lebih mendekati harga yang diminta, yang mendekati £100 juta.

Meskipun Newcastle sebelumnya menolak tawaran awal sebesar £80 juta, godaan keuntungan besar dari pemain yang mereka datangkan seharga £60 juta dari AC Milan pada 2023 terbukti sulit untuk diabaikan. Tim asal London Utara yang dipimpin oleh Roberto De Zerbi ini telah mengidentifikasi Tonali sebagai prioritas utama di lini tengah untuk musim Liga Premier mendatang.



