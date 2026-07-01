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Terungkap: Gaji mingguan Sandro Tonali yang telah disepakati dengan Tottenham seiring tawaran terbaru yang semakin mendekati tuntutan biaya transfer yang sangat tinggi dari Newcastle
Spurs bersiap mengajukan tawaran yang memecahkan rekor
Tottenham semakin yakin dapat merealisasikan kesepakatan untuk Tonali, seiring klub tersebut semakin mendekati nilai pasar yang ditetapkan oleh Newcastle United. The Magpies tetap teguh pada pendirian mereka, namun Sky Sportdi Italia melaporkan bahwa Spurs kini siap menawarkan biaya transfer yang lebih mendekati harga yang diminta, yang mendekati £100 juta.
Meskipun Newcastle sebelumnya menolak tawaran awal sebesar £80 juta, godaan keuntungan besar dari pemain yang mereka datangkan seharga £60 juta dari AC Milan pada 2023 terbukti sulit untuk diabaikan. Tim asal London Utara yang dipimpin oleh Roberto De Zerbi ini telah mengidentifikasi Tonali sebagai prioritas utama di lini tengah untuk musim Liga Premier mendatang.
- Getty Images Sport
Ketentuan pribadi dan struktur gaji telah disepakati
Meskipun negosiasi antara kedua klub masih berlangsung, bagian yang menyangkut sang pemain tampaknya sudah disepakati. Tonali telah menyetujui kontrak berdurasi enam tahun di Tottenham Hotspur Stadium, yang akan memberinya gaji mingguan sebesar £275.000.
Kesepakatan ini juga melibatkan biaya tambahan yang signifikan, di mana agensinya, GR Sports, akan menerima komisi sebesar 10% dari biaya transfer akhir. Investasi besar ini menjadi bukti keinginan De Zerbi untuk bekerja sama dengan rekan senegaranya tersebut, mengingat sang manajer diyakini memiliki hubungan yang erat dengan perwakilan Tonali, Giuseppe Riso.
Man City ikut bersaing
Namun, jalan Spurs untuk mendapatkan gelandang tersebut kini tak lagi mulus. Manchester City telah secara resmi ikut bersaing, dengan manajer baru Enzo Maresca yang berambisi menambah dinamisme pada skuadnya yang baru saja meraih gelar ganda di Piala FA dan Piala Liga. Chronicle Livemelaporkan bahwa City merupakan pesaing serius, yang kemungkinan memandang Tonali sebagai pengganti jangka panjang bagi Bernardo Silva—yang baru saja pindah ke Real Madrid—atau sebagai cadangan penting bagi Rodri.
Kekuatan finansial City sudah tidak diragukan lagi, dan setelah menghabiskan £116 juta untuk Elliot Anderson musim panas ini, mereka memiliki kemampuan untuk menandingi tawaran apa pun yang diajukan Spurs. Tonali telah menjadi incaran Etihad sejak era Pep Guardiola, dan prospek bermain untuk raksasa Liga Premier itu masih bisa memikat sang pemain asal Italia tersebut.
- AFP
Sikap Riso dan Newcastle terkait kepindahan
Agen Tonali tidak pernah segan-segan membahas kemungkinan kepindahannya. Saat berbicara pada bulan Maret lalu mengenai kepindahannya ke klub papan atas Eropa, Riso mengatakan: “Tepat sekali, itulah tujuannya sejak dia pergi ke Inggris—untuk mencoba menjadikannya pemain bintang. Menurut saya, dia adalah salah satu pesepakbola Italia dengan nilai pasar tertinggi di dunia. Kesepakatan ini terwujud karena klub seperti Newcastle, yang memiliki sumber daya keuangan tak terbatas, telah memutuskan untuk berinvestasi pada Sandro. Kami mempertimbangkan gagasan agar sang pemain berkarier di liga yang levelnya lebih tinggi.”
CEO Newcastle, David Hopkinson, juga menyinggung kemungkinan hengkangnya para bintang pada awal tahun ini. Dia menyatakan: “Kami mempertimbangkan apa yang mungkin atau tidak mungkin ingin dilakukan para pemain pada musim panas ini. Namun, jika skenario seperti yang dialami Isak terulang kembali, setiap pemain yang masih terikat kontrak akan hengkang sesuai ketentuan kami, dan kami akan memaksimalkan peluang yang mungkin muncul bagi klub.”