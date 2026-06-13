Terungkap: Gaji fantastis yang akan ditawarkan kepada Bruno Fernandes dalam kontrak barunya bersama Man Utd - dengan Setan Merah yang sangat ingin mempertahankan kapten pemecah rekor tersebut di Old Trafford

Manchester United masih merasa aman karena Fernandes terikat kontrak hingga Juni mendatang, disertai opsi perpanjangan dari klub selama 12 bulan lagi. Namun, petinggi klub yakin paket kontrak yang menggiurkan ini akan meyakinkan kapten mereka untuk mengabdikan sisa masa jayanya di Old Trafford melalui kontrak baru berdurasi empat atau lima tahun.

Dengan fokus utamanya kini beralih ke kampanye Piala Dunia Portugal di Amerika, penandatanganan resmi diperkirakan akan dilakukan setelah ia kembali, sehingga memberikan Carrick skuad yang stabil menjelang kembalinya mereka ke kompetisi Eropa yang menantang.