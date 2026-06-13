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Terungkap: Gaji fantastis yang akan ditawarkan kepada Bruno Fernandes dalam kontrak barunya bersama Man Utd - dengan Setan Merah yang sangat ingin mempertahankan kapten pemecah rekor tersebut di Old Trafford
Setan Merah bersiap mengajukan tawaran fantastis
Manchester United sedang mempersiapkan paket finansial besar-besaran untuk menghargai kapten inspiratif mereka setelah penampilan individu yang luar biasa. Menurut laporan dari SportsBoom, klub akan menanggapi minat transfer yang meluas dari klub-klub kaya Arab Saudi dan raksasa-raksasa Eropa dengan mempercepat negosiasi kontrak. Kesepakatan yang diusulkan akan sepenuhnya menghilangkan spekulasi mengenai penundaan pembicaraan, sehingga memastikan gelandang serang asal Portugal itu tetap menjadi pilar utama tim.
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Talisman menargetkan warisan modern
Sumber-sumber yang dekat dengan proses negosiasi mengindikasikan bahwa sang maestro asal Portugal tidak berniat meninggalkan Old Trafford meskipun ada tawaran menggiurkan dari luar negeri. Pemain berusia 31 tahun itu, yang telah sepenuhnya menikmati kehidupannya di Alderley Edge, tetap sangat berkomitmen pada tanggung jawabnya sebagai tokoh utama di ruang ganti. Ia dilaporkan bertekad untuk mengukuhkan warisannya sebagai salah satu legenda terbesar era modern, sekaligus menyatakan keyakinan yang kuat bahwa klub ini akhirnya berada di jalur yang tepat untuk mengembalikan kejayaannya di masa lalu.
Carrick membangun timnya di sekitar pemain peraih penghargaan
Kontrak baru yang menggiurkan ini mencakup kenaikan gaji sebesar 50 persen dari gaji mingguan saat ini sebesar £250.000, ditambah dengan bonus kinerja yang besar atas kesuksesan di Liga Premier dan Liga Champions. Manajer baru Michael Carrick memandang gelandang veteran ini sebagai jantung timnya. Keyakinan ini muncul setelah musim yang sensasional di mana Fernandes meraih penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini Liga Premier dan gelar Pemain Terbaik Tahun Ini versi Asosiasi Penulis Sepak Bola, setelah memecahkan rekor assist sepanjang masa Liga Premier dengan 21 gol yang diciptakannya.
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Piala Dunia digelar sebelum penandatanganan kontrak
Manchester United masih merasa aman karena Fernandes terikat kontrak hingga Juni mendatang, disertai opsi perpanjangan dari klub selama 12 bulan lagi. Namun, petinggi klub yakin paket kontrak yang menggiurkan ini akan meyakinkan kapten mereka untuk mengabdikan sisa masa jayanya di Old Trafford melalui kontrak baru berdurasi empat atau lima tahun.
Dengan fokus utamanya kini beralih ke kampanye Piala Dunia Portugal di Amerika, penandatanganan resmi diperkirakan akan dilakukan setelah ia kembali, sehingga memberikan Carrick skuad yang stabil menjelang kembalinya mereka ke kompetisi Eropa yang menantang.