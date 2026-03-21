Terungkap: Gaji baru Kobbie Mainoo di Man Utd menjelang perpanjangan kontrak, dengan gaji sang gelandang akan naik empat kali lipat
Imbalan finansial bagi lulusan akademi
Setan Merah bergerak cepat untuk mengamankan masa depan jangka panjang aset andalan mereka. Menurut talkSPORT, Mainoo diperkirakan akan menandatangani kontrak yang akan membuatnya tetap bertahan di Theatre of Dreams hingga tahun 2031.
Berdasarkan ketentuan yang diusulkan, pemain berusia 20 tahun ini akan melihat penghasilannya per minggu melonjak dari £25.000 menjadi gaji pokok sebesar £120.000. Kesepakatan tersebut juga diperkirakan akan mencakup berbagai bonus terkait performa, dengan United sudah merencanakan peninjauan ulang kontraknya pada 2028 jika perkembangan pesatnya terus berlanjut.
Pujian tinggi dari bangku cadangan
Carrick memainkan peran penting dalam kebangkitan Mainoo belakangan ini, dengan selalu menurunkan pemain muda itu sebagai starter di setiap pertandingan selama masa jabatannya sejauh ini, setelah Mainoo kesulitan mendapatkan waktu bermain di era Amorim. Mantan kapten United itu yakin bahwa gelandang tersebut baru mulai menggali potensi yang dimilikinya.
"Dia selalu bisa meningkatkan banyak hal, itu karena usianya yang masih muda," kata Carrick. "Masih banyak hal yang harus dia kembangkan dan itu wajar saja, bukan hal negatif bagi Kobbie, itu hanya tahap yang sedang dia jalani dalam kariernya, jadi semoga dia memiliki banyak aspek untuk ditingkatkan dan terus berkembang."
"Saya pikir dia sudah bermain sangat baik. Setelah tidak bermain sepak bola untuk sementara waktu, masuk dan bermain dalam serangkaian pertandingan serta menemukan ritme permainan. Saya pikir dia melakukannya dengan sangat cepat dan ada aliran alami yang nyata, dan saya pikir dia kembali tampil sangat baik pada akhir pekan lalu. Menampilkan performa di mana dia melakukan sedikit dari segalanya, mengendalikan permainan, dan saat-saat dia harus bertahan, itu benar-benar mengesankan."
Stabilitas pertahanan dan pemanggilan kembali pemain dari luar negeri
Pergerakan kontrak juga terjadi di lini belakang, di mana Harry Maguire sedang dalam pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak selama satu tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi. Seperti Mainoo, Maguire kembali bersinar di bawah asuhan Carrick, tampil sebagai starter di setiap pertandingan sejak pergantian manajer. Namun, hal ini akan segera berubah karena Maguire harus menjalani skorsing akibat kartu merah yang diterimanya dalam laga imbang 2-2 pada Jumat lalu di Bournemouth.
Performa mereka di klub tidak luput dari perhatian manajer Inggris, Thomas Tuchel. Kedua pemain tersebut telah dipanggil kembali ke skuad Three Lions yang beranggotakan 35 orang untuk pertama kalinya sejak September 2024, sehingga mereka kembali bersaing untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia mendatang di Amerika Utara.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Hasil pertandingan Jumat lalu tidak mengubah posisi Setan Merah di peringkat ketiga klasemen Liga Premier, dengan kini mengoleksi 55 poin dari 31 pertandingan, unggul empat poin atas Aston Villa yang berada di peringkat kelima. Setelah jeda internasional, pasukan Carrick akan menjalani tujuh pertandingan liga terakhir mereka, dengan Leeds United sebagai lawan pertama, disusul Chelsea dan Brentford.
