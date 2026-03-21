Terungkap: Gaji baru Kobbie Mainoo di Man Utd menjelang perpanjangan kontrak, dengan gaji sang gelandang akan naik empat kali lipat

Carrick memainkan peran penting dalam kebangkitan Mainoo belakangan ini, dengan selalu menurunkan pemain muda itu sebagai starter di setiap pertandingan selama masa jabatannya sejauh ini, setelah Mainoo kesulitan mendapatkan waktu bermain di era Amorim. Mantan kapten United itu yakin bahwa gelandang tersebut baru mulai menggali potensi yang dimilikinya.

"Dia selalu bisa meningkatkan banyak hal, itu karena usianya yang masih muda," kata Carrick. "Masih banyak hal yang harus dia kembangkan dan itu wajar saja, bukan hal negatif bagi Kobbie, itu hanya tahap yang sedang dia jalani dalam kariernya, jadi semoga dia memiliki banyak aspek untuk ditingkatkan dan terus berkembang."

"Saya pikir dia sudah bermain sangat baik. Setelah tidak bermain sepak bola untuk sementara waktu, masuk dan bermain dalam serangkaian pertandingan serta menemukan ritme permainan. Saya pikir dia melakukannya dengan sangat cepat dan ada aliran alami yang nyata, dan saya pikir dia kembali tampil sangat baik pada akhir pekan lalu. Menampilkan performa di mana dia melakukan sedikit dari segalanya, mengendalikan permainan, dan saat-saat dia harus bertahan, itu benar-benar mengesankan."