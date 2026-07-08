Nama paling menonjol dalam daftar tersebut adalah Mastantuono, namun mendapatkan tanda tangannya bukanlah tugas yang mudah bagi The Cottagers. Bintang muda sensasional ini diperkirakan akan tersedia untuk dipinjamkan pada musim panas ini, dan telah menarik minat setidaknya 12 klub besar di seluruh benua, yang berarti Arbeloa harus sangat mengandalkan hubungan pribadinya dengan sang pemain muda untuk memenangkan persaingan ini.

Di sisi lain, jalan bagi Fran untuk pindah ke London tampak sedikit lebih jelas. Bek sayap ini kemungkinan akan dijual menyusul kedatangan Marc Cucurella dari Chelsea yang menjadi sorotan utama Madrid, sehingga Fran tidak lagi dibutuhkan. Sementara itu, Gonzalo dijadwalkan untuk bergabung dalam tur pramusim Jose Mourinho, namun ada keyakinan kuat bahwa ia bisa tersedia di akhir jendela transfer.