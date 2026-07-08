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Terungkap: Fulham akan merekrut TIGA pemain dari Real Madrid, sementara Alvaro Arbeloa memanfaatkan koneksinya dengan klub-klub raksasa Liga
Arbeloa mengincar tiga bintang Bernabeu
Pemain asal Spanyol tersebut, yang telah menandatangani kontrak tiga tahun bersama Fulham, dilaporkan tertarik pada gelandang serang Franco Mastantuono, bek sayap Fran Garcia, dan penyerang Gonzalo Garcia. Ketiga pemain tersebut sudah tidak asing lagi bagi sang manajer baru, karena mereka telah menjalin hubungan dekat dengannya selama Arbeloa masih menangani Madrid. Arbeloa memimpin Madrid dalam 28 pertandingan terakhir musim 2025-26, membawa tim tersebut finis di peringkat kedua La Liga dan tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich, setelah sebelumnya dipromosikan dari posisi pelatih tim muda menyusul kepergian Xabi Alonso.
- Getty Images Sport
Mastantuono dan perjuangan untuk masuk ke jajaran elit Eropa
Nama paling menonjol dalam daftar tersebut adalah Mastantuono, namun mendapatkan tanda tangannya bukanlah tugas yang mudah bagi The Cottagers. Bintang muda sensasional ini diperkirakan akan tersedia untuk dipinjamkan pada musim panas ini, dan telah menarik minat setidaknya 12 klub besar di seluruh benua, yang berarti Arbeloa harus sangat mengandalkan hubungan pribadinya dengan sang pemain muda untuk memenangkan persaingan ini.
Di sisi lain, jalan bagi Fran untuk pindah ke London tampak sedikit lebih jelas. Bek sayap ini kemungkinan akan dijual menyusul kedatangan Marc Cucurella dari Chelsea yang menjadi sorotan utama Madrid, sehingga Fran tidak lagi dibutuhkan. Sementara itu, Gonzalo dijadwalkan untuk bergabung dalam tur pramusim Jose Mourinho, namun ada keyakinan kuat bahwa ia bisa tersedia di akhir jendela transfer.
Referensi tingkat tinggi memastikan posisi di Fulham
Arbeloa tiba di London dengan reputasi yang cemerlang, didukung oleh beberapa nama besar di dunia sepak bola. Pencalonannya didukung oleh referensi yang sangat baik dari Presiden Madrid yang baru saja terpilih kembali, Florentino Perez, serta Mourinho, yang pernah dilatihnya saat masih menjadi bek sayap timnas Spanyol di Bernabeu.
"Merupakan suatu kehormatan yang sesungguhnya bagi saya untuk memulai babak baru ini di Fulham FC, klub tertua di London," katanya. "Saya merasakan tanggung jawab yang besar dan saya sangat berterima kasih kepada [ketua] Bapak [Shahid] Khan dan [wakil ketua] Tony Khan atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya untuk membawa Fulham di Liga Premier."
- Getty Images
Ambisi di Cottage
Keputusan untuk merekrut Arbeloa diambil setelah klub menjajaki beberapa opsi untuk menggantikan Marco Silva. Meskipun mantan manajer Tottenham dan Brentford, Thomas Frank, dikaitkan dengan posisi di Fulham, dan mantan manajer Ipswich, Kieran McKenna, dianggap terlalu mahal—sebesar £8 juta—belum termasuk gajinya dan biaya staf lainnya, dewan direksi akhirnya memilih Arbeloa berkat koneksi uniknya dengan klub-klub elit Eropa.
Khan jelas terkesan dengan latar belakang dan visi sang pelatih baru untuk masa depan. “Alvaro, seperti yang dia akui sendiri, sangat ambisius. Dia telah menghabiskan waktu berkualitas bersama para pemain, klub, dan metode terbaik dalam dunia sepak bola, pengalaman yang akan sangat berguna baginya di sini, di Fulham. Alvaro juga sangat tertarik dengan sistem akademi kami dan percaya pada pemberian kesempatan kepada para pemain muda. Saya senang mendengar hal itu dari Alvaro, serta niatnya untuk menerapkan gaya sepak bola menyerang,” jelas Khan.
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