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Terungkap: EMPAT tuntutan mencengangkan JJ Gabriel kepada Manchester United sebelum permintaan hengkang yang mengejutkan
United tolak permintaan hengkang wonderkid itu
Manchester United telah menolak permintaan resmi dari perwakilan JJ Gabriel untuk membatalkan pendaftaran remaja itu. Wonderkid berusia 16 tahun tersebut telah diproyeksikan sebagai pilar masa depan klub, dengan jalur yang jelas menuju tim utama yang sudah disiapkan. Menurut Manchester Evening News, United melakukan upaya besar untuk membuatnya merasa dihargai, dengan mengatur perkenalan dengan Sir Alex Ferguson dan menggelar pertemuan dengan mantan bos Ruben Amorim untuk menjelaskan masa depannya.
Meski tampil untuk tim senior Michael Carrick selama pramusim dan rutin ikut berlatih bersama tim utama, kubu Gabriel memilih mendorong kepergian mendadak. Permintaan pemutusan kontrak itu membuat United harus berjuang mempertahankan talenta yang menyabet penghargaan Pemain Terbaik U18 Premier League musim lalu dan mengawali kampanye baru dengan hat-trick di UEFA Youth League.
- Crystal Pix
Tuntutan soal nomor punggung dan latihan tim senior
Meskipun United menjaga pembicaraan tetap tertutup, laporan menunjukkan kubu Gabriel mengajukan syarat ketat untuk bertahan di Manchester. Menurut ESPN, klub awalnya telah menyetujui permintaan untuk memberikan nomor punggung 77 kepada remaja itu pada musim ini. Manchester United juga mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengajukan permohonan kepada Premier League agar pemain 16 tahun itu diizinkan mengenakan tulisan 'Gabriel JR' di punggungnya.
Sky Sports mengklaim bahwa keluarga Gabriel juga memasang batas tegas terkait rutinitas hariannya di Carrington. Gelandang serang itu disebut mendapat instruksi untuk tidak kembali menjalani pramusim bersama sisa skuad U21. Sebagai gantinya, perwakilannya menginginkan dia berlatih secara eksklusif bersama tim senior, karena menilai kembali ke sistem akademi tidak dapat diterima bagi pemain muda yang sangat dipandang tinggi tersebut.
Ultimatum soal waktu bermain dan tuntutan gaji besar
Tuntutan dari perwakilan Gabriel juga mencakup keterlibatannya dalam kompetisi. Manchester Evening News melaporkan bahwa kubunya meminta jaminan minimal 20 menit waktu bermain dalam tiga pertandingan spesifik melawan Sabah, Brighton, dan Bournemouth. United dengan tegas menolak ultimatum ini, yang membuat sang remaja dicoret dari daftar A Liga Champions dan juga skuad pada hari pertandingan untuk Carabao Cup.
Ekspektasi finansial terbukti menjadi batu sandungan besar lainnya. The Times melaporkan bahwa Bayern Munich memantau situasi ini dengan saksama, tetapi tetap sangat enggan memenuhi tuntutan gaji tujuh digit dari sang remaja yang mencengangkan. Seandainya Gabriel tetap bertahan di Manchester, ia akan memenuhi syarat untuk menandatangani perjanjian prakontrak, tetapi ultimatum besar dari kubunya dalam aspek finansial dan olahraga telah membuat negosiasi sepenuhnya mandek.
- Getty Images Sport
Pemusatan latihan Catalonia di tengah minat dari klub-klub Eropa
Dengan United menolak mengakhiri pendaftarannya, Gabriel secara resmi dilarang bergabung dengan klub Inggris rival hingga musim panas tahun depan. Untuk memaksakan situasi ini, remaja tersebut telah pindah ke luar negeri demi menjaga kebugarannya. Bintang muda berusia 16 tahun itu dilaporkan berlatih dengan pelatih pribadi di British School Stadium di Castelldefels, Barcelona.
Kepindahan menguntungkan ke Eropa tetap menjadi jalan keluar yang paling mungkin baginya, asalkan ia memiliki paspor Eropa melalui orang tuanya. Barcelona dilaporkan ingin memanfaatkan kunjungannya yang sering ke kota tersebut, sementara raksasa seperti Real Madrid dan Bayern Munich terus memantau kebuntuan ini.
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