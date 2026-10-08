Manchester United telah menolak permintaan resmi dari perwakilan JJ Gabriel untuk membatalkan pendaftaran remaja itu. Wonderkid berusia 16 tahun tersebut telah diproyeksikan sebagai pilar masa depan klub, dengan jalur yang jelas menuju tim utama yang sudah disiapkan. Menurut Manchester Evening News, United melakukan upaya besar untuk membuatnya merasa dihargai, dengan mengatur perkenalan dengan Sir Alex Ferguson dan menggelar pertemuan dengan mantan bos Ruben Amorim untuk menjelaskan masa depannya.

Meski tampil untuk tim senior Michael Carrick selama pramusim dan rutin ikut berlatih bersama tim utama, kubu Gabriel memilih mendorong kepergian mendadak. Permintaan pemutusan kontrak itu membuat United harus berjuang mempertahankan talenta yang menyabet penghargaan Pemain Terbaik U18 Premier League musim lalu dan mengawali kampanye baru dengan hat-trick di UEFA Youth League.



