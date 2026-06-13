Setelah finis di peringkat ketujuh pada musim pertama kembalinya Red Dragons ke Championship, suasana di Racecourse Ground kini dipenuhi ambisi, bukan sekadar mempertahankan posisi. Manajer Phil Parkinson telah bekerja sama erat dengan tim perekrutan untuk mengidentifikasi area mana dalam skuad yang perlu diperkuat guna menutupi selisih dua poin yang membuat mereka gagal masuk enam besar musim lalu. Dikabarkan bahwa tim asal Wales ini akan memprioritaskan penambahan pemain di posisi wingback pada musim panas ini, sebuah posisi yang sangat penting bagi skema taktis Parkinson.

Upaya perekrutan tidak akan berhenti di situ. Wrexham juga diperkirakan akan mencari gelandang tengah, striker, dan penjaga gawang karena mereka ingin membangun skuad yang mampu bersaing dengan tim-tim yang terdegradasi dari Liga Premier dan pembayaran parachute mereka yang signifikan. Dengan dukungan finansial dari Reynolds dan Mac, klub ini berada dalam posisi yang tepat untuk memperebutkan target-target berkualitas tinggi yang mungkin tidak terjangkau oleh sebagian besar tim divisi dua.