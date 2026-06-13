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Terungkap: Empat posisi yang ingin diperkuat Wrexham seiring Ryan Reynolds & Rob Mac menyediakan dana transfer tambahan dalam bursa transfer yang berpotensi memecahkan rekor lagi
Parkinson mengidentifikasi empat bidang utama yang perlu ditingkatkan
Setelah finis di peringkat ketujuh pada musim pertama kembalinya Red Dragons ke Championship, suasana di Racecourse Ground kini dipenuhi ambisi, bukan sekadar mempertahankan posisi. Manajer Phil Parkinson telah bekerja sama erat dengan tim perekrutan untuk mengidentifikasi area mana dalam skuad yang perlu diperkuat guna menutupi selisih dua poin yang membuat mereka gagal masuk enam besar musim lalu. Dikabarkan bahwa tim asal Wales ini akan memprioritaskan penambahan pemain di posisi wingback pada musim panas ini, sebuah posisi yang sangat penting bagi skema taktis Parkinson.
Upaya perekrutan tidak akan berhenti di situ. Wrexham juga diperkirakan akan mencari gelandang tengah, striker, dan penjaga gawang karena mereka ingin membangun skuad yang mampu bersaing dengan tim-tim yang terdegradasi dari Liga Premier dan pembayaran parachute mereka yang signifikan. Dengan dukungan finansial dari Reynolds dan Mac, klub ini berada dalam posisi yang tepat untuk memperebutkan target-target berkualitas tinggi yang mungkin tidak terjangkau oleh sebagian besar tim divisi dua.
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Melangkah ke kancah internasional melalui misi pemantauan Piala Dunia
Dalam langkah berani yang menandakan semakin meningkatnya reputasi internasional Wrexham, klub ini berencana memanfaatkan Piala Dunia 2026 sebagai ajang utama untuk mencari bakat. Meskipun Red Dragons sudah memiliki pemain internasional dalam skuadnya—seperti Dom Hyam dari Skotlandia dan Liberato Cacace dari Selandia Baru yang akan mewakili negara masing-masing di turnamen tersebut—Parkinson berupaya menambah nama-nama pemain elit ke dalam daftar pilihannya. Manajer tersebut telah mengonfirmasi bahwa jaringan pemandu bakat klub akan aktif di seluruh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada selama turnamen berlangsung.
“Ada beberapa pemain yang menjadi incaran kami yang terlibat dalam Piala Dunia,” kata Parkinson kepada The Leader. “Ini soal memantau mereka saat mereka berada di Amerika Serikat. Kami jelas telah menjajaki pasar luar negeri dengan Libby Cacace tahun lalu dan, tentu saja, kami selalu mencari pemain yang kami rasa dapat meningkatkan apa yang sudah kami miliki, terlepas dari negara tempat mereka bermain.”
Menyeimbangkan bakat internasional dengan semangat juang di ajang Championship
Terlepas dari daya tarik para bintang internasional, Parkinson tetap bersikap hati-hati terkait transisi ke kompetisi Inggris. Perpindahan dari liga-liga luar negeri ke Championship yang sangat kompetitif merupakan faktor yang sedang dipertimbangkan dengan cermat oleh manajer Wrexham ini. Ia menjelaskan filosofinya dalam menyeimbangkan upaya-upaya perekrutan pemain papan atas ini: “Ini selalu soal menyeimbangkan liga tempat mereka bermain dan tingkat kesulitan kompetisi tersebut, lalu membandingkannya dengan Championship. Kita tidak pernah menutup kemungkinan apa pun.”
Klub ini sangat menyadari bahwa musim depan akan lebih kompetitif dari sebelumnya. Dengan tiga tim yang terdegradasi dari Liga Premier yang akan bergabung, para pejabat Wrexham tahu bahwa mereka harus merekrut pemain dengan bijak untuk mempertahankan momentum mereka. Tujuannya tetap jelas: promosi keempat dalam lima tahun, sebuah prestasi yang akan mengukuhkan era Hollywood sebagai salah satu periode tersukses dalam sejarah sepak bola Inggris.
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Pelatihan Cacace dan tuntutan fisik
Upaya Wrexham sebelumnya dalam menjajaki pasar luar negeri bersama Cacace berfungsi sebagai pedoman sekaligus peringatan. Didatangkan dari klub Serie A Empoli, bek tersebut kesulitan beradaptasi secara fisik, sehingga hanya tampil dalam 13 pertandingan pada musim debutnya yang diwarnai cedera. Cacace sendiri baru-baru ini menyoroti perbedaan mencolok antara karakter taktis sepak bola Italia dan atmosfer yang sangat intens di Championship.
“Dari segi sepak bola, di sini benar-benar tanpa henti,” kata Cacace kepada podcast The Unused Subs. “Ini hampir seperti pertandingan basket; permainan berlangsung dari ujung ke ujung, terutama dengan posisi yang saya mainkan. Ini merupakan tuntutan yang sangat besar bagi saya. Saya pikir itu juga alasan mengapa musim saya berjalan seperti ini. Semuanya tanpa henti dan berkualitas tinggi. Saya pikir itulah perbedaan terbesar. Italia sangat taktis—seperti permainan catur. Di sini, lapangan sangat terbuka, Anda berlari dengan kecepatan tinggi. Ini hampir tentang tim mana yang paling bugar dan bisa mencetak gol.”