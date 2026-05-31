Terungkap: Empat posisi yang akan diminta Jose Mourinho untuk diperkuat melalui transfer saat kembali ke Real Madrid untuk masa jabatan keduanya sebagai pelatih Los Blancos

Menurut AS, prioritas utama bagi manajer baru ini adalah perombakan total di lini belakang, dengan Mourinho mengidentifikasi posisi bek tengah dan bek sayap sebagai area yang paling perlu diperhatikan. Setelah menyaksikan Madrid berjuang melalui dua musim berturut-turut tanpa trofi, pria berusia 63 tahun ini bertekad untuk menanamkan rasa otoritas baru di samping Antonio Rudiger. Untuk mencapai hal ini, ia telah meminta perekrutan setidaknya satu atau dua bek tengah berkualitas tinggi yang memiliki kualitas kepemimpinan yang menurutnya kurang dalam beberapa waktu terakhir.

Revolusi pertahanan tidak berhenti di lini tengah, karena Mourinho juga menargetkan pemain baru di sayap. Seorang bek kanan baru menjadi prioritas utama untuk memberikan persaingan yang sesungguhnya bagi Trent Alexander-Arnold, sementara perekrutan bek kiri baru masih bergantung pada masa depan Fran Garcia. Filosofi Mourinho selalu dibangun di atas fondasi yang kokoh, dan keinginannya untuk memperkuat lini pertahanan menunjukkan bahwa ia menganggap formasi saat ini terlalu rapuh untuk sistem taktisnya yang menuntut.



