Terungkap: Empat posisi yang akan diminta Jose Mourinho untuk diperkuat melalui transfer saat kembali ke Real Madrid untuk masa jabatan keduanya sebagai pelatih Los Blancos
Memperkuat lini pertahanan
Menurut AS, prioritas utama bagi manajer baru ini adalah perombakan total di lini belakang, dengan Mourinho mengidentifikasi posisi bek tengah dan bek sayap sebagai area yang paling perlu diperhatikan. Setelah menyaksikan Madrid berjuang melalui dua musim berturut-turut tanpa trofi, pria berusia 63 tahun ini bertekad untuk menanamkan rasa otoritas baru di samping Antonio Rudiger. Untuk mencapai hal ini, ia telah meminta perekrutan setidaknya satu atau dua bek tengah berkualitas tinggi yang memiliki kualitas kepemimpinan yang menurutnya kurang dalam beberapa waktu terakhir.
Revolusi pertahanan tidak berhenti di lini tengah, karena Mourinho juga menargetkan pemain baru di sayap. Seorang bek kanan baru menjadi prioritas utama untuk memberikan persaingan yang sesungguhnya bagi Trent Alexander-Arnold, sementara perekrutan bek kiri baru masih bergantung pada masa depan Fran Garcia. Filosofi Mourinho selalu dibangun di atas fondasi yang kokoh, dan keinginannya untuk memperkuat lini pertahanan menunjukkan bahwa ia menganggap formasi saat ini terlalu rapuh untuk sistem taktisnya yang menuntut.
Kekuatan di lini tengah dan sentuhan kreatif
Selain lini pertahanan, lini tengah juga akan mengalami perombakan besar-besaran dengan dua profil pemain yang diminta oleh mantan manajer Chelsea dan Inter tersebut. Mourinho menginginkan gelandang bertahan tradisional yang dapat bertindak sebagai tameng bagi empat bek, memberikan keseimbangan taktis dan perlindungan yang memungkinkan tim Madrid-nya sebelumnya bersinar lewat serangan balik.
Namun, ini bukan hanya soal memotong serangan lawan, karena pelatih asal Portugal ini juga menginginkan seorang playmaker kreatif untuk mengendalikan permainan di sepertiga akhir lapangan. Mourinho mencari seorang pemain teknis yang mampu menembus blok pertahanan yang kokoh - sebuah masalah yang telah menghantui tim selama masa penurunan performa mereka belakangan ini. Penambahan pemain di lini tengah ini dirancang untuk memastikan tim dapat mendominasi baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola.
Kepribadian lebih penting daripada status selebriti
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Mourinho telah memberi tahu petinggi klub bahwa ia tidak mengejar perekrutan pemain ternama demi reputasi semata. Sebaliknya, ia menuntut pemain yang "haus akan kesuksesan" dan bersedia "berkorban demi tim." Penilaiannya terhadap dua musim terakhir menyimpulkan bahwa skuad mengalami kekurangan komitmen dan mentalitas kolektif, masalah yang ingin ia perbaiki dengan merekrut pemain berkarakter kuat.
Perubahan dalam strategi perekrutan ini berfokus pada kebugaran, etos kerja, dan tekad. Mourinho menginginkan ruang ganti yang dipenuhi oleh para pejuang, bukan ego, dengan mencari individu-individu yang bersemangat untuk berlari dan berjuang demi setiap hasil. Dengan memprioritaskan sifat-sifat psikologis ini, ia berharap dapat menghilangkan kesan kelemahan yang menyebabkan pemecatan Xabi Alonso dan akhirnya kepergian pelatih sementara Alvaro Arbeloa.
Mengatasi dilema Vinicius Junior
Meskipun bursa transfer menjadi prioritas, Mourinho juga dihadapkan pada tugas internal yang sangat besar terkait bintang andalan klub saat ini. Kembalinya "The Special One" ini diselimuti aura misteri mengingat komentarnya baru-baru ini mengenai Vinicius Junior, di mana ia mempertanyakan perilaku sang pemain pasca pertandingan Liga Champions yang kontroversial di kandang Benfica. Mourinho perlu menemukan titik temu dengan pemain asal Brasil tersebut jika ia ingin masa jabatannya yang kedua ini berjalan sukses.
Mourinho telah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk melakukan penilaian mendalam terhadap dinamika internal skuad, termasuk meninjau rekaman pertandingan penting dan mengumpulkan informasi mengenai kejadian di ruang ganti. Ia berencana memanfaatkan pramusim mendatang untuk mengevaluasi para pemain secara langsung sebelum mengambil keputusan akhir mengenai pemain yang akan dilepas. Pemulihan ketertiban adalah tujuan utama bagi Florentino Perez, yang meyakini bahwa sikap agresif khas Mourinho adalah satu-satunya obat untuk mengatasi kemerosotan klub saat ini.