Terungkap: Dua syarat yang harus dipenuhi AC Milan agar pemenang Ballon d’Or, Luka Modric, bersedia memperpanjang kontraknya pada usia 40 tahun

Syarat utama agar pemain Kroasia itu tetap bertahan adalah lolos ke Liga Champions. Gelandang serang ikonik ini sangat ingin tampil di kompetisi klub teratas Eropa musim depan. Jika gagal lolos, hal itu kemungkinan besar akan memaksanya untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Terlepas dari usianya, Modric telah membuktikan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu dalam total 36 penampilan musim ini, dengan mengoleksi 2.836 menit di lapangan. Dampaknya sangat terasa di Serie A, di mana ia menyumbang dua gol dan tiga assist dalam 33 pertandingan. Ia juga tampil sebentar di Piala Italia dan Supercoppa Italiana. Oleh karena itu, pertandingan hari terakhir pada Minggu melawan Cagliari memiliki arti yang sangat besar, karena finis di empat besar akan langsung memuaskan keinginannya untuk bermain di kompetisi sepak bola elit Eropa.