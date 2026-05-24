Terungkap: Dua syarat yang harus dipenuhi AC Milan agar pemenang Ballon d’Or, Luka Modric, bersedia memperpanjang kontraknya pada usia 40 tahun
Modric mempertimbangkan untuk tetap di San Siro
Menurut Calciomercato.it, Modric bersedia memperpanjang petualangannya di Italia melampaui masa berlaku kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Setelah awalnya bergabung dengan klub pada 14 Juli tahun lalu, pemain berusia 40 tahun ini memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga 2027. Gelandang veteran ini telah menjalani musim yang luar biasa, memukau semua orang dengan profesionalisme yang luar biasa. Ia telah berhasil beradaptasi dengan peran yang lebih defensif daripada yang biasanya ia mainkan selama karier gemilangnya di Real Madrid. Namun, AC Milan harus memenuhi dua persyaratan khusus untuk meyakinkan pemenang Ballon d'Or 2018 ini agar secara resmi berkomitmen untuk bermain satu tahun lagi dengan seragam merah-hitam yang terkenal itu.
Angka-angka yang mengesankan pada musim debut
Syarat utama agar pemain Kroasia itu tetap bertahan adalah lolos ke Liga Champions. Gelandang serang ikonik ini sangat ingin tampil di kompetisi klub teratas Eropa musim depan. Jika gagal lolos, hal itu kemungkinan besar akan memaksanya untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Terlepas dari usianya, Modric telah membuktikan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu dalam total 36 penampilan musim ini, dengan mengoleksi 2.836 menit di lapangan. Dampaknya sangat terasa di Serie A, di mana ia menyumbang dua gol dan tiga assist dalam 33 pertandingan. Ia juga tampil sebentar di Piala Italia dan Supercoppa Italiana. Oleh karena itu, pertandingan hari terakhir pada Minggu melawan Cagliari memiliki arti yang sangat besar, karena finis di empat besar akan langsung memuaskan keinginannya untuk bermain di kompetisi sepak bola elit Eropa.
Faktor Allegri
Syarat utama kedua adalah kelanjutan Allegri sebagai pelatih kepala. Hubungan antara sang pelatih dan Modric telah berkembang menjadi rasa saling menghargai yang kuat sepanjang musim ini, dan keinginan sang pemain untuk tetap bertahan sangat erat kaitannya dengan kesempatan untuk terus bekerja di bawah asuhan manajer yang sama. Pelatih tersebut sangat menghargai kesediaannya untuk menjalankan tanggung jawab taktis baru tanpa mengeluh. Bahkan, ikatan di antara mereka begitu erat sehingga gelandang tersebut disebut-sebut sebagai calon anggota staf pelatih di masa depan begitu ia memutuskan untuk gantung sepatu. Pada akhirnya, kedua syarat ini saling terkait erat, karena lolos ke kompetisi Eropa kemungkinan besar akan menjamin manajer tetap mempertahankan posisinya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi gelandang tersebut?
Nasib AC Milan berada di tangan mereka sendiri pada hari Minggu. Begitu masa depannya di klub sudah jelas, Modric akan mengalihkan fokusnya ke Piala Dunia bersama Kroasia. Setelah menjalani laga persahabatan pemanasan melawan Belgia pada 2 Juni dan Slovenia pada 7 Juni, ia akan memimpin timnas Kroasia di Grup L melawan Inggris pada 17 Juni, Panama pada 23 Juni, dan Ghana pada 27 Juni.