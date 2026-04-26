AFP
Diterjemahkan oleh
Terungkap: Dua hal yang harus terjadi sebelum Man Utd mengambil keputusan transfer apa pun - sementara pengganti Casemiro di lini tengah belum diincar
Dua pilar strategi musim panas United
Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa United saat ini menerapkan pendekatan yang sabar, menolak untuk langsung merekrut pemain bintang mana pun hingga dua syarat tertentu terpenuhi. Meskipun departemen pemandu bakat klub telah mengidentifikasi beberapa target, INEOS ingin memastikan semua fondasi sudah siap sebelum mengalokasikan dana besar ke bursa transfer.
Berbicara di saluran YouTube-nya, Romano menjelaskan situasi terkini di Old Trafford, dengan mencatat bahwa aktivitas klub saat ini secara efektif berada dalam fase penundaan. Ia mengatakan: "Saat ini, United belum memutuskan apakah mereka akan merekrut pemain ini atau itu. Langkah pertama adalah lolos ke Liga Champions. Langkah kedua adalah keputusan manajerial, apakah mereka akan menunjuk Michael Carrick atau tidak. Peluangnya sangat besar, tetapi baru setelah itu mereka akan mengaktifkan opsi gelandang tengah."
- Getty Images Sport
Liga Champions dan masalah kepelatihan
Rintangan pertama bersifat murni matematis, karena United berupaya mengamankan tempat mereka di Liga Champions musim depan. Kualifikasi dianggap sebagai "sekadar formalitas" pada tahap ini, namun petinggi klub ingin kepastian finansial dari kompetisi sepak bola elit Eropa tersebut dipastikan terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran akhir. Pendapatan ini sangat penting untuk menyeimbangkan neraca keuangan sambil memburu pemain-pemain berkualitas tinggi di berbagai posisi.
Faktor kedua, dan mungkin yang lebih signifikan, adalah masa depan Michael Carrick. Meskipun mantan gelandang United ini tampil mengesankan selama masa jabatannya, klub belum secara resmi mengonfirmasi penunjukannya sebagai pelatih tetap. INEOS tampaknya bertekad untuk menyediakan skuad yang disesuaikan dengan kebutuhan taktis spesifik bagi siapa pun yang akan berada di bangku cadangan musim depan, yang berarti tidak ada perekrutan yang akan disetujui sampai situasi kepelatihan 100 persen terselesaikan.
Perekrutan pemain tengah ditunda untuk sementara
Salah satu masalah paling mendesak bagi tim perekrutan adalah mencari pengganti jangka panjang untuk Casemiro, yang diperkirakan akan hengkang sebagai bagian dari perombakan skuad musim panas. Namun, meski kepergian pemain asal Brasil itu semakin dekat, United belum melakukan pendekatan resmi terhadap target-target gelandang. Klub ini enggan merekrut pemain yang mungkin tidak sesuai dengan visi manajer tetap.
Selain lini tengah, United juga memprioritaskan bek kiri baru dan striker berpengalaman untuk menambah persaingan di lini depan. Anggaran untuk kedatangan pemain-pemain ini akan sangat dipengaruhi oleh penjualan pemain, dengan beberapa anggota skuad saat ini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Sampai klub mengetahui dengan pasti siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan pergi, pencarian pengganti tetap menjadi prioritas kedua setelah penilaian internal.
- Getty Images Sport
Bahaya tertinggal dari para pesaing
Meskipun pendekatan yang sabar dari INEOS dirancang untuk menghindari perekrutan sembarangan seperti di masa lalu, ada kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa United bisa tertinggal dari para pesaingnya di Liga Premier. Manchester City dilaporkan sudah memimpin perburuan bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson, seorang pemain yang telah menarik minat di Old Trafford namun saat ini masih sulit dijangkau akibat penundaan yang dilakukan klub sendiri.
Dengan empat kompetisi yang harus dihadapi musim depan, kebutuhan akan skuad yang dalam dan seimbang menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Semakin lama klub menunda pengumuman Carrick sebagai manajer dan memastikan nasib mereka di Liga Champions, semakin sulit bagi mereka untuk mengalahkan pesaing dalam merekrut pemain-pemain paling diburu di bursa transfer.