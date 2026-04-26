Terungkap: Dua hal yang harus terjadi sebelum Man Utd mengambil keputusan transfer apa pun - sementara pengganti Casemiro di lini tengah belum diincar

Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa United saat ini menerapkan pendekatan yang sabar, menolak untuk langsung merekrut pemain bintang mana pun hingga dua syarat tertentu terpenuhi. Meskipun departemen pemandu bakat klub telah mengidentifikasi beberapa target, INEOS ingin memastikan semua fondasi sudah siap sebelum mengalokasikan dana besar ke bursa transfer.

Berbicara di saluran YouTube-nya, Romano menjelaskan situasi terkini di Old Trafford, dengan mencatat bahwa aktivitas klub saat ini secara efektif berada dalam fase penundaan. Ia mengatakan: "Saat ini, United belum memutuskan apakah mereka akan merekrut pemain ini atau itu. Langkah pertama adalah lolos ke Liga Champions. Langkah kedua adalah keputusan manajerial, apakah mereka akan menunjuk Michael Carrick atau tidak. Peluangnya sangat besar, tetapi baru setelah itu mereka akan mengaktifkan opsi gelandang tengah."