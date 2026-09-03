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FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-CHAMPIONS LEAGUE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OAFP
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Terungkap: DUA alasan mengapa Mikel Arteta memblokir langkah Arsenal pada hari terakhir bursa transfer untuk Malick Fofana sebelum kepindahannya ke Sunderland

Transfers
M. Fofana
Arsenal
M. Arteta
Sunderland
Premier League
Lyon
Ligue 1

Pencarian Arsenal untuk tambahan amunisi lini serang mengambil belokan dramatis pada hari terakhir bursa transfer ketika Arsenal pada akhirnya melewatkan kesempatan untuk merekrut talenta muda Belgia, Malick Fofana. Meski ditawari peluang untuk mendatangkan winger Lyon yang sangat dihargai itu, Mikel Arteta memilih membatalkan transfer tersebut pada jam-jam terakhir bursa.

  • Kekhawatiran Arteta atas intensitas Premier League

    Meski Arsenal sangat ingin memperkuat lini depan setelah kepergian Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli, Arteta tetap tidak yakin dengan profil Fofana.

    Menurut The Athletic, Arteta memiliki kekhawatiran terhadap kemampuan winger berusia 21 tahun itu untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik yang berat dan intensitas tinggi Premier League. Terlepas dari kualitas teknik dan kecepatannya yang tak terbantahkan, staf pelatih khawatir ia mungkin akan kesulitan memberi dampak instan dalam pertandingan seperti yang dibutuhkan tim penantang gelar.


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    Kendala finansial dan regulasi UEFA

    Di luar kecocokan taktis, Arsenal juga sedang menavigasi lanskap finansial yang kompleks. Lyon ingin menjual pemain muda itu dengan biaya di kisaran £30 juta untuk mengumpulkan dana penting setelah gagal lolos ke Liga Champions. Namun, klub London utara itu hanya bersedia mengejar kesepakatan peminjaman untuk menghindari kemungkinan melanggar batas pengeluaran ketat UEFA.

    Kebuntuan antara penjualan permanen dan kepindahan sementara itu pada akhirnya mengakhiri minat Arsenal. Klub itu sebelumnya juga gagal mendapatkan target-target papan atas seperti Morgan Rogers dan Vinicius Junior, sementara langkah ambisius yang terlambat untuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid juga gagal terwujud setelah pemain Argentina itu menyatakan tidak ingin kembali ke Inggris.


  • Sunderland memenangi perburuan wonderkid Belgia

    Saat Arsenal mundur, pertarungan transfer yang luar biasa terjadi antara Sunderland dan Crystal Palace untuk mendapatkan tanda tangan Fofana. Sunderland pada akhirnya memenangi persaingan itu dengan cara dramatis, berhasil menuntaskan proses tersebut meski ada upaya pembajakan pada menit-menit akhir dari Crystal Palace. Tim asuhan Regis Le Bris mampu menyelamatkan transfer itu dengan menawarkan komisi yang lebih tinggi kepada perwakilan sang pemain, dan akhirnya mengikat winger cepat tersebut dengan kontrak penuh berdurasi lima tahun.

    Jajaran petinggi Sunderland menyatakan kebanggaan besar karena berhasil mengamankan pemain yang sebelumnya sempat masuk radar raksasa Eropa seperti Liverpool dan Chelsea. Kepindahan ini menjadi pencapaian besar bagi klub Wearside tersebut, karena memberi mereka talenta papan atas yang dinilai sebagai salah satu prospek paling menarik di Ligue 1.


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    Direktur sepak bola memuji potensi Fofana

    Merefleksikan perekrutan yang sukses tersebut, Direktur Sepakbola Sunderland, Florent Ghisolfi, melontarkan pujian untuk rekrutan anyar itu. "Malick memiliki semua atribut untuk berkembang di Premier League. Dia adalah pemain dengan potensi besar dan Sunderland AFC akan memberinya lingkungan yang tepat untuk terus berkembang dan maju," ujar Ghisolfi saat perkenalan resmi.

    Ghisolfi kemudian menjelaskan lebih lanjut bagaimana winger itu cocok dengan skema taktis tim, dengan mengatakan: "Dia beroperasi dari sisi kiri dan akan melengkapi fleksibilitas para pemain sayap lain yang kami miliki di klub, yang bisa bermain di kedua sisi. Kami senang menyambut Malick ke klub dan menantikan untuk mendukungnya saat dia mengambil langkah berikutnya dalam kariernya."