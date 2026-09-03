Meski Arsenal sangat ingin memperkuat lini depan setelah kepergian Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli, Arteta tetap tidak yakin dengan profil Fofana.

Menurut The Athletic, Arteta memiliki kekhawatiran terhadap kemampuan winger berusia 21 tahun itu untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik yang berat dan intensitas tinggi Premier League. Terlepas dari kualitas teknik dan kecepatannya yang tak terbantahkan, staf pelatih khawatir ia mungkin akan kesulitan memberi dampak instan dalam pertandingan seperti yang dibutuhkan tim penantang gelar.



