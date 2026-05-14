Terungkap: Delapan nominasi Pemain Terbaik Musim Ini Liga Premier, termasuk pemain yang berpeluang masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia
Dominasi Arsenal dan perburuan Haaland
Perjalanan mengesankan Arsenal menuju gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade tercermin dalam daftar nominasi, dengan tiga pemain The Gunners masuk dalam daftar final. Gabriel Magalhaes, David Raya, dan Rice semuanya mendapat pengakuan atas peran krusial mereka di tim asuhan Mikel Arteta. Gabriel menjadi tulang punggung pertahanan yang hanya kebobolan 26 gol—terendah di liga—sementara Raya telah memastikan trofi Sarung Tangan Emas ketiganya secara berturut-turut dengan 18 clean sheet.
Dua bintang Manchester City juga masuk dalam daftar, dimulai dengan Erling Haaland yang produktif. Pemain asal Norwegia ini sedang mengejar Sepatu Emas ketiganya dalam empat tahun, setelah mencetak 26 gol musim ini. Ia didampingi rekan setimnya, Antoine Semenyo, yang tampil gemilang sejak pindah dari Bournemouth pada Januari lalu. Keserbagunaan dan dampak langsung Semenyo di bawah asuhan Pep Guardiola membuatnya mendapatkan tempat di antara para pemain elit setelah menjalani musim yang terbagi antara The Cherries dan Etihad.
Fernandes memimpin kebangkitan United
Kapten Manchester United, Fernandes, kembali menjadi sorotan setelah menampilkan performa individu yang gemilang. Maestro asal Portugal ini telah mencetak delapan gol dan 19 assist, sebuah catatan yang membuatnya hampir menyamai rekor assist terbanyak dalam satu musim yang saat ini dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Penampilannya menjadi pendorong utama bagi United untuk naik ke peringkat ketiga, sekaligus memastikan kembalinya Setan Merah ke kompetisi Liga Champions.
Konsistensi Fernandes semakin ditonjolkan dengan penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini keenamnya pada bulan Maret, yang memecahkan rekor dan menyamai rekor klub yang dipegang oleh Cristiano Ronaldo. Di musim transisi di Old Trafford, visi dan ketepatan sang kapten tetap menjadi satu-satunya hal yang konstan, membuktikan nilainya sebagai salah satu kekuatan kreatif paling efektif di sepak bola Eropa.
Gibbs-White menargetkan Piala Dunia
Mungkin nama yang paling menarik dalam daftar ini adalah Gibbs-White dari Nottingham Forest, yang masuk nominasi untuk tahun kedua berturut-turut. Gelandang ini sedang dalam performa luar biasa, mencetak 13 gol dan memberikan empat assist untuk menjaga Forest tetap jauh dari zona degradasi. Ketajamannya dalam mencetak gol telah meningkat secara signifikan, dengan tujuh dari gol-gol tersebut tercipta sejak awal Maret, termasuk hat-trick menakjubkan melawan Burnley.
Performa ini membuatnya menjadi incaran manajer Inggris Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia musim panas ini. Meskipun persaingan untuk posisi No. 10 sangat ketat dengan adanya pemain seperti Jude Bellingham dan Phil Foden, konsistensi Gibbs-White sulit untuk diabaikan.
Nominasi untuk Pemain Muda Terbaik Musim Ini
Nominasi untuk Pemain Muda Terbaik Musim Ini juga telah diumumkan, dipimpin oleh Rayan Cherki, yang menjadi kejutan bagi tim asuhan Pep Guardiola sejak kepindahannya dari Lyon, dengan mencatatkan 12 assist—angka yang hanya kalah dari Bruno Fernandes dalam daftar pemain paling kreatif. Ia didampingi oleh sesama lulusan akademi Cityzens, Nico O'Reilly, yang menjalani musim debut yang luar biasa.
Di sisi merah Manchester, Kobbie Mainoo dinominasikan setelah menanjak pesat di bawah bimbingan sementara Michael Carrick. Prestasi utamanya termasuk gol penentu kemenangan melawan Liverpool dan kontrak baru berdurasi lima tahun.
Bournemouth adalah klub lain yang memiliki dua nominasi dalam daftar ini, menyusul musim bersejarah di bawah asuhan Andoni Iraola. Pemain yang didatangkan pada musim panas, Eli Junior Kroupi, telah menggemparkan liga dengan mencetak 12 gol dan menjadi remaja pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut pada musim debutnya sejak Robbie Fowler pada musim 1993-94. Kroupi didampingi oleh rekan setimnya, Alex Scott, yang telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di lini tengah The Cherries.