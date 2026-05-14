Terungkap: Delapan nominasi Pemain Terbaik Musim Ini Liga Premier, termasuk pemain yang berpeluang masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia

Perjalanan mengesankan Arsenal menuju gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade tercermin dalam daftar nominasi, dengan tiga pemain The Gunners masuk dalam daftar final. Gabriel Magalhaes, David Raya, dan Rice semuanya mendapat pengakuan atas peran krusial mereka di tim asuhan Mikel Arteta. Gabriel menjadi tulang punggung pertahanan yang hanya kebobolan 26 gol—terendah di liga—sementara Raya telah memastikan trofi Sarung Tangan Emas ketiganya secara berturut-turut dengan 18 clean sheet.

Dua bintang Manchester City juga masuk dalam daftar, dimulai dengan Erling Haaland yang produktif. Pemain asal Norwegia ini sedang mengejar Sepatu Emas ketiganya dalam empat tahun, setelah mencetak 26 gol musim ini. Ia didampingi rekan setimnya, Antoine Semenyo, yang tampil gemilang sejak pindah dari Bournemouth pada Januari lalu. Keserbagunaan dan dampak langsung Semenyo di bawah asuhan Pep Guardiola membuatnya mendapatkan tempat di antara para pemain elit setelah menjalani musim yang terbagi antara The Cherries dan Etihad.